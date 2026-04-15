A Garnier legújabb arcápolási innovációja, a Sorbet hidratáló arckrémcsalád már elérhető a dm Magyarország üzleteiben, valamint a dm Online Shopban is!

2026. április 15.
A Garnier legújabb arcápolási innovációja, a Sorbet hidratáló arckrémcsalád már elérhető a dm Magyarország üzleteiben, valamint a dm Online Shopban is!
Frissítő újdonságok a bőrápolásban

Legyen szó a C-vitamin ragyogást támogató tulajdonságáról, a hialuronsav hidratáló erejéről vagy a szalicilsav bőrtisztító hatásáról, a Garnier célja, hogy ezek az összetevők mindenki számára könnyen hozzáférhetővé váljanak. A több mint 100 éves szakértelemre építő márka ezúttal is a természetes eredetű összetevők és a tudomány vívmányainak kombinációjára támaszkodott, hogy egyszerűen beilleszthető, mindennapi megoldásokat kínáljon a bőrápolásban, amelyeket a Garnier Sorbet krémek könnyed textúrája, hatékony összetevői és elérhető ára tökéletesen megtestesít.

Könnyed textúra, célzott megoldások

A hidratáló krémek közös jellemzője a frissítő, gyorsan felszívódó, könnyed textúra, amely ideális választás azok számára, akik nem kedvelik a nehéz, zsíros érzetű arcápolókat, mégis fontos számukra a hidratált bőr. A termékcsalád három különböző igényre kínál megoldást:A

  • Vitamin C Fresh & Bright hidratáló sorbet krém: a fakóbb bőrkép felfrissítését és a ragyogóbb megjelenést támogatja, így ideális választás lehet a reggeli rutin részeként.
  • A Hyaluron Fresh & Plump hidratáló sorbet krém: a vízhiányos bőr hidratálására fókuszál, könnyen beilleszthető akár minimalista bőrápolási rutinba is.
  • A Salicylic Fresh & Matte hidratáló sorbet krém: a kombinált és zsíros bőrre kifejlesztve, segíti a tisztább bőrkép és a matt hatás elérését.
Szakértelem és élményalapú vásárlás egy helyen

A vásárlók személyesen is megismerkedhettek a termékekkel 2026. Április 10-én, az Allee Bevásárlóközpont dm üzletében. Az esemény részeként Instagram Live beszélgetés is várta az érdeklődőket, ahol Berényi Vivien (skincare szakértő) segített eligazodni a Sorbet krémek világában. A beszélgetés során szó esett arról is, hogy az egyes termékek hogyan illeszthetők be a napi bőrápolási rutinba, figyelembe véve a különböző bőrtípusok igényeit.

A vásárlók, akik a helyszínen legalább 2999 Ft értékben vásároltak Garnier termékeket, további ajándékokat - többek között táskát vagy arcmaszkot – is nyerhettek. Azok számára, akik esetleg nem tudtak részt venni a rendezvényen, az Unboxing eventet követő hétvégén egy külön hostess promóció keretében további ajándékokat sorsoltak ki a dm-be betérő vásárlók között.

Zöld törekvések

A Garnier elkötelezett amellett, hogy termékei környezeti lábnyomát folyamatosan csökkentse. A márka tagja az EcoBeautyScore Szövetségnek, amely egy globális együttműködés több mint 70 kozmetikai vállalattal és egyesülettel, melynek célja, hogy támogassa a fogyasztókat fenntarthatóbb választások meghozatalában. Mindhárom termék olyan minősítéssel rendelkezik, amely garantálja, hogy nem végeznek állatkísérleteket a termékek fejlesztése során, továbbá a csomagolásuk újrahasznosítható, így környezetbarát módon érhetők el a vásárlók számára.

