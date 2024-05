Bőrbetegséget okozhat, ha megeszed: 8 étel, amivel nagyon vigyázz!

Egyelőre nem létezik olyan konkrét diéta, aminek betartásával teljes mértékben elkerülhetőek a pszoriázis bosszantó tünetei, de vannak ajánlások arra nézve, hogy mi az, amit nem érdemes fogyasztani, ha pszoriázisod van. Egy 2017-es kutatás is pont ennek járt utána: 1200 résztvevő bevonásával igyekeztek kideríteni, milyen élelmiszerek lobbantják lángra a tüneteket és mi az, aminek kiiktatásával sikerült leküzdeni azokat. Általánosságban elmondható, hogy a gyulladáscsökkentő ételek jó hatással vannak a szervezetre, ide tartoznak a gyümölcsök, zöldségek, a fehérje, a teljes kiőrlésű termékek és az egészséges zsírok. A tünetek figyelése is nagy segítségedre lehet, hiszen az általános ajánlások mellett azért léteznek egyedi esetek, amikor egy-egy élelmiszerre akkor sem reagál jól a szervezet, ha az épp a jó listán szerepel. A galériánkban most összegyűjtöttük azokat a kajákat, amikre jellemző, hogy képesek erőteljes tüneteket okozni, ha valakinek pszoriázisa van. Ez pedig nem más, mint a test különböző részein – de főleg az arc és a fejbőr területén – megjelenő piros, hámló és viszkető foltok.

