Tomán Szabina újraindítja a Toman Mentorprogramot – elindult a jelentkezés a 2026-os évadra

A nagy sikerre való tekintettel 2026 első negyedévében újra elindul a program, a jelentkezés pedig 2025. november 1-jén nyílt meg a tomanmentor.com oldalon.

A kiválasztott mentoráltak négy egymásra épülő modulon vehetnek részt 2026 február és március folyamán:

Te és a csapatod – Te és az üzleted – Te és a márkád – Te és a lelked.

„Zászlóvivője vagyok annak, hogy egy nő lehet egyszerre sikeres vállalkozó és családanya. Amikor beléptem az üzleti világba, egymást érték a kihívások. Már akkor eldöntöttem, hogy ha egyszer lesz rá lehetőségem, misszióként fogok arra tekinteni, hogy segítsek azoknak, akik hasonló cipőben járnak. A Toman Mentorprogram ezt a küldetést viszi tovább: valódi támogatást, valós tudást és biztonságot adunk azoknak a nőknek, akik már elindultak, és most szeretnének szintet lépni.” – mondja Tomán Szabina, a program alapítója.

A programba jelentkezők közül szakmai zsűri választja ki az induló csapatot.

A kiválasztott mentoráltak lendületet, lelkesítést, szellemi feltöltődést és életre szóló inspirációt kapnak, miközben valós, mérhető fejlődést érnek el saját vállalkozásukban.

„Ezeket mind szeretnénk, ha magaddal vinnéd azon az úton, amin mi elindítunk – egészen addig, amíg célodhoz meg nem érkezel” – teszi hozzá Szabina.

A jelentkezés november 30-ig tart. A programba azok jelentkezését várják, akiknek már van működő vállalkozásuk vagy egy vállalkozást irányítanak, meg tudják fogalmazni, milyen területen lenne szükségük támogatásra, és szeretnének szintet lépni – önmagukban és az üzletükben egyaránt.

A jelentkezéshez egy rövid videót is kérnek, amelyben a pályázók elmesélhetik saját történetüket, és bemutathatják, mi jelenti számukra a legnagyobb kihívást.