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Könnyű formulák helyett gazdag textúrák
Ha a nyáron bevált hidratáló gél mellett mostanában már húzódik a bőröd, érdemes gazdagabb textúrára váltanod. A hideg kinti levegő és a fűtött szobákban töltött órák után jóleshet egy testesebb arckrém, például ceramidos hidratáló, amely segít megőrizni a bőröd természetes védőrétegét. Zuhanyzás után egy tápláló testbalzsam is jól jöhet, az esti arcápolást pedig néhány csepp arcolajjal egészítheted ki.
Ha a nyár után feltűnőbbé váltak a pigmentfoltjaid, ősszel célzott szérumot is beilleszthetsz a rutinodba. A szérumok között a pigmentfoltokra szánt termékek mellett regeneráló, peptides és retinolos formulákat is találsz. Ha a retinolt most próbálod ki először, fokozatosan vezesd be, és a reggeli fényvédőt a borús napokon is tartsd meg.
A hajápolásban érdemes külön figyelmet fordítanod a fejbőrödre és a hajvégekre. Ha ősszel több hajszál marad a kefédben, azt akár az évszakváltás is okozhatja és nem biztos, hogy azonnal új sampont kell keresned, de ha a hajhullás tartós és már aggasztó méreteket ölt – például azt látod, hogy szélesedik a választékod a fejtetőn vagy a halántékodnál kezd felkopni a hajvonalad –, mindenképpen érdemes szakemberhez fordulni. A mindennapi rutinhoz válassz a fejbőröd igényeihez illő sampont, célzott fejbőrápolót és alkalmanként iktass be egy kíméletes fejbőrhámlasztót is. A száraz hajvégekre pedig hajmosás után tegyél fel egy tápláló pakolást és hagyd a hajadon legalább 20 percig. Ezekkel a változtatásokkal sokat tehetsz azért, hogy a hajkoronád dús és csillogó maradjon.
Emeld magasabb szintre a szépségápolási rutinod!
Egyre több tudatos szépségápoló szerez be otthonra is olyan elektromos eszközöket, amelyekkel korábban leginkább csak a kozmetikusnál találkozhattunk. A legnagyobb sztárok a LED-es arcmaszkok és más vörösfény-terápiás eszközök, a szónikus arctisztítók, a mikroáramos arcmasszírozók és a nagyfrekvenciás Darsonval-készülékek. Az egyik legnépszerűbb darab például a FAQ 201 öregedésgátló LED-arcmaszk. Ha te is régóta vágysz egy ilyenre (vagy legalábbis hasonlóra), akár a családi karácsonyi listára is felteheted, hátha ott találod majd a fa alatt (és nyugodtan súgj nekik, hogy az Allegro Black Friday akciójában most mindent kedvezményesen vásárolhatnak meg). A fényterápiás és alacsony intenzitású lézeres eszközök egyébként a hajápolásban is nagyon népszerűek, az egyik legkelendőbb például a hajnövekedés támogatására fejlesztett Globlight lézersisak.
A másik nagy trend a haj- és körömápolás otthon. Egyre többen vesznek professzionális körömcsiszolót, UV/LED-lámpát vagy műkörömépítő készletet, és népszerűek a gyors DIY-megoldások is, például a műszempillák és a felragasztható műkörmök. Ezek kiváló alternatívái a drága szalonszolgáltatásoknak, ám ha te magad csinálod a pilláidat vagy akörmeidet, kiemelten figyelj a higiéniára, a fertőtlenítésre és kizárólag jó minőségű anyagokat használj!
Tipp: Ha te is beszereznél ilyen eszközöket, érdemes odafigyelni a tanúsítványokra és a használati útmutatóra! Ha tartós bőr- vagy hajproblémával küzdesz, akkor viszont az első lépés a bőrgyógyász felkeresése és egy alapos laborvizsgálat legyen!
Ajándékozz otthoni spa élményt!
Vészesen közeleg a december és ha már te is lázasan töröd a fejed, kinek, mit ajándékozz karácsonyra, van egy tippünk. A hűvös estéken, egy fárasztó nap után ki ne vágyna otthoni spa-élményre? Minden nő szereti a testolajokat, az arcmaszkokat, az illatos, a bőrt és a hajat tápláló csodapakolásokat. A kényeztető kezelések pedig nemcsak a bőrnek tesznek jót, hanem a léleknek és a kikapcsolódásnak is teret adnak. Ha ilyen termékekből állítasz össze az anyukádnak, a testvérednek vagy a barátnőidnek egy kis csomagot karácsonyra, garantált lesz a boldogság! És akár magadat is meglepheted vele.
Ha pedig valami mást szeretnél ajándékozni, a szépségápolási ajándékcsomagokon kívül a parfümökkel is hatalmas örömet okozhatsz a szeretteidnek. Egy eltalált illat vagy kozmetikai szett az egyik legbiztosabb meglepetés karácsonykor.
Akár az első retinolos szérumodat keresed, akár egy LED-maszkkal lepnéd meg magad – vagy valaki mást karácsonyra –, az Allegrón rengeteg jó beautyterméket találsz, a megfizethető mindennapi kedvencektől a prémium otthoni eszközökig. A Black Friday-akció november végéig tart, ezalatt akár 40 százalékkal olcsóbban is beszerezheted kedvenc termékeidet. Ne maradj le te sem, használd ki a fantasztikus kedvezményeket!
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