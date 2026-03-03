Életmód
Az ikonikus kollekció új ékköve: ez a lenyűgöző árnyalat ihlette a Versace új illatát
4 sztár, akiről azt rebesgetik, hogy halott és egy klón vette át a helyét
A neten könnyen szárnyra kapnak az alaptalan teóriák. Az utóbbi években pedig egyre többen állítják, hogy számos híresség már halott, mert szembement a rendszerrel, és helyüket klónok vették át.
5 virág, amit MOST ültess el, ha csodás kertet akarsz tavasszal és nyáron
Ha már márciusban belevágsz a kertrendezésbe, az alábbi virágok biztosan meghálálják ezt csodás külsejükkel.
Napi horoszkóp március 3.: az Ikrek nehez feladatot kapnak a nyakukba, az Oroszlánoknak érdemes megtanulniuk nemet mondani
A mai nap is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
Napi horoszkóp március 2.: az Ikrek a környezetüknek bizonyíthatnak, a Szüzek nyomasztó tehertől szabadulhatnak meg
A hét első napján is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
A születésed dátuma felfedi, milyen lélektípusba tartozol
Nagyon sokat elmond rólad az, hogy a hónap hányadik napján születtél!
A Crystal Emerald Eau de Parfum a modern nő szabadságát, magabiztosságát és ragyogó kisugárzását ünnepli. A Crystal kollekció legújabb tagját a smaragd intenzív, hipnotikus zöld árnyalata inspirálta, mely egyszerre idézi meg a merész és a kifinomult nőiességet.
A Versace mindig is az önkifejezés szabadságát és a nők erejét állította középpontba: azt az elszántságot, amellyel mindenki azzá válhat, akivé igazán szeretne. A Crystal Emerald ezt a szellemiséget ragadja meg, a saját vonzerejét tudatosan sugárzó Versace nő esszenciáját hordozva.
Sokoldalú és érzéki illatvilág
A Crystal Emerald már az első pillanatban magával ragad - a nyitányban a friss bergamott és a bársonyos őszibarack találkozik, mintha egy napsütötte mediterrán kertben sétálnánk. A fejjegyekben található rózsabors izgalmas, modern karaktert ad a kompozíciónak.
A szívjegyekben lassan kibontakozik a harmatos zöld rózsabimbó, amelyet a selymes jázmin és a játékos, frissítő málna sorbet tesz igazán ellenállhatatlanná. A végeredmény egyszerre nőies, üde és addiktív.
Az alapjegyekben a puha fehér pézsma, az érzéki tonkabab és egy csipetnyi tömjén adja a tökéletes lezárást, mely kifinomult, mégis határozott illatélményt nyújt.
Egy üveg, mely gyémántként ragyog
Merész, ragyogó és elegáns - a Crystal Emerald üvege önmagában is műalkotás. A túlméretezett kupak olyan, mintha egy drágakő koronázná meg az illatot: az ikonikus Crystal kollekció üvege ezúttal smaragdzöld színben pompázik, mely lenyűgözően tükrözi a fényt.
Mitikus erő és modern elegancia
A kampány arca Lila Moss, aki természetes eleganciájával és magabiztos kisugárzásával tökéletesen testesíti meg a Crystal Emerald által képviselt értékeket. Lila a Medúza mitikus erejét idézi meg, a Versace meghatározó szimbólumát a görög mitológiából, mely átjárja a márka szellemiségét. Hajának lendülete és hipnotikus, zöld tekintete egyszerre sejtelmes és erőteljes, miközben az illat által ihletett, csillogó smaragdzöld Versace ruhát visel.
A Versace Crystal Emerald elérhető a Douglas, Marionnaud, Müller üzletekben és az online parfümériákban.
Tudtad? 3 mindennapi probléma, amit a telefonod már képes megoldani helyetted
4 csillagjegy, akinek megváltozik az élete a március 3-ai tízmilliószoros napon
A spirituális hagyomány szerint az úgynevezett tízmilliószoros napokon a gondolatok, kimondott szavak és cselekedetek ereje megsokszorozódik.
Egy hétig kizártam minden cukrot az életemből: ezeket a változásokat vettem észre
Azért volt egy két változás, amit észrevettem magamon.
4 csillagjegy, akire óriási hatással lesz a március 3-i vörös hold
Mindenki érzi majd a hatását, de négy csillagjegy extra energiákat tapasztal majd. És ez óriási mérföldkő is lehet.
Amal Clooney 6 szabálya, amit minden stílusos nőnek meg kéne fogadnia
Amal Clooney stílusérzéke valóban elit kategória.