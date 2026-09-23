Ünnepeld velünk az Answear 15. születésnapját és nyerd meg a saját Fashion Week élményedet!

A divatwebáruház jubileumi évfordulója alkalmából most egy különleges nemzetközi versenyt szervez, amelyben arra invitálja a résztvevőket, hogy a Fashion Weekek világából inspirációt merítve megalkossák saját divatpillanatukat.

forrás: Answear

15 Years of Style - Mutasd meg, te hogyan látod a divatot!

Ezúttal az Answear nemcsak abba a világba invitálja vásárlóit, amelyet az elmúlt tizenöt évben épített a divat köré, hanem annak néhány legfontosabb helyszínére is: a milánói, koppenhágai és párizsi Fashion Week divatbemutatóira.

Szeretnél részt venni a versenyben?

1. Vásárolj az Answear.hu oldalán min. 33 000 Ft értékben és töltsd ki a nevezési űrlapot a játék weboldalán!



2. Állíts össze egy szettet, amelyet a divat világa, a Fashion Weekek stílusa vagy az aktuális trendek inspiráltak! Minimalista összeállítások, merész kombinációk, időtálló klasszikusok vagy éppen teljesen váratlan párosítások – minden értelmezés egyedi. Mutasd meg nekünk azt a szettet, amely a te történetedet meséli el!



3. Oszd meg Instagramon Reels-videóként vagy legalább 2 képből álló lapozós posztként. (Az Instagram-profilodnak nyilvánosnak kell lennie.)



4. Jelöld meg a hivatalos Answear-profilt (@answear) és a magyarországi Answear-profilt (@answear_hu) rajta, valamint használd a kötelező #15yearsofanswear és #verseny hashtaget.

Nyerd meg a saját Fashion Week élményedet!

A stílusod elrepíthet oda, ahol a divat életre kel. Nyerd meg a 10 darab páros Fashion Week-élmény egyikét Milánóba, Koppenhágába vagy Párizsba vagy a 15 darab egyenként 130 000 Ft értékű ajándékkártyák egyikét! Minden nyertes egy páros meghívást kap az egyik Fashion Week keretében megrendezett divatbemutatóra, amelyhez retúr repülőjegy és két főre szóló szállás is jár. A nyertesek egy általuk választott kísérővel együtt vehetnek részt a zsűri által kiválasztott egyik divatbemutatón.

A verseny partnerei: Gestuz, Munthe, Herskind, Luisa Spagnoli, Ermanno Scervino és adidas Y-3.

A verseny 2026. szeptember 22. és október 28. között tart. A versenyben kizárólag nagykorúak vehetnek részt. A verseny során összesen 10 darab páros Fashion Week-élmény és 15 darab Answear-ajándékkártya talál gazdára a résztvevő országok nevezői között. A nyerteseket az összes résztvevő ország érvényes nevezői közül választjuk ki.

Részletek és további fontos információk a versenyről >> ITT!

forrás: Answear

Az Answear több mint csak egy divat webáruház

Tizenöt évvel ezelőtt még nehéz lett volna elképzelni, hogy főként online rendeljük meg az új kedvenc ruhadarabjainkat. Az online ruhavásárlás korántsem számított természetesnek, amikor Krzysztof Bajołek és Arkadiusz Bajołek 2011-ben elindította az Answeart Lengyelországban. A cél azonban már is akkor túlmutatott a helyi piacon. Az Answear azóta 12 országban épített ki erős jelenlétet, miközben maga a divatvásárlás sokat változott: ma már nemcsak arról szól, hogy mit viselünk, hanem arról is, mi inspirál minket és hogyan fejezzük ki saját stílusunkat.

A kezdeti elképzelés egyszerű volt: egy olyan weboldal létrehozása, ahol a vásárlók gondosan válogatott, prémium márkákból álló kínálatból válogathatnak. A következő években az Answear folyamatosan terjeszkedett Közép- és Kelet-Európában, miközben kínálata egyre bővült, és a vállalat egyre erősebb pozíciót épített ki a régióban. A premium márkák folyamatosan csatlakoztak a weboldalhoz és egy szintlépésként, 2024-ben Varsóban, a Fabryka Norblina épületében megnyílt az Answear Concept Store – egy 2000 négyzetméteres tér, ahol a divat teljesen új dimenziót kapott. A következő mérföldkő az Answear Runway SS26 „Your Reflection” volt, ami a márka történetének első saját divatbemutatója. Több mint 20 márka és négy különálló fejezet bizonyította a bemutatón, hogy a kortárs divatnak milyen sokféle értelmezése lehet. Ez volt az a pillanat, amikor az Answear már nem csupán egy hely lett, ahol divatot vásárolhatunk. Olyan térré vált, ahol a divatot meg is tapasztalhatjuk élmények által.

forrás: Answear