Az ikonikus kollekció új ékköve: ez a lenyűgöző árnyalat ihlette a Versace új illatát

A Crystal Emerald Eau de Parfum a modern nő szabadságát, magabiztosságát és ragyogó kisugárzását ünnepli. A Crystal kollekció legújabb tagját a smaragd intenzív, hipnotikus zöld árnyalata inspirálta, mely egyszerre idézi meg a merész és a kifinomult nőiességet.

A Versace mindig is az önkifejezés szabadságát és a nők erejét állította középpontba: azt az elszántságot, amellyel mindenki azzá válhat, akivé igazán szeretne. A Crystal Emerald ezt a szellemiséget ragadja meg, a saját vonzerejét tudatosan sugárzó Versace nő esszenciáját hordozva.

Sokoldalú és érzéki illatvilág

A Crystal Emerald már az első pillanatban magával ragad - a nyitányban a friss bergamott és a bársonyos őszibarack találkozik, mintha egy napsütötte mediterrán kertben sétálnánk. A fejjegyekben található rózsabors izgalmas, modern karaktert ad a kompozíciónak.

A szívjegyekben lassan kibontakozik a harmatos zöld rózsabimbó, amelyet a selymes jázmin és a játékos, frissítő málna sorbet tesz igazán ellenállhatatlanná. A végeredmény egyszerre nőies, üde és addiktív.

Az alapjegyekben a puha fehér pézsma, az érzéki tonkabab és egy csipetnyi tömjén adja a tökéletes lezárást, mely kifinomult, mégis határozott illatélményt nyújt.

forrás: Versace

Egy üveg, mely gyémántként ragyog

Merész, ragyogó és elegáns - a Crystal Emerald üvege önmagában is műalkotás. A túlméretezett kupak olyan, mintha egy drágakő koronázná meg az illatot: az ikonikus Crystal kollekció üvege ezúttal smaragdzöld színben pompázik, mely lenyűgözően tükrözi a fényt.

Mitikus erő és modern elegancia

A kampány arca Lila Moss, aki természetes eleganciájával és magabiztos kisugárzásával tökéletesen testesíti meg a Crystal Emerald által képviselt értékeket. Lila a Medúza mitikus erejét idézi meg, a Versace meghatározó szimbólumát a görög mitológiából, mely átjárja a márka szellemiségét. Hajának lendülete és hipnotikus, zöld tekintete egyszerre sejtelmes és erőteljes, miközben az illat által ihletett, csillogó smaragdzöld Versace ruhát visel.

A Versace Crystal Emerald elérhető a Douglas, Marionnaud, Müller üzletekben és az online parfümériákban.