A Garnier legújabb arcápolási innovációja, a Sorbet hidratáló arckrémcsalád már elérhető a dm Magyarország üzleteiben, valamint a dm Online Shopban is!
Parfüm-pszichológia: mit árul el rólad az illatod
Te tudtad, hogy az illatok még akár a személyiséged is jellemezhetik?
Felejthetetlen nyaralás! 4 programötlet Horvátországban, ami túlmutat a strandoláson
Magyarországon minden negyedik kínai autót vásárló, a Chery mellett döntött.
Felejtsd el a sablonos ötleteket, itt a nagy tavaszi-nyári bakancslistád: 10 dolog, amit meg kell tenned az elkövetkező hónapokban
Svédország már megcsinálta: füstmentes lett az egész ország
Hevítés, e-cigi, nikotinpárna: mi a különbség, és miért fontos?
Elindult a szavazás az Elefánt Nagydíj 2026 jelöltjeire
THE RITUAL OF AYURVEDA – Találd meg az egyensúlyt
Napi horoszkóp április 14.: a Kosok számára egyedülálló lehetőség adódik, a Rákoknak érdemes megvédeniük a saját érdekeiket
A mai nap is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
„Tönkretette az arcát” – Selena Gomez sokak szerint felismerhetetlen lett
Selena Gomez az utóbbi időben újra célkeresztbe került.
Íme a 3 legújabb kutyafajta: elképesztő, milyen szépek
Ezek a kutyafajták most egyre nagyobb figyelmet kapnak, és nem véletlenül.
Napi horoszkóp április 15.: a Mérlegek pontot tehetnek egy bizonyos ügy végére, a Nyilasok kellemetlen szituációba kerülnek
A hét közepén is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
Frissítő újdonságok a bőrápolásban
Legyen szó a C-vitamin ragyogást támogató tulajdonságáról, a hialuronsav hidratáló erejéről vagy a szalicilsav bőrtisztító hatásáról, a Garnier célja, hogy ezek az összetevők mindenki számára könnyen hozzáférhetővé váljanak. A több mint 100 éves szakértelemre építő márka ezúttal is a természetes eredetű összetevők és a tudomány vívmányainak kombinációjára támaszkodott, hogy egyszerűen beilleszthető, mindennapi megoldásokat kínáljon a bőrápolásban, amelyeket a Garnier Sorbet krémek könnyed textúrája, hatékony összetevői és elérhető ára tökéletesen megtestesít.
Könnyed textúra, célzott megoldások
A hidratáló krémek közös jellemzője a frissítő, gyorsan felszívódó, könnyed textúra, amely ideális választás azok számára, akik nem kedvelik a nehéz, zsíros érzetű arcápolókat, mégis fontos számukra a hidratált bőr. A termékcsalád három különböző igényre kínál megoldást:A
- Vitamin C Fresh & Bright hidratáló sorbet krém: a fakóbb bőrkép felfrissítését és a ragyogóbb megjelenést támogatja, így ideális választás lehet a reggeli rutin részeként.
- A Hyaluron Fresh & Plump hidratáló sorbet krém: a vízhiányos bőr hidratálására fókuszál, könnyen beilleszthető akár minimalista bőrápolási rutinba is.
- A Salicylic Fresh & Matte hidratáló sorbet krém: a kombinált és zsíros bőrre kifejlesztve, segíti a tisztább bőrkép és a matt hatás elérését.
Szakértelem és élményalapú vásárlás egy helyen
A vásárlók személyesen is megismerkedhettek a termékekkel 2026. Április 10-én, az Allee Bevásárlóközpont dm üzletében. Az esemény részeként Instagram Live beszélgetés is várta az érdeklődőket, ahol Berényi Vivien (skincare szakértő) segített eligazodni a Sorbet krémek világában. A beszélgetés során szó esett arról is, hogy az egyes termékek hogyan illeszthetők be a napi bőrápolási rutinba, figyelembe véve a különböző bőrtípusok igényeit.
A vásárlók, akik a helyszínen legalább 2999 Ft értékben vásároltak Garnier termékeket, további ajándékokat - többek között táskát vagy arcmaszkot – is nyerhettek. Azok számára, akik esetleg nem tudtak részt venni a rendezvényen, az Unboxing eventet követő hétvégén egy külön hostess promóció keretében további ajándékokat sorsoltak ki a dm-be betérő vásárlók között.
Zöld törekvések
A Garnier elkötelezett amellett, hogy termékei környezeti lábnyomát folyamatosan csökkentse. A márka tagja az EcoBeautyScore Szövetségnek, amely egy globális együttműködés több mint 70 kozmetikai vállalattal és egyesülettel, melynek célja, hogy támogassa a fogyasztókat fenntarthatóbb választások meghozatalában. Mindhárom termék olyan minősítéssel rendelkezik, amely garantálja, hogy nem végeznek állatkísérleteket a termékek fejlesztése során, továbbá a csomagolásuk újrahasznosítható, így környezetbarát módon érhetők el a vásárlók számára.
10 nadrág, amire az olasz nők esküsznek: instant elhozzák a dolce vita életérzést
Felejthetetlen nyaralás! 4 programötlet Horvátországban, ami túlmutat a strandoláson
Első ránézésre teljesen ártatlanok, de nem azok: 8 megtévesztő örömszerző ajándék, amiről nem hinnéd, mire való
Magyarországon minden negyedik kínai autót vásárló, a Chery mellett döntött.
Felejtsd el a sablonos ötleteket, itt a nagy tavaszi-nyári bakancslistád: 10 dolog, amit meg kell tenned az elkövetkező hónapokban
Svédország már megcsinálta: füstmentes lett az egész ország
Hevítés, e-cigi, nikotinpárna: mi a különbség, és miért fontos?
Elindult a szavazás az Elefánt Nagydíj 2026 jelöltjeire
THE RITUAL OF AYURVEDA – Találd meg az egyensúlyt
Ez a körömszín lesz a legtrendibb a következő időszakban
Ez az egyik legörökzöldebb szín, ami egyszerűen sosem megy ki a divatból.
10 nadrág, amire az olasz nők esküsznek: instant elhozzák a dolce vita életérzést
Ezekkel a nadrágokkal te is könnyen belecsempészheted a dolce vita életérzést a mindennapjaidba.
A születési dátumodból kiderül, hogyan alakul a szerelmi életed és ki lesz a lelki társad
A születésed pillanata nemcsak rólad, a személyiségedről árulkodik, hanem arról is, hogy ki lehet számodra a tökéletes társ.
Napi horoszkóp április 15.: a Mérlegek pontot tehetnek egy bizonyos ügy végére, a Nyilasok kellemetlen szituációba kerülnek
A hét közepén is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
15 sorozat, amit csak az intelligens emberek imádnak
Ezek a szériák nemcsak kikapcsolnak, de mélyen el is gondolkodtatnak.
7 sztárpasi, akiről azt mondják hihetetlen szeretők
Nem csak a hírnév teszi őket ellenállhatatlanná, ugyanis ezek a férfiak állítólag pontosan tudják, mire van szüksége egy nőnek.