Ha minden reggel iszol egy csészével ebből a teából, elbúcsúzhatsz a puffadástól

Nincs is jobb annál, mint már korán reggel egészségesen indítani a napot. A közeli piacról beszerzett friss alapanyagok, amikből készülhet is a bőséges, laktató reggeli, mellé egy pohárka frissen facsart narancslé és úgy érzed magad, mintha éppen nyaralnál. Bár a következő ital közel sem olyan trendi, akár egy vakáció, mégis gyorsan a kedvenced lesz, hiszen jótékony hatásai mellett, szerencsére az elkészítése sem igényel sok időt, illetve a hosszas alapanyag beszerzést is megúszod. Persze, ha azt mondjuk, hogy reggeli ital a legtöbben azonnal a kávéra, vagy épp a kakaóra gondolnak. Nos, kiderült, hogy ezt a teát érdemes lenne felvenni a reggeli kedvencek közé, ugyanis számtalan szuper hatással bír.

forrás: Photo by Micheile Henderson on Unsplash

A The Cut-nak adott interjúban Amy Shapino dietetikus elárulta, hogy a borsmenta teánál kevés jobb ital létezik, mint napindító. Ez a gyógytea ugyanis enyhíti a gázképződést, ami segít megelőzni a kellemetlen puffadást. Mindemellett pedig epeműködést serkentő, epegörcsoldó, segíti az emésztést, bélfertőtlenítő, valamint oldja a menstruációs görcsöket is.

Kell ennél több ok, hogy mostantól minden reggel egy csésze borsmenta teával indítsd a napot?

Galéria / 8 kép Ezt ne edd, ha puffadással küzdesz Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria