Visszatér Frutti és Veggi – újra itt az Európai Friss Akció

Budapest, 2026. június 2. – Új lendületet kap a gyermekek frisszöldség- és gyümölcsfogyasztását ösztönző országos program: a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) közreműködésével indul el az Európai Friss Akció. A hároméves kezdeményezés célja, hogy a friss zöldségek és gyümölcsök ne kötelező elemként, hanem élményt adó, szerethető és természetes választásként jelenjenek meg a gyermekek és családjaik mindennapjaiban.

Az elmúlt évekből az Európai Friss Kalandok és az Európai Friss Csapat programok sikerére épülő kampány a 6–17 éves korosztályt és szüleiket szólítja meg, és a következő három évben várhatóan mintegy 1,2 millió gyermeket ér el modern, élményalapú szemléletformáló aktivitásokkal.

A kampány középpontjában idén ismét Frutti és Veggi állnak, akik játékos kihívásokkal, kalandokkal és vidám eseményekkel segítenek megszerettetni a friss zöldségeket és gyümölcsöket a gyerekekkel. A program arra ösztönzi a családokat, hogy naponta ötször fogyasszanak friss zöldséget és gyümölcsöt, hiszen minden íz új élmény lehet.

Nyáron különösen könnyű színesen és változatosan étkezni: ilyenkor a legzamatosabb a paradicsom, roppan a paprika, frissek az uborkák és cukkinik, miközben a piacok megtelnek hazai szezonális gyümölcsökkel. Az Európai Friss Akció célja, hogy ezek a természetes, friss alapanyagok minél gyakrabban kerüljenek a családok asztalára.

A kampány egész nyáron jelen lesz családi és sportfesztiválokon, közösségi médiafelületeken és különböző országos rendezvényeken. A helyszíneken a gyerekeket játékok, kóstolók és interaktív programok várják, miközben a szülők könnyen elkészíthető receptekkel, gyakorlati tippekkel és inspiráló tartalmakkal találkozhatnak.

A programhoz idén ismert szakemberek és sportolók is csatlakoznak. Bernáth József séf szerint a friss alapanyagok szeretete már gyermekkorban kialakulhat:

A gyerekek számára az étkezés akkor válik igazán izgalmassá, ha élmény kapcsolódik hozzá. Egy színes tányér, egy közösen elkészített étel vagy akár egy új íz felfedezése mind segíthet abban, hogy a friss zöldségek és gyümölcsök természetes részei legyenek a mindennapoknak.

forrás: PR

Mutina Ágnes Európa-bajnok magyar úszó, olimpikon és férje, Bernek Péter rövid pályás világ- és Európa-bajnok úszó szülőként csatlakoztak a kezdeményezéshez. A sportolópáros szerint a tudatos étkezés a családban kezdődik:

Szülőként pontosan tudjuk, hogy nem mindig könnyű minden nap odafigyelni az egészséges étkezésre, főleg a rohanó hétköznapokban. De azt tapasztaljuk, hogy játékosan, közösen sokkal nyitottabbak a gyerekek az új ízekre. Egy közös főzés vagy egy vidám kóstolás igazi családi élménnyé válhat.

Süle Katalin, a NAK általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke hangsúlyozta:

„Az Európai Friss Kalandok és az Európai Friss Csapat programok erős alapot teremtettek ahhoz, hogy a gyermekeket és a családokat közelebb vigyük a friss zöldségek és gyümölcsök világához. Az Ipsos kutatása szerint a szülők 93 százaléka hasznosnak tartotta a kezdeményezést, 91 százalékuk szerint pedig a program vonzóbbá tette a friss zöldségeket és gyümölcsöket a gyerekek számára.

Hozzátette: „Az Európai Friss Akcióval most ezt a munkát visszük tovább. Kiemelten fontos számunkra, hogy a fiatalok minél gyakrabban találkozzanak friss, hazai termesztésű zöldségekkel és gyümölcsökkel. A célunk, hogy a családok mindennapi döntéseiben természetesebb helyet kapjanak a jó minőségű alapanyagok, miközben tovább erősödik a magyar termelők munkájának megbecsülése is.”

A kampány szakmai eseményein influenszerek és tartalomkészítők is részt vesznek majd, akik termelői helyszíneken forgatott videókban mutatják be közérthetően és hitelesen a szezonális friss zöldségek és gyümölcsök sokszínű felhasználását.

A hároméves program végére a kezdeményezés célja, hogy érzékelhetően javuljon a családok tudása a friss zöldségek és gyümölcsök szerepéről, és pozitív irányba változzanak a mindennapi étkezési szokások is

Háttérinformáció Az Európai Friss Akció egy hároméves nemzetközi program, amely Franciaországban, Belgiumban és Magyarországon valósul meg. Magyarországon a program megvalósításában a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vesz részt. A kezdeményezés fő célja a 6–17 éves gyermekek és családjaik szemléletformálása, valamint a friss zöldségek és gyümölcsök fogyasztásának ösztönzése.