Tél = az új glow-up szezon és két újdonság, amitől imádni fogod a tükörképed
Forrás: NuSkin
De mi az a well-aging?
A well-aging nem a ráncok elleni küzdelemről szól, hanem, hogy jól érezd magad a bőrödben, minden életkorban. Nem versenyfutás az idővel, hanem egy szelíd, tudatos szemlélet: elfogadod a változásaidat, miközben mindent megadsz a bőrödnek, amire szüksége van. Nem anti-aging, hanem öngondoskodás tégelybe zárva.
A skin-care duo, ami idén télen a legjobb barátod lesz
A nemrég megjelent az ageLOC Tru Face Uplifting Rich Cream nem véletlenül hódít, hiszen már egy használat után is érezhető, ahogy a bőr selymesebb és simább lesz. Az ageLOC Tru Face termékcsalád részeként a Nu Skin saját fejlesztésű ageLOC és Tru Face FirmPlex technológiáját ötvözi, hogy láthatóan feszesebbé, kontúrosabbá és élettel telibbé varázsolja az arcbőrt. A benne található természetes biomimetikus polimer láthatatlan védőréteget képez, ami segít megőrizni a hidratáltságot és megvédi bőröd az oxidatív stresszel szemben.
És a krém nagy dobása? A 30/30/30 előny: 30 másodpercen belül védőréteget kezd kialakítani a bőrön; 30 perc elteltével máris sugárzóbbnak és kontúrosabbnak tűnik arcbőröd; 30 nap* után pedig láthatóan tápláltabbá és erősebbé válik. Nem lepődnénk meg, ha idén ez lenne az egyik legtöbbet emlegetett téli kedvenc.
Ha pedig a tonik eddig kimaradt a rutinodból, akkor most ideje bepótolnod az ageLOC Tru Face Refining Toner segítségével! Ez a könnyed, de hatékony formula Lactococcus Ferment Lysate posztbiotikummal támogatja a bőr természetes megújulását, míg a Bugás Andrográfisz levélkivonata segít csökkenteni a fáradtság látható jeleit. A tonik használata után a bőr nemcsak frissebbnek tűnik, hanem a szérumok és krémek is optimálisabban szívódnak be – vagyis minden beauty terméked hatékonyabban tud dolgozni.
Az ageLOC Tru Face univerzum
Ha te is hiszel abban, hogy a szépség az öngondoskodásból indul, és máris beleszerettél a well-aging világába, akkor érdemes lecsekkolni az ageLOC Tru Face termékcsalád további ikonikus termékeit is a www.nuskin.com oldalon, mert a legszebb filter mindig a saját, egészségesen ragyogó arcbőröd lesz!
* Az eredmények egy 8 hetes független professzionális, egyszeres vak, in vivo klinikai vizsgálatból származnak, amelyben 30, 45 és 65 év közötti nő vett részt. A vizsgálati alanyok azt az utasítást kapták, hogy használják az ageLOC Tru Face Uplifting Rich Creamet minden reggel és este 8 héten keresztül. A következő felméréseket végezték el a kiindulási állapotban, a használat után, valamint az 1., 2., 4. és 8. héten: cutométer, kromaméter, korneométer, klinikai értékelés és önértékelés.
Hogy tetszett a cikk?
