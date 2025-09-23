Divat
Szépség Expo Arena 2025 – Először Magyarországon!
Egy kiváló frizurával kilókat is lecsalhatunk magunkról, így pedig egy sokkal frissebb és fiatalosabb megjelenést kaphatunk.
Miért különleges a Szépség Expo Arena?
A Szépség Expo Arena egyedülálló módon hozza össze a szépségipar majdnem minden területét: körmösök, fodrászok, sminkesek, életmód szakértők és a legnagyobb márkák képviselői egy napra. Akár szakmabeli vagy, akár csak rajongsz a szépség világáért, garantáltan magával ragad majd a rendezvény izgalmas, interaktív programkínálata.
Fő programok és élmények
Élő Körmösnap
A hazai és nemzetközi körmös szakma legnagyobb nevei mutatják be a legfrissebb technikákat, színtrendeket és anyagokat élő bemutatókon keresztül.
Look & Learn szemináriumok és Hajshow
Exkluzív fodrászprogram, ahol a legmodernebb hajvágási és festési trendek, kreatív frizurakoncepciók és inspiráló szakmai produkciók kerülnek színpadra.
Világhírű előadók
Nemzetközi szakemberek interaktív előadásai révén közvetlen közelről ismerheted meg a legfrissebb trendeket és technikákat.
Kiállítói standok
Próbáld ki első kézből a legújabb szépségipari és életmód termékeket! Több mint 20 kiállítóval találkozhatsz, akik kedvezményekkel, ajándékokkal és nyereményjátékokkal várnak.
Szakmai előadások
Tematikus programok körmösöknek, fodrászoknak, sminkeseknek és az életmód iránt érdeklődőknek.
Sztárvendég: Jákob Zoli
A szépségipar egyik legismertebb arca, Jákob Zoli, személyesen is részt vesz az eseményen, ahol megosztja tapasztalatait és szakmai titkait.
Fodrász Nagyszínpad – Hajshow, Prestige Hungarian Cup 2025 és Look & Learn szemináriumok
Egy nap, új perspektívák és végtelen inspiráció vár a Luxoya Professional Paris szakmai támogatásával. Látványos technikák, mély szakmai tudás és kreatív előadások segítenek új szintre emelni a fodrász szakmát.
Az eseményen debütál a Prestige Hungarian Hair Cup, ahol a legjobb fodrászok mérik össze kreativitásukat. Ez a verseny nemcsak a technikai tudást, hanem a művészi látásmódot és az innovációt is díjazza, így a résztvevők valóban a szakma csúcsát képviselik.
Look & Learn szemináriumok – Tudás első kézből
A Look & Learn szemináriumok lehetőséget adnak, hogy a résztvevők közvetlen közelről lássák a szakma legnagyobb neveinek munkáját, mint például Jorge X, a 2025-ös év nemzetközi fodrásza díj győztese vagy Jean-Babtiste Mazella a világhírű francia fodrászikon. A fókuszált, interaktív bemutatók során lépésről lépésre ismerheted meg a legfrissebb technikákat, trendeket és szakmai fogásokat, amelyeket azonnal beépíthetsz a saját munkádba.
Élő Körmösnap – Kreativitás és szakmai inspiráció egy helyen
A Szépség Expo Arena Körmös színpadán a szakma leginspirálóbb arcai mutatják meg, mire képes a kreativitás, ha a tudással találkozik. Ez az esemény a szakmai fejlődés, az új technikák felfedezése és az inspiráció tökéletes kombinációja minden körmös számára.
Az előadók között olyan nemzetközi és hazai sztár szakemberek szerepelnek, mint Tatiana Bogorodskaia (orosz) vagy Valeria Vacova (olasz) sztárelőadók, akik új technikáikkal és kifinomult stílusukkal hódítanak. Zsiros Anna, a Crystal Nails nagykövete, aki mindig friss ötletekkel és kreatív megoldásokkal inspirál. Podoba Anita, vendégelőadó és oktató, aki a szakmai tudást gyakorlatias tippekkel adja át, valamint Újvári Barbara és Újvári Krisztina, a modern körmös trendek képviselői. A fiatalabb generációt Piros Dorina, TikTok influencer vezeti be a legújabb körmös trendek világába.
A Körmösnapot a körmösök számára megrendezett Elite Hungarian Nail Cup teszi teljessé, ahol a kreativitás és a technikai tudás kerül reflektorfénybe. Az Élő Körmösnap minden résztvevő számára lehetőséget kínál, hogy elsajátítsa a legfrissebb technikákat, inspirálódjon a legjobbaktól, és új ötletekkel gazdagodva térjen vissza a saját munkájához.
Életmód Színpad – Testi-lelki egyensúlyért
A Szépség Expo Arena Életmód Színpada a testi és lelki harmónia jegyében kínál inspiráló élményeket minden látogatónak. Az előadások során a kiegyensúlyozott étrend, a fenntartható életmódváltás, a tudatos mozgás és a célzott étrend-kiegészítés legújabb trendjeivel ismerkedhetsz meg. A program célja, hogy gyakorlati tippekkel és motiváló történetekkel segítse a résztvevőket a tudatosabb, energikusabb mindennapok kialakításában.
Az Életmód Színpad nem csupán tudást kínál, hanem élményt is: palacsinta- és pizza-kóstolókkal várjuk a látogatókat, hogy a testi feltöltődés és a gasztronómiai élvezetek is egyedülálló élménnyé álljanak össze. Ez a színpad a tökéletes helyszín mindazok számára, akik szeretnének harmóniát teremteni a szépség és az egészség között, miközben inspiráló közösségi élményben részesülnek.
Luxoya Makeup Színpad – Sminkvilág reflektorfényben
A Luxoya Makeup Színpadnál a smink szerelmesei egész nap felfedezhetik a legújabb trendeket és technikákat. A program során látványos sminkbemutatók lesznek, továbbá önsmink állomáson személyre szabott tanácsokkal segítik a résztvevőket abban, hogy megtalálják a hozzájuk legjobban illő, ragyogó stílust.
Ez a színpad nemcsak inspirációt kínál, hanem interaktív élményt is: a látogatók aktívan részt vehetnek a bemutatókon, kérdezhetnek a profi sminkesektől, és azonnal kipróbálhatják a tanult technikákat. Így mindenki számára lehetővé válik, hogy a mindennapokban is magabiztosan, stílusosan és egyedien ragyogjon.
Nem akarsz lemaradni?
Várunk szeptember 28-án a Szépség Expo Arena premierjén a Papp László Budapest Sportarénában!
Jegyvásárlás: ITT!
Részletes program és további információ a szepseg.hu weboldalon!
Inspiráció, tudás és élmények egy helyen! Találkozz sztárvendégekkel, próbáld ki a legújabb trendeket, és legyél részese annak az eseménynek, ami új korszakot nyit a szépségiparban!
