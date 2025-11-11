Horoszkóp
Tél = az új glow-up szezon és két újdonság, amitől imádni fogod a tükörképed

2025. november 11.

Forrás: NuSkin

Tél = az új glow-up szezon és két újdonság, amitől imádni fogod a tükörképed
Az utolsó szám az irányítószámodban elárulja, melyik történelmi korszakban éltél előző életedben

Mi van, ha nem véletlenül kötődsz bizonyos korokhoz? Lehet, hogy az előző életedben ott voltál, az irányítószámod utolsó számjegye most ezt fedi fel.

Születésed ideje elárulja, mi lesz életed legszerencsésebb pillanata – és mikor teljesül be

Születésed napja elárulja, mikor mosolyog rád igazán a szerencse – és milyen életesemény hozza el ezt a pillanatot.

Napi horoszkóp november 11.: a Nyilasoknak fontos döntést kell meghozniuk, a Vízöntők mindennél jobban vágynak a sikerre

A mai nap is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!

Egy világsztár kitálalt: ilyen a kapcsolata most Jennifer Anistonnak és Brad Pittnek

Sokan még mindig reménykednek abban, hogy talán egyszer újra egymásra találhat az egykori álompár, és most kiderül, van-e okuk bízni ebben...

A csillagjegyed szerint ezt kell tenned a november 11-ei tízmilliószoros napon, hogy valóra váljon a legnagyobb álmod

November 11-én tízmilliószoros nap lesz: tudd meg, a csillagjegyed szerint milyen lépést kell tenned ahhoz, hogy végre valóra váljon az álmod!

Új szezon, új bőrápolási rutin és valljuk be, néha igazán jólesik felfrissíteni a fürdőszobapolcunk tartalmát is. A hidegebb hónapokban bőrünk különösen hálás az extra törődésért, ezért most mutatunk neked két olyan friss beauty kedvencet, amelyek nemcsak táplálják arcbőröd, hanem új szintre emelik a „ragyogok, mert jól érzem magam” életérzést, ráadásul a well-aging nevében!

De mi az a well-aging?

A well-aging nem a ráncok elleni küzdelemről szól, hanem, hogy jól érezd magad a bőrödben, minden életkorban. Nem versenyfutás az idővel, hanem egy szelíd, tudatos szemlélet: elfogadod a változásaidat, miközben mindent megadsz a bőrödnek, amire szüksége van. Nem anti-aging, hanem öngondoskodás tégelybe zárva.

Kép
forrás: NuSkin

A skin-care duo, ami idén télen a legjobb barátod lesz

A nemrég megjelent az ageLOC Tru Face Uplifting Rich Cream nem véletlenül hódít, hiszen már egy használat után is érezhető, ahogy a bőr selymesebb és simább lesz. Az ageLOC Tru Face termékcsalád részeként a Nu Skin saját fejlesztésű ageLOC és Tru Face FirmPlex technológiáját ötvözi, hogy láthatóan feszesebbé, kontúrosabbá és élettel telibbé varázsolja az arcbőrt. A benne található természetes biomimetikus polimer láthatatlan védőréteget képez, ami segít megőrizni a hidratáltságot és megvédi bőröd az oxidatív stresszel szemben.

És a krém nagy dobása? A 30/30/30 előny: 30 másodpercen belül védőréteget kezd kialakítani a bőrön; 30 perc elteltével máris sugárzóbbnak és kontúrosabbnak tűnik arcbőröd; 30 nap* után pedig láthatóan tápláltabbá és erősebbé válik. Nem lepődnénk meg, ha idén ez lenne az egyik legtöbbet emlegetett téli kedvenc.

Ha pedig a tonik eddig kimaradt a rutinodból, akkor most ideje bepótolnod az ageLOC Tru Face Refining Toner segítségével! Ez a könnyed, de hatékony formula Lactococcus Ferment Lysate posztbiotikummal támogatja a bőr természetes megújulását, míg a Bugás Andrográfisz levélkivonata segít csökkenteni a fáradtság látható jeleit. A tonik használata után a bőr nemcsak frissebbnek tűnik, hanem a szérumok és krémek is optimálisabban szívódnak be – vagyis minden beauty terméked hatékonyabban tud dolgozni.

Kép

Az ageLOC Tru Face univerzum

Ha te is hiszel abban, hogy a szépség az öngondoskodásból indul, és máris beleszerettél a well-aging világába, akkor érdemes lecsekkolni az ageLOC Tru Face termékcsalád további ikonikus termékeit is a www.nuskin.com oldalon, mert a legszebb filter mindig a saját, egészségesen ragyogó arcbőröd lesz!

Kép
forrás: NuSkin

* Az eredmények egy 8 hetes független professzionális, egyszeres vak, in vivo klinikai vizsgálatból származnak, amelyben 30, 45 és 65 év közötti nő vett részt. A vizsgálati alanyok azt az utasítást kapták, hogy használják az ageLOC Tru Face Uplifting Rich Creamet minden reggel és este 8 héten keresztül. A következő felméréseket végezték el a kiindulási állapotban, a használat után, valamint az 1., 2., 4. és 8. héten: cutométer, kromaméter, korneométer, klinikai értékelés és önértékelés.

