THE RITUAL OF AYURVEDA – Találd meg az egyensúlyt

Az ősi ayurvédikus hagyományok ihlette ikonikus kollekció meleg, virágos-fűszeres illattal tér vissza, amelyet indiai rózsa és édesmandula-olaj gazdagít. A kollekció célja, hogy a mindennapokba is elhozza az egyensúly, a harmónia és a tudatos öngondoskodás pillanatait.

A megújult The Ritual of Ayurveda kollekció 24 terméket, valamint három – S, M és L méretben elérhető – gondosan összeállított ajándék szettet foglal magában, így a fürdés, a testápolás és az otthoni tér élményét egyaránt az egyensúly és a harmónia jegyében kínálja.

Illatpiramis

TOP

Szilva • Zöld jegyek

Friss és üde nyitány, amely azonnal felébreszti az érzékeket.

HEART

Bazsarózsa • Exotikus fűszerek

Virágos-fűszeres szívillat, amely melegséget, mélységet és karaktert kölcsönöz.

BOTTOM

Indiai rózsa • Édesmandula-olaj • Fehér pézsma

Gazdag alapillat, amely hosszan megmarad a bőrön, és kellemes, melegséget áraszt.

Három új termék, amelyek a kollekció lényegét ragadják meg:



1. Super Dry Body Oil – Ez a könnyed, gyorsan felszívódó testolaj intenzíven táplálja a bőrt, miközben finom, lágy illatot hagy maga után. Moringaolajjal gazdagítva a gyulladáscsökkentő hatásért és kókuszolajjal a mély hidratálásért, a 90%-ban természetes összetevőkből álló szárazolaj az ajurvédikus hagyományok szerint nyújt mindennapi öngondoskodást és kényeztetést.



2. Face & Body Clay Mask – Ez a tisztító, krémes állagú maszk gyengéden vonja ki a szennyeződéseket a bőrből, miközben simává és ragyogóvá varázsolja azt.





3. Pre-Wash Hair & Scalp Oil – Ez a haj- és fejbőr olaj a fejbőr táplálására készült, amla*-olajjal gazdagítva. Segít megelőzni a szárazságot és a töredezést, miközben a hajat puhává és ragyogóvá varázsolja.

*Az amla egy tápanyagokban gazdag gyümölcs, amely egy Indiában honos fáról származik. Magas C-vitamin-tartalmáról és erőteljes antioxidánsairól ismert, az ajurvédikus hagyományokban pedig az immunrendszer erősítésére és a bőr, valamint a haj egészségének támogatására használják.

A The Ritual of Ayurveda kollekció minden márkaüzletben, shop-in-shop üzletben és online is elérhető lesz.

További információkért látogass el a www.rituals.com oldalra.