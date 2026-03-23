Tavaszi lendülettel a zöldebb Magyarországért
Forrás: Virágos Magyarország
Hivatalosan is megnyílik az idei kertészeti szezon
A tavaszi zsongás a megújulás lendületét hozza el a települések életébe: márciusban nemcsak a természet éled újjá, hanem kezdetét veszi a közösségi környezetszépítés legpezsgőbb időszaka is. Megtelnek élettel a kertek, a parkok, a közterek, kinyílnak a fészerek, előkerül az ásó és a metszőolló, és immár menetrendszerűen ekkor indul útjára a Virágos Magyarország verseny, amely évről évre startpisztolyként jelzi a kertészeti szezon nyitányát.
Szeged /Városháza tavaszi virágos
Krisztusi korban a Virágos Magyarország
A 33. születésnapját ünneplő verseny mára olyan nagyszabású mozgalommá vált, amely jóval túlmutat a virágos köztereken: a cél a rendezett, élhető, fenntartható települési környezet kialakítása, a közösségek összefogásának erősítése és a környezettudatos szemlélet formálása. Hazánk legnagyobb múltú és legsikeresebb környezetszépítő kezdeményezése évről évre közös cselekvésre hívja az önkormányzatokat és a lakosságot.
Nevezés, kategóriák és rangos elismerések
A Virágos Magyarország környezetszépítő versenyre 2026. május 15-ig jelentkezhetnek a települések a www.viragosmagyarorszag.hu oldalon. Önkormányzatok nevezhetnek gondozott parkokkal, virágba boruló közterekkel, árnyas fasorokkal és mindenekelőtt olyan innovatív, zöld kezdeményezésekkel, amelyek a helyi összefogás erejét mutatják meg az egész országnak. A szervezők a kis falvaktól a nagyvárosokon át a fővárosi kerületekig öt települési kategóriában várják a jelentkezéseket: határon innen és túlról egyaránt. A zsűri az esztétikus településkép mellett kiemelten értékeli a fenntartható megoldásokat, az innovatív zöldfelület-gazdálkodást és a helyi közösség aktív szerepvállalását. Több minisztérium és számos szakmai szervezet is díjakat ajánl fel a kiemelkedő településeknek, így idén is érdemes versenybe szállni az értékes elismerésekért.
A Virágos Magyarország környezetet szépít és jövőt épít
Az összefogásban ápolt környezet, a gondozott kertek és közterek élő üzenetet közvetítenek a következő generáció számára: azt tanítják meg, hogy a fenntarthatóság nem távoli cél, hanem a mindennapok természetes része. A verseny egyik legfontosabb üzenete, hogy a jövő élhető, innovatív és versenyképes települései tudatos döntésekkel és generációkon átívelő közös tettekkel születnek meg.
A Virágos Magyarország mozgalom inspiráló példát mutat: ahol a természet szeretete, a környezettudatos szemlélet és a közösségi cselekvés kéz a kézben jár, ott a jövő generációja már egy fenntarthatóbb, jövőálló környezetben nőhet fel.
További információ:
www.viragosmagyarorszag.hu
facebook.com/viragosmagyarorszag
instagram.com/viragosmagyarorszag
youtube.com/ViragosMagyarorszag
Promóciók
Tavaszi lendülettel a zöldebb Magyarországért
Heti horoszkóp március 23-29.: a Bikák kételyek közé kerülnek, az Oroszlánoknak nagy terveik vannak
Az előtted álló héten is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
Napi horoszkóp március 22.: az Ikrek határtalanul boldogok, a Szüzek napját váratlan esemény zavarja meg
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
Hírességek, akik kétszer is ugyanahhoz mentek hozzá
A szerelemről gyakran azt mondják, hogy olyan, mint a villám, ritkán csap kétszer ugyanoda.
10 dolog, amit bárcsak tudtam volna a randizásról huszonévesen: most elárulom, hogy te már okosabb legyél
A randizás huszonévesen egyszerre izgalmas, kaotikus és néha egészen abszurd élmény tud lenni.
