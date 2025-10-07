Divat
Think Pink - Az Estée Lauder kampány, amely minden nőnek erőt ad ebben a hónapban
Forrás: Getty Images
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta
És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
6 frizura, ami karcsúbb arcot varázsol
Egy kiváló frizurával kilókat is lecsalhatunk magunkról, így pedig egy sokkal frissebb és fiatalosabb megjelenést kaphatunk.
Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
Különleges szépségű kutyák, amelyekhez hasonlót még sosem láttál
Vannak kutyák, akik nemcsak aranyosak, hanem igazi természeti csodák. Ezek a ritka, különleges külsejű fajták a kutyavilág rejtett gyöngyszemei, és garantáltan elolvad a szíved, amint meglátod őket.
8 zöldség és gyümölcs, amit sose tarts hűtőben
Nem minden zöldség és gyümölcs érzi jól magát a hűtőben. Mutatjuk, melyek veszítenek ízükből és állagukból hidegben, és hogyan tárold őket helyesen.
12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént
A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.
A közös cél: felhívni a figyelmet a megelőzés, a szűrés és a közösségi összefogás fontosságára - mert a szépség és a női erő túlmutat a külsőségeken, valódi életeket érint és menthet meg. Az októberi programok otthona immár harmadik éve a Kempinski Hotel Corvinus Budapest, amely saját csapata körében is kiemelten kezeli a Pink October kezdeményezést.
Az októberi I Think Pink programok
Október 6. – Jóga Balázs Mariannal
Sanara Studio, 17:00
Egy bensőséges este, ahol a mozgás és a jelenlét segít visszatalálni önmagunkhoz. A jóga lehetőséget ad a feszültség elengedésére és a testi-lelki feltöltődésre.
(Ingyenes, regisztrációhoz kötött.)
Október 16. - Haragszom, és ez rendben van
powered by Fashion Street magazin és HVG könyvek
Deák Palota, 17:00
A harag gyakran elnyomott érzés, különösen nők körében. Pedig minden érzés érvényes. Ez az este arról szól, hogyan alakíthatjuk a haragot belső erőforrássá.
Vendégeink:
Kovács Eszter – Mat on The MoonReményi Diána – Fashion Street Magazin főszerkesztő Komjáthy Alíz – szakpszichológus, irodalomterapeuta, coach
(Ingyenes, regisztrációhoz kötött.)
Október 22. – Futás Debreczeni Dórával
A közösségi futás ereje testileg és lelkileg is felemel. Együtt futunk, együtt lélegzünk, együtt haladunk előre – egymásért is.
(Ingyenes, regisztrációhoz kötött.)
Október 28. – Pink Talk by I Think Pink: Tükröm, tükröm
powered by Kempinsi Corvinus Hotel Budapest, Estée Lauder Magyarország
Kempinski Corvinus Hotel Budapest
Az est középpontjában az intuitív figyelem és a törődés áll. Hogyan hallgassunk a halk belső hangra? Hogyan vegyük észre, ha valakinek segítségre van szüksége? Hogyan adjuk a legnagyobb ajándékot: a jelenlétünket?
Vendégeink:
Tánczos Lilla – tréner, coachPrószéky Dorka – Estée Lauder brand managerAjkai Mónika – creative director, coach, wellness curatorDr. Demeter Ágota – szülész-nőgyógyász
Dusík Bori – I Think Pink alapító
Dr. Újhelyi Mihály – emlősebész, plasztikai sebész
Ez az esemény szervesen illeszkedik az Estée Lauder októberi mellrák elleni kampányába, amely a megelőzésre, a szűrésre és a közösség erejére helyezi a hangsúlyt.
A Kempinski szerepe – az I Think Pink otthona
A Kempinski Hotel Corvinus Budapest harmadik éve ad otthont az I Think Pink eseményeknek. Idén a kerekasztal mellett sajtóreggelivel és felvilágosító eseménnyel is bővül a program.
A hotel több mint 300 munkatársának fele nő, így a Pink October számukra személyes ügy. Októberben saját jógaórát, közös futást, egészséges táplálkozásra fókuszáló előadásokat, valamint mammográfiás szűrőbusz igénybevételét is szervezik.
A Kempinski Hotels csoport pedig idén először vezette be vállalati szinten a Pink October hónapot, amelynek heti fókuszai:
- a Pink October története és elindítói
- önmagunkra figyelés, szűrések fontossága
- támogató közösségek szerepe
- jótékonysági kezdeményezések
Estée Lauder kampány – Együtt erősebbek vagyunk
Az Estée Lauder Companies globális mellrák elleni kampánya Magyarországon is sokszínű programokkal zajlik:
- Pink Walk városi séták az Imagine Budapesttel minden csütörtökön
- Ingyenes mammográfiás szűrés a Primavera Alapítvánnyal (október 16–17.)
- Pink Ribbon limitált kiadású termékek, amelyek bevétele a mellrák elleni küzdelmet támogatja
Ahogy Evelyn H. Lauder öröksége is tanítja:
„A szépség túlmutat önmagán – életet, figyelmet és közösséget adhat.”
Üzenetünk
Az I Think Pink októberi programjai az Estée Lauder Companies és a Kempinski közös ernyője alatt valósulnak meg.
Együtt emlékeztetünk fontos dolgokra: érzéseink iránytűk, és a közösségben rejlő erő életet menthet.
Ez a hónap a mozgás, a közösség, a beszélgetés és az önmagunkra figyelés ideje. Mert együtt valóban erősebbek vagyunk.
📍 További információ és regisztráció: www.ithinkpink.hu
Hogy tetszett a cikk?
Divat
Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Lakberendezés
Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
Elhivatottság mindenek felett - 10 színész, aki mindent megtett a hiteles alakításért
Egyáltalán nem meglepő, hogy az Akadémia Oscar-díjjal jutalmazta többségüket.
12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént
A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.
6 beauty hack, amit a TikTokon tanultunk és tényleg működik
Ezekről a trükkökről valószínű, hogy még te sem hallottál!
8 természetes cellulózforrás: így segít a rostban gazdag táplálkozás az egészségeden
A cellulóz a növények vázanyagának egyik fő alkotóeleme, amit az emberi szervezet önállóan nem tud megemészteni – mégis hatalmas szerepe van. Rostként működik, és nélkülözhetetlen a bélrendszer egészséges működéséhez. Támogatja a bélflórát, ami az erős immunrendszer alapja, így közvetve az ellenálló képességünket is erősíti. Nem véletlen, hogy a szakértők szerint érdemes minél több cellulózban gazdag zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani. Mutatjuk, melyek a legjobb természetes források az egészség megőrzéséhez!
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta
És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.
Az október a legtökéletesebb hónap arra, hogy megváltoztasd az életed: az asztrológus elárulja, mit kell tenned ehhez!
Tarol a TikTokon az October Theory-elmélet, mely szerint ősszel kapunk egy második esélyt arra, hogy új fejezetet nyithassunk, és lezárjuk minden, ami már nem tesz minket boldoggá.