Új, kitáblázott kerékpáros útvonal a Balaton-felvidéken

2026. április 30.
Új, kitáblázott kerékpáros útvonal a Balaton-felvidéken
Bemutatkozott a BalatonBike365 úthálózat mintegy 70 kilométeres új kerékpáros útvonala a Balaton-felvidéken, valamint megnyílt a vigántpetendi BalatonBike365 Port. Az útvonal 10 települést érinti, közülük 6 újonnan kapcsolódik be a BalatonBike365 kerékpáros hálózatba. A rendszer több ponton csatlakozik a meglévő útvonalakhoz, és egyben megnyitja a lehetőséget a Bakony irányába történő további összeköttetésre.

A tájékozódást 160 helyszínen kihelyezett, összesen 376 darab útirányjelző és megerősítő tábla segíti, amelyek egységes rendszert alkotva teszik könnyen követhetővé az útvonalat. A kijelölt szakaszok burkolat szempontjából változatosak: közel azonos arányban tartalmaznak aszfaltos, murvás és földutas részeket. Több helyen párhuzamosan is elérhető burkolt és burkolatlan alternatíva, így a különböző felkészültségű és érdeklődésű kerékpárosok egyaránt megtalálhatják a számukra ideális útvonalat.

Kép

A Balaton-felvidék Magyarország egyik legkülönlegesebb tájegysége, ahol a vulkanikus formák, a szőlőhegyek, a kisfalvas településszerkezet és a helyi gasztronómia egyedülálló kombinációt alkotnak. Az útvonal mentén elérhető szolgáltatások – borászatok, vendéglátóhelyek, kézműves termelők és szálláshelyek – szervesen kapcsolódnak a BalatonBike365 hálózathoz, így a kerékpározás komplex turisztikai élménnyé válik.

A Vigántpetenden (Kossuth u. 33.) megnyíló BalatonBike365 Port információs és szolgáltató központként támogatja a kerékpárosokat. A port kerékpárkölcsönzőként, túraindító pontként, találkozóhelyként is funkcionál, ahol a látogatók naprakész információkat kapnak az útvonalakról, látnivalókról és a térség kínálatáról.

Kép

A BalatonBike365 projekttel azon dolgozunk, hogy minden évben, új útvonalakkal bővítsük a kerékpározható hálózatot. A mostani fejlesztés egy kiváló példája annak, hogyan tud egy település szervesen bekapcsolódni a bringások életébe. A Vigántpetenden megnyíló központ a most átadott úthálózat szívében helyezkedik el, és ideális kiindulópontja lehet az egy vagy több napos túráknak is

- mondta Szilasi László, a BalatonBike365 szakmai vezetője.
Kép

Vigántpetend számára fontos, hogy aktív részese legyen a Balaton-felvidék turisztikai kínálatának, és egyre több látogatót tudjon megszólítani. A BalatonBike365 Port és a kitáblázott útvonal abban segítenek, hogy az ide érkezők könnyebben felfedezzék a környéket, és ne csak áthaladjanak, hanem több időt is eltöltsenek itt. Bízunk benne, hogy így a vendégek jobban megismerik a helyi értékeket, legyen szó természetről, gasztronómiáról vagy a települések hangulatáról

- emelte ki Győriványi Dániel polgármester.
Kép

A Balaton számomra mindig a szabadság érzését jelenti – nemcsak a vízen, hanem a parton is. Aki biciklire ül, egészen más szemmel látja a tájat: közelebb kerül a helyekhez, az emberekhez, és valóban átéli a környék hangulatát. A Káli-medence pedig pont az a vidék, ahol minden tekerés új élményt ad.

- Vadnai Jonatán, olimpiai és világbajnoki negyedik helyezett vitorlázó, a VisitBalaton365 nagykövete

