Elolvadtunk! Rá hasonlít jobban Orlando Bloom és Katy Perry kislánya

és Orlando Bloom lánya, a kis Daisy Dove Bloom még csak alig egy hónapos, a világ máris rajong érte, és azt találgatja, vajon melyik vonását, melyik gyönyörű szülőjétől örökölte. Nos, az első fotóra úgy tűnik, még várni kell, ám a sztárpár már most is szívesen nyilatkozik kislányukról, hiszen igazi csoda ő az életükben.

Katy Perry és Orlando Bloom kapcsolatába nem várt változást hozott lányuk születése Sztárok Nem érdekel Elolvasom

most Ellen DeGeneres-nek árult el néhány részletet Daisy-ről, melyből az is kiderült, kire hasonlít jobban Daisy Dove:

Daisy Dove olyan, mint egy kis mini-me, amikor először megpillantottam csak annyit tudtam mondani "Istenem, ez én vagyok Katy szemével!". Szóval szerintem most rám hasonít, viszont szerencsére örökölte anyukája gyönyörű kék szemeit.

A színész emellett azt is elárulta, hogy lánya nagyon jó alvó, még ő sem alszik olyan mélyen, mint szeme fénye, illetve szerinte sokat számít, hogy Katy már a terhesség alatt is sokat énekelt Daisy-nek, és azt vették észre, anyukája hangja most is mindig megnyugtatja. Hát ezek után még jobban várjuk, hogy végre megpillanthassunk egy képet erről a nyugodt hercegnőről!

ÉS EZT LÁTTAD MÁR?

Galéria / 5 kép Híres nők, akik utálták a várandosságukat Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria