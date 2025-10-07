Horoszkóp
Think Pink - Az Estée Lauder kampány, amely minden nőnek erőt ad ebben a hónapban

Vadász Emese
A JOY magazin főszerkesztője.

Promóciók
2025. október 7.

Forrás: Getty Images

Think Pink - Az Estée Lauder kampány, amely minden nőnek erőt ad ebben a hónapban
Az I Think Pink immár negyedik évadába lépett, és idén csatlakozik az Estée Lauder Companies globális mellrák elleni kampányához, amely Magyarországon is az „Együtt erősebbek vagyunk” mottó jegyében zajlik, a Hello PR támogatásával.

A közös cél: felhívni a figyelmet a megelőzés, a szűrés és a közösségi összefogás fontosságára - mert a szépség és a női erő túlmutat a külsőségeken, valódi életeket érint és menthet meg. Az októberi programok otthona immár harmadik éve a Kempinski Hotel Corvinus Budapest, amely saját csapata körében is kiemelten kezeli a Pink October kezdeményezést.

Az októberi I Think Pink programok

Október 6. – Jóga Balázs Mariannal

Sanara Studio, 17:00

Egy bensőséges este, ahol a mozgás és a jelenlét segít visszatalálni önmagunkhoz. A jóga lehetőséget ad a feszültség elengedésére és a testi-lelki feltöltődésre.

(Ingyenes, regisztrációhoz kötött.)

👉 Esemény link

Kép

Október 16. - Haragszom, és ez rendben van

powered by Fashion Street magazin és HVG könyvek

Deák Palota, 17:00

A harag gyakran elnyomott érzés, különösen nők körében. Pedig minden érzés érvényes. Ez az este arról szól, hogyan alakíthatjuk a haragot belső erőforrássá.

Vendégeink:

Kovács Eszter – Mat on The MoonReményi Diána – Fashion Street Magazin főszerkesztő Komjáthy Alíz – szakpszichológus, irodalomterapeuta, coach

(Ingyenes, regisztrációhoz kötött.)

👉 Esemény link

Kép

Október 22. – Futás Debreczeni Dórával

A közösségi futás ereje testileg és lelkileg is felemel. Együtt futunk, együtt lélegzünk, együtt haladunk előre – egymásért is.

(Ingyenes, regisztrációhoz kötött.)

👉 Esemény link

Október 28. – Pink Talk by I Think Pink: Tükröm, tükröm

powered by Kempinsi Corvinus Hotel Budapest, Estée Lauder Magyarország

Kempinski Corvinus Hotel Budapest

Az est középpontjában az intuitív figyelem és a törődés áll. Hogyan hallgassunk a halk belső hangra? Hogyan vegyük észre, ha valakinek segítségre van szüksége? Hogyan adjuk a legnagyobb ajándékot: a jelenlétünket?

Vendégeink:

Tánczos Lilla – tréner, coachPrószéky Dorka – Estée Lauder brand managerAjkai Mónika – creative director, coach, wellness curatorDr. Demeter Ágota – szülész-nőgyógyász

Dusík Bori – I Think Pink alapító

Dr. Újhelyi Mihály – emlősebész, plasztikai sebész

Ez az esemény szervesen illeszkedik az Estée Lauder októberi mellrák elleni kampányába, amely a megelőzésre, a szűrésre és a közösség erejére helyezi a hangsúlyt.

👉 Esemény link

Kép

A Kempinski szerepe – az I Think Pink otthona

A Kempinski Hotel Corvinus Budapest harmadik éve ad otthont az I Think Pink eseményeknek. Idén a kerekasztal mellett sajtóreggelivel és felvilágosító eseménnyel is bővül a program.

A hotel több mint 300 munkatársának fele nő, így a Pink October számukra személyes ügy. Októberben saját jógaórát, közös futást, egészséges táplálkozásra fókuszáló előadásokat, valamint mammográfiás szűrőbusz igénybevételét is szervezik.

A Kempinski Hotels csoport pedig idén először vezette be vállalati szinten a Pink October hónapot, amelynek heti fókuszai:

  • a Pink October története és elindítói
  • önmagunkra figyelés, szűrések fontossága
  • támogató közösségek szerepe
  • jótékonysági kezdeményezések

Estée Lauder kampány – Együtt erősebbek vagyunk

Az Estée Lauder Companies globális mellrák elleni kampánya Magyarországon is sokszínű programokkal zajlik:

  • Pink Walk városi séták az Imagine Budapesttel minden csütörtökön
  • Ingyenes mammográfiás szűrés a Primavera Alapítvánnyal (október 16–17.)
  • Pink Ribbon limitált kiadású termékek, amelyek bevétele a mellrák elleni küzdelmet támogatja

Ahogy Evelyn H. Lauder öröksége is tanítja:

„A szépség túlmutat önmagán – életet, figyelmet és közösséget adhat.”

Üzenetünk

Az I Think Pink októberi programjai az Estée Lauder Companies és a Kempinski közös ernyője alatt valósulnak meg.

Együtt emlékeztetünk fontos dolgokra: érzéseink iránytűk, és a közösségben rejlő erő életet menthet.

Ez a hónap a mozgás, a közösség, a beszélgetés és az önmagunkra figyelés ideje. Mert együtt valóban erősebbek vagyunk.

📍 További információ és regisztráció: www.ithinkpink.hu

