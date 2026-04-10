Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Promóciók

THE RITUAL OF AYURVEDA – Találd meg az egyensúlyt

#Hajápolás
#testápolás
#prémium
#ayurvéda
#Rituals
#Rituals magyarországon
Promóció
Mutasd a cikkeit
Promóciók
2026. április 10.
THE RITUAL OF AYURVEDA – Találd meg az egyensúlyt
Hollywood és a zeneipar kegyetlenül gyorsan emel fel, és még gyorsabban taszít le.

Olvasd el!

Olvasd el!

Olvasd el!

Olvasd el!

Olvasd el!

Facebook
Twitter
Pinterest
A Rituals Cosmetics újra bemutatja legrégebb óta elérhető termékcsaládját, a The Ritual of Ayurveda-t, megújult formában, a fürdés, testápolás és otthoni illatosítás kategóriáiban.

Az ősi ayurvédikus hagyományok ihlette ikonikus kollekció meleg, virágos-fűszeres illattal tér vissza, amelyet indiai rózsa és édesmandula-olaj gazdagít. A kollekció célja, hogy a mindennapokba is elhozza az egyensúly, a harmónia és a tudatos öngondoskodás pillanatait.

Kép

A megújult The Ritual of Ayurveda kollekció 24 terméket, valamint három – S, M és L méretben elérhető – gondosan összeállított ajándék szettet foglal magában, így a fürdés, a testápolás és az otthoni tér élményét egyaránt az egyensúly és a harmónia jegyében kínálja.

Illatpiramis

TOP
Szilva • Zöld jegyek
Friss és üde nyitány, amely azonnal felébreszti az érzékeket.

HEART
Bazsarózsa • Exotikus fűszerek
Virágos-fűszeres szívillat, amely melegséget, mélységet és karaktert kölcsönöz.

BOTTOM
Indiai rózsa • Édesmandula-olaj • Fehér pézsma
Gazdag alapillat, amely hosszan megmarad a bőrön, és kellemes, melegséget áraszt.

Kép

Három új termék, amelyek a kollekció lényegét ragadják meg:


1. Super Dry Body Oil – Ez a könnyed, gyorsan felszívódó testolaj intenzíven táplálja a bőrt, miközben finom, lágy illatot hagy maga után. Moringaolajjal gazdagítva a gyulladáscsökkentő hatásért és kókuszolajjal a mély hidratálásért, a 90%-ban természetes összetevőkből álló szárazolaj az ajurvédikus hagyományok szerint nyújt mindennapi öngondoskodást és kényeztetést.


2. Face & Body Clay Mask – Ez a tisztító, krémes állagú maszk gyengéden vonja ki a szennyeződéseket a bőrből, miközben simává és ragyogóvá varázsolja azt.


3. Pre-Wash Hair & Scalp Oil – Ez a haj- és fejbőr olaj a fejbőr táplálására készült, amla*-olajjal gazdagítva. Segít megelőzni a szárazságot és a töredezést, miközben a hajat puhává és ragyogóvá varázsolja.

Kép

*Az amla egy tápanyagokban gazdag gyümölcs, amely egy Indiában honos fáról származik. Magas C-vitamin-tartalmáról és erőteljes antioxidánsairól ismert, az ajurvédikus hagyományokban pedig az immunrendszer erősítésére és a bőr, valamint a haj egészségének támogatására használják.

A The Ritual of Ayurveda kollekció minden márkaüzletben, shop-in-shop üzletben és online is elérhető lesz.

További információkért látogass el a www.rituals.com oldalra.

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Kép
Kép
Kép
Kép
Kép
Kép
