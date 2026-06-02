Szépség
Visszatér Frutti és Veggi – újra itt az Európai Friss Akció
Forrás: PR
Napi horoszkóp június 2.: a Rákok váratlan akadállyal szembesülnek, a Skorpiókra nagy feladat teljesítése vár
A mai nap is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
Kult
Kiveséztük a The Dealt és az Off Campust: működik a BookTok kedvence sorozatként is?
Promóciók
Nem csak az UV öregíti a bőröd: a városi fényvédelem új korszaka
Promóciók
A Chery hivatalosan bejelentette: Robert Lewandowski lett a márka globális nagykövete
Promóciók
A szakértők ajánlják, a felhasználók el vannak ragadtatva: ez az a krém, amely akár 80%-kal is fiatalabbá teheti a bőrt!
Heti horoszkóp június 1-7.: a Mérlegeknek felesleges terheket nem érdemes a nyakukba venniük, a Nyilasoknak végre a pihenésre is juthat idejük
Június első hete is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
Napi horoszkóp június 1.: az Oroszlánok számára váratlan lehetőség kínálkozik, a Szüzek napját pozitív impulzusok aranyozzák be
A hónap első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
Ez a tökéletes nyári hajszín számodra a csillagjegyed alapján
Most kiderül, hogy inkább a merészebb vagy a visszafogottabb színek állnak igazán jól.
Szerelmi horoszkóp június: a Bikák életét új szerelem forgathatja fel, a Szüzeknek érdemes tiszta vizet önteniük a pohárba
A nyár első hónapja is számtalan kalandot, váratlan fordulatot, olyakor csalódásokat és kellemetlen tapasztalásokat tartogathat a szerelmi életedet illetően, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a júniusi szerelmi horoszkópot!
Budapest, 2026. június 2. – Új lendületet kap a gyermekek frisszöldség- és gyümölcsfogyasztását ösztönző országos program: a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) közreműködésével indul el az Európai Friss Akció. A hároméves kezdeményezés célja, hogy a friss zöldségek és gyümölcsök ne kötelező elemként, hanem élményt adó, szerethető és természetes választásként jelenjenek meg a gyermekek és családjaik mindennapjaiban.
Az elmúlt évekből az Európai Friss Kalandok és az Európai Friss Csapat programok sikerére épülő kampány a 6–17 éves korosztályt és szüleiket szólítja meg, és a következő három évben várhatóan mintegy 1,2 millió gyermeket ér el modern, élményalapú szemléletformáló aktivitásokkal.
A kampány középpontjában idén ismét Frutti és Veggi állnak, akik játékos kihívásokkal, kalandokkal és vidám eseményekkel segítenek megszerettetni a friss zöldségeket és gyümölcsöket a gyerekekkel. A program arra ösztönzi a családokat, hogy naponta ötször fogyasszanak friss zöldséget és gyümölcsöt, hiszen minden íz új élmény lehet.
Nyáron különösen könnyű színesen és változatosan étkezni: ilyenkor a legzamatosabb a paradicsom, roppan a paprika, frissek az uborkák és cukkinik, miközben a piacok megtelnek hazai szezonális gyümölcsökkel. Az Európai Friss Akció célja, hogy ezek a természetes, friss alapanyagok minél gyakrabban kerüljenek a családok asztalára.
A kampány egész nyáron jelen lesz családi és sportfesztiválokon, közösségi médiafelületeken és különböző országos rendezvényeken. A helyszíneken a gyerekeket játékok, kóstolók és interaktív programok várják, miközben a szülők könnyen elkészíthető receptekkel, gyakorlati tippekkel és inspiráló tartalmakkal találkozhatnak.
A programhoz idén ismert szakemberek és sportolók is csatlakoznak. Bernáth József séf szerint a friss alapanyagok szeretete már gyermekkorban kialakulhat:
A gyerekek számára az étkezés akkor válik igazán izgalmassá, ha élmény kapcsolódik hozzá. Egy színes tányér, egy közösen elkészített étel vagy akár egy új íz felfedezése mind segíthet abban, hogy a friss zöldségek és gyümölcsök természetes részei legyenek a mindennapoknak.
Mutina Ágnes Európa-bajnok magyar úszó, olimpikon és férje, Bernek Péter rövid pályás világ- és Európa-bajnok úszó szülőként csatlakoztak a kezdeményezéshez. A sportolópáros szerint a tudatos étkezés a családban kezdődik:
Szülőként pontosan tudjuk, hogy nem mindig könnyű minden nap odafigyelni az egészséges étkezésre, főleg a rohanó hétköznapokban. De azt tapasztaljuk, hogy játékosan, közösen sokkal nyitottabbak a gyerekek az új ízekre. Egy közös főzés vagy egy vidám kóstolás igazi családi élménnyé válhat.
Süle Katalin, a NAK általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke hangsúlyozta:
„Az Európai Friss Kalandok és az Európai Friss Csapat programok erős alapot teremtettek ahhoz, hogy a gyermekeket és a családokat közelebb vigyük a friss zöldségek és gyümölcsök világához. Az Ipsos kutatása szerint a szülők 93 százaléka hasznosnak tartotta a kezdeményezést, 91 százalékuk szerint pedig a program vonzóbbá tette a friss zöldségeket és gyümölcsöket a gyerekek számára.
Hozzátette: „Az Európai Friss Akcióval most ezt a munkát visszük tovább. Kiemelten fontos számunkra, hogy a fiatalok minél gyakrabban találkozzanak friss, hazai termesztésű zöldségekkel és gyümölcsökkel. A célunk, hogy a családok mindennapi döntéseiben természetesebb helyet kapjanak a jó minőségű alapanyagok, miközben tovább erősödik a magyar termelők munkájának megbecsülése is.”
A kampány szakmai eseményein influenszerek és tartalomkészítők is részt vesznek majd, akik termelői helyszíneken forgatott videókban mutatják be közérthetően és hitelesen a szezonális friss zöldségek és gyümölcsök sokszínű felhasználását.
A hároméves program végére a kezdeményezés célja, hogy érzékelhetően javuljon a családok tudása a friss zöldségek és gyümölcsök szerepéről, és pozitív irányba változzanak a mindennapi étkezési szokások is
Háttérinformáció
Az Európai Friss Akció egy hároméves nemzetközi program, amely Franciaországban, Belgiumban és Magyarországon valósul meg. Magyarországon a program megvalósításában a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vesz részt. A kezdeményezés fő célja a 6–17 éves gyermekek és családjaik szemléletformálása, valamint a friss zöldségek és gyümölcsök fogyasztásának ösztönzése.
Hogy tetszett a cikk?
Szépség
Lehet, hogy a bőröd már most károsodik, csak észre se veszed - ezt tedd ellene!
Kult
Kiveséztük a The Dealt és az Off Campust: működik a BookTok kedvence sorozatként is?
Életmód
7 trükk, amitől a te videód is felkapottá válik a social mediában
Promóciók
Nem csak az UV öregíti a bőröd: a városi fényvédelem új korszaka
Promóciók
A Chery hivatalosan bejelentette: Robert Lewandowski lett a márka globális nagykövete
Promóciók
A szakértők ajánlják, a felhasználók el vannak ragadtatva: ez az a krém, amely akár 80%-kal is fiatalabbá teheti a bőrt!
Miért lett "hirtelen" ennyi asztrológus, tarot jós, spirituális tanácsadó? A válasz egészen más, mint gondolnád
Biztosan te is észrevetted, hogy az elmúlt években szinte egyik napról a másikra megsokszorozódtak az asztrológusok, tarot olvasók, spirituális tanácsadók, energetikai segítők. De vajon mi áll ennek a jelenségnek a hátterében? És most jön a csavar: ezt nem trendekkel vagy a pszichológián keresztül fogom elmagyarázni, hanem az asztrológia nyelvén.
Ez a tökéletes nyári hajszín számodra a csillagjegyed alapján
Most kiderül, hogy inkább a merészebb vagy a visszafogottabb színek állnak igazán jól.
Napi horoszkóp június 2.: a Rákok váratlan akadállyal szembesülnek, a Skorpiókra nagy feladat teljesítése vár
A mai nap is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
Saját apja lopta meg gyerekként: sztárok, akiknek komplikált kapcsolatuk volt családjukkal
A családi kapcsolatok talán életünk legösszetettebb emberi viszonyai.
Ez a két sztár 40 felett is szűz még - És 5 másik híresség, aki 25 felett vesztette el szüzességét
A szexualitásról szóló társadalmi elvárások sokszor azt sugallják, hogy bizonyos életkorra már túl kell esni az első szexuális élményen.
7 valaha volt legszexisebb F1-es pilóta
A Formula-1 világában a sebesség, a tehetség és a győzelmek számítanak a legtöbbet...