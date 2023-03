A Netflix You (magyarul: Te) című sorozat bevezette az életünkbe az egyik legnépszerűbb pszichopatának titulált karaktert, Joe Goldberget. A sorozat hatalmas népszerűségének köszönhetően sajnos sokan túl is romantizálják a jelenséget. De legyünk reálisak, Joe egy sorozatgyilkos, bármilyen betegség is húzódik a háttérben, a lényegen nem változat. A sorozatban manipulatív módszerekkel cserkészi be a nőket, akik sorra az üvegkalitkájában végzik és így, vagy úgy erőszakos halált halnak.

Mégis sokan keresik a választ, a miérteket és próbálják elemezni Joe Goldberg karakterét. Az előző évadok után pszichológusok is megszólaltak és diagnosztizálták Joe-t.

Kelly Scott, a manhattani Tribeca Therapy terapeutája elmondta, hogy klinikai szempontból a 'pszichopata' szó nem jelent semmit.

Scott azt is hozzátette, hogy a "pszichopatához" vagy "szociopatához" legközelebb álló klinikai diagnózis az antiszociális személyiségzavar, és Goldberg valóban mutatja ennek a zavarnak néhány jellegzetes vonását, akárcsak a nárcisztikus személyiségzavar jellemzőit.

Ugyanakkor a "You" 2. évadában már több információ utalt arra, hogy Goldbergnek talán nem antiszociális személyiségzavara van, hanem gyermekkori traumával összefüggő kötődési zavara. A sorozat azonban ezen a ponton még nem szolgáltatott elegendő információt a szakemberek számára ahhoz, hogy teljes diagnózist tudjanak felállítani. De végül nem is kellett, hiszen az utolsó évadban végre elhangzik, hogy Joe diagnózisa az eratománia, ami teljesen új megvilágításba helyezi az eddigi történéseket.

De mi az az eratománia?

Az eratománia egy olyan téveszmés zavar, amikor valaki alaptalanul hiszi, hogy egy magasabb társadalmi státuszúnak vélt személy (például egy híres zenész vagy színész) szerelmes belé. Ez az állapot egyben a De Clérambault-szindróma is, amelyet 1885-ben G. G. De Clerambault francia pszichiáter fedezett fel, aki először diagnosztizált egy olyan nőt, aki azt hitte, hogy egy magasabb társadalmi státuszú férfi szerelmes belé.

Az erotománia ritka, előfordulási gyakorisága csupán 0,2 százalék, és ellentétben azzal, amit a Netflix sikersorozatában ábrázolnak, a betegség sokkal gyakoribb a nőknél, mint a férfiaknál. Az viszont igaz, hogy Penn Badgley karakteréhez hasonlóan [az erotomániás emberek] általában mindent megtesznek azért, hogy kapcsolatba lépjenek vonzalmuk tárgyával, például zaklatják, megfigyelik őket. Gyakran előfordul, hogy a két személy a való életben soha nem találkozott, vagy olyan múló interakció volt csak köztük, ami nem indokolná a megszállottság ilyen szintjét.

Az erotománia más emberek iránti függőségnek is tekinthető, ami néhány esetben erőszakba is torkollhat, amikor az erotomániás személy üldözi a megszállottsága tárgyát.

Mi okozza az erotomániát?

Az erotománia gyakran a korai években történt elhagyatottság, és komplex trauma következménye. Az erotomániás emberek gyakran rendelkeznek feldolgozatlan traumával, gyenge önismerettel, vagy társfüggők, introvertáltak, szexuálisan tapasztalatlanok vagy elszigeteltek.

Bár az erotománia önmagában is előfordulhat, általában más mentális betegséghez, például skizofréniához vagy bipoláris zavarhoz kapcsolódik. Hetekig vagy évekig is eltarthat, és ugyanaz a megszállott gyakran több személyről is ábrándozik felváltva.

Honnan tudhatod, ha erotomániában szenvedsz?

Az erotomániában szenvedő elsődleges tünete az abszolút meggyőződés, hogy egy másik személy szerelmes belé. Az erotomániás emberek gyakran azt hiszik, hogy a vonzalmuk célpontja titkos üzeneteket, jelzéseket küld feléjük, ezzel alátámasztva, hogy viszonozza az érzéseiket. Sok esetben még egy Instagram-poszról is azt gondolják, hogy nekik címezte kiszemeltjük, holott csak egy ártalmatlan poszt és az adott személy a létezésükről sem tud.

Az erotomániához kapcsolódó viselkedések közé tartozik a kitartó, kapcsolatfelvételre való törekvés és a zaklató magatartás minden formája.

Milyen szakaszai vannak az erotomániának?

A szakértő szerint a De Clérambault-szindrómára, azaz az erotomániára a következő szakaszok jellemzőek:

- Remény

- Neheztelés

- Harag, düh



Az utolsó fázist tartják a legfontosabbnak és egyben legveszélyesebbnek. A megszállott egy ideig reménykedik, majd miután nyíltan kifejezi rajongását és visszautasítást tapasztal, megalázva érzi magát. A megalázottság érzése sok esetben arra késztetheti a megszállottat, hogy megtorlásra törekedjen, és bántalmazza a célpontját.

Hogyan kell bánni egy erotomániás személlyel?

Ha úgy gondolod, hogy erotomániás személlyel van dolgod, a szakértő azt javasolja, hogy tegyél meg mindent, hogy meghúzd a határokat, maradj semleges, és ügyelj rá, hogy kommunikációddal ne tápláld, súlyosbítsd a megszállott téveszméit.

Ha lehetséges, próbálj meg másokat is bevonni, rávilágítani a problémára. Vond be az érintett személy közeli barátait, családtagjait, akik rá tudják beszélni, hogy kérjen segítséget, forduljon pszichiáterhez.

