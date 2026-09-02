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Szerelmeslevél Budapesthez – 35 előadó egy filmben, amit a város ihletett

#videó
#zene
#Budapest
#Budapest Park
#Szerelmeslevél Budapesthez
JOY
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2026. szeptember 2.

Forrás: Sinco

Szerelmeslevél Budapesthez – 35 előadó egy filmben, amit a város ihletett
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Mi történik, amikor Budapest egy estére egyetlen hellyé sűrűsödik? Erre keresi a választ a Budapest Park új filmje. A Parkban ugyanaz a sokféleség jelenik meg, ami Budapestet is meghatározza: ismerős arcok, különböző tempók, egymás mellett létező világok, véletlen találkozások és közösségek. A történetben 35 hazai előadó jelenik meg, a magyar zenei élet különböző generációiból és műfajaiból: Presser Gábortól és Lovasi Andrástól Beton.Hofin és Pogány Indulón át Lábas Vikiig, Fluorig vagy éppen az Analog Balatonig.

Egy koncertélmény jóval azelőtt elkezdődik, hogy megszólalna az első dal. Elindul valaki a munkából, más a villamosról száll le, egy pár első randira érkezik, egy baráti társaság már órák óta készülődik, valaki pedig egyedül vág neki az éjszakának. A város különböző pontjairól érkeznek, különböző élethelyzetekből, mégis ugyanabba az irányba tartanak. A Parkba érve ezek az egymástól független utak egy közös estében találkoznak.

A Budapest Park ebben a történetben nem különálló univerzum, hanem a város egyik legsűrűbb pontja: egy hely, ahol Budapest egyetlen este alatt megmutatja a lehető legtöbb arcát. Emberek érkeznek ide különböző helyekről, különböző okokból, és néhány órára mégis ugyanannak a helynek lesznek a részei. A film ezt a sokféleséget nem akarja megszépíteni. A nyár itt nem tökéletes képekből áll: van benne hőség, izzadt póló, ragacsos pohár, elfolyt smink. A kamera ezeket sem rejti el: a bemozdulások, az elvesztett fókuszok, a túlexponált fények és a véletlenül elkapott arcok mind részei. A 8 és 16 mm-es felvételek pedig még közelebb hozzák ezt a nyers, szemcsés valóságot – azt az érzést, amitől egy budapesti nyári este nemcsak szép, hanem valódi.

Kép
forrás: Tóth Gergő

A film hangulatának fontos része a zene is. A város zajai, a közönség hangja és a dallam egymásba fonódnak, miközben különböző budapesti pillanatok elevenednek meg a képernyőn. A zenei alapot Cseh Tamás, Másik János és Bereményi Géza Budapest című dalának újragondolása adja, Vitáris Iván előadásában, Fodor Máriusz produceri közreműködésével.

Kép
forrás: PR

A filmben 35 előadó jelenik meg, a hazai zenei élet egymástól távoli világait is egymás mellé helyezve: Agócs Márton, Analog Balaton, ANUBII$, Áron András, Beton.Hofi, Bohemian Betyars, Co Lee, Дeva, Ekik, Felcser Máté, Fluor, Fodor Máriusz, Fran Palermo, Halott Pénz, Hundred Sins, Izil, Kemény Zsófi, KKevin, Kolibri, Krúbi, Lábas Viki, Lovasi András, Lovasi Eszter, Majka, Mehringer, Molnár Tamás, Pándi Balázs, Péterfy Bori, Pogány Induló, Presser Gábor, Sena, Sisi, Vajdai Vilmos, Vini és Vitáris Iván.

A film képi világa Miki357 rendezői koncepciója alapján a város természetes fényei, a Budapest Park elemelt, koncert-világa és a hajnal csendesebb pillanatai között mozog. A golden hour melege, az utcalámpák narancsos világítása, a LED-falak és a pásztázó fények mind más arcát mutatják Budapestnek. A film szereplői nem klasszikus karakterek, hanem ismerős városi figurák. Nem az egyéni történetük áll a középpontban, hanem az, ahogy ezek az arcok együtt megmutatják a budapesti éjszakák sokféleségét.

A Budapest Park új filmje tehát nem a helyszínt akarja bemutatni, hanem azt az érzést, amiért nyáron újra és újra elindulunk otthonról: hogy néhány órára kiszakadjunk a hétköznapokból, találkozzunk egymással, és egy kicsit másképp legyünk együtt ugyanabban a városban.

Készítők:

Rendező / DOP: Miki357
Producer: Mártonffy Zoltán
Kreatív producer: Miki357
Gyártásvezető: Kristóf Kata
Rendezőasszisztens: Apjok Gergely, Kolos Ádám
Focus Puller: Kirchknopf Mátyás
2nd AC: Kirchknopf Marcell
Felvételvezető: Szennai Panka
Gaffer: Móna Zsolt
Best Boy: Schaffer Gábor, Miskolczi Ádám
Vágó: Kovács Dávid
Colorist: Kovács Marci
Hangutómunka: Fodor Máriusz

Zene:

Szerző: Cseh Tamás, Másik János és Bereményi Géza
Előadja: Vitáris Iván
Producer: Fodor Máriusz
Felvétel: Balla Máté @S23 Studio

Gyártócég: CineSuper Kft.

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