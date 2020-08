Időről időre, Fogadom, Az időutazó felesége, Szerelmünk lapjai, csak néhány csodás film azok közül, amik kedvenc színésznőnkké tették -t. A híresség sosem volt hivalkodó, nincsenek sztárallűrjei, olyan, akár egy kedves szomszédunk, ám ennek a szomszédnak a magánéletéről nagyon keveset tudunk.

Amilyen húzónévnek számít a mozikban, olyan ritkán szerepel a lapokban, nem csoda hát, hogy terhességének hírét sem kötötte a világ orrára. Pedig Rachel terhes. Néhány hete már készültek a sztárról olyan paparazzi fotók, amik sokakban kérdéseket vetettek fel, ám a most készült képek után ez már nem puszta spekuláció, hanem tény.

A színésznőt a napokban kétszer is elcsípték a paparazzik, és most már biztos, hogy a színésznő nem a karantén alatt szedett fel magára egy picit, nem is egy kiadós ebéd után látható, ez bizony terhes pocak!

Több információra azonban nem érdemes várni, Rachel első gyermekéről is két év után sikerült először fotókat készíteni, és még a nevét sem tudni, szóval nem hinnénk, hogy pont most változtatna ezen a szokásán a sztár és párja, a forgatókönyvíró Jamie Linden.

