Tízmillió forint és teljes brandépítés vár a streetwear-úttörőkre
A születési éved felfedi, mit hoztál magaddal az előző életedből
Mit hoztál magaddal előző életedből? A születési éved most elárulja, milyen lelki ajándékok és tanulságok kísérnek utadon.
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
Palvin Barbi törött lábbal vonult végig a Victoria's Secret divatbemutatóján
A magyar modell nemrég eltörte a lábát, de a videót elnézve ezt meg nem mondtuk volna! Palvin Barbi a 2025-ös Victoria's Secret Fashion Show legcsodásabb résztvevője volt!
18 sztárgyerek, aki már nem is gyerek: mikor történt ez?
Mikor repült el így az idő? Mintha csak tegnap lett volna, hogy ezek a sztárgyerekek megszületettek, most pedig a többségük már saját karrierjét építi.
Napi horoszkóp október 16.: a Nyilasoknak érdemes észnél lenniük, a Vízöntőknek nagy volumenű céljaik vannak
A hét második fele is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!
Meghan Markle minősíthetetlenül viselkedett videójában: válás van a levegőben?
Úgy tűnik, ismét feszültség alakult ki Harry herceg és Meghan Markle körül...
A Size-Up három éve indult útjára Trunk Tamás, a hazai sneakerkultúra egyik legismertebb alakjának kezdeményezésére, azzal a céllal, hogy teret adjon a feltörekvő sneaker- és streetwear-márkáknak, és segítse őket a fejlődésben. Azóta a program a hazai közösség egyik legfontosabb szakmai platformjává nőtte ki magát, és idén a Lounge Grouppal közösen hirdetik meg a 2025-ös kiírást.
Trunk Tamás nevéhez fűződik a Sneakerness Budapest is, Közép-Európa egyik legnagyobb sneaker- és streetwear-eseménye, amelyet idén november 8–9-én rendeznek meg az MTK Sportparkban. Itt kerül sor a Size-Up powered by Lounge Group döntőjére is.
A verseny fődíja egy 10 millió forintos befektetési lehetőség a Startup Campus részéről, amely ugródeszkát adhat a vállalkozás következő szintre emeléséhez. Emellett a Lounge Group komplex brandépítő csomaggal támogatja a győztest, hogy márkája karakteres, felismerhető és nemzetközileg is versenyképes legyen.
A DHL különdíja egy limitált kiadású DHL x Adidas Adventure 2.0 sneaker és egy személyre szabott logisztikai tanácsadás, a Power Up Your Potential program keretében. A kezdeményezés célja, hogy segítse a hazai kis- és középvállalkozásokat mind a magyar, mind a nemzetközi piacra lépésben.
Kik pályázhatnak?
A Size-Up a 18–35 év közötti fiatal vállalkozókat, tervezőket és kreatívokat várja, akik a sneaker és streetwear világában alkotnak valami újat.
Nevezhetnek többek között:
- sneaker- és streetwear márkák alapítói,
- 3D sneaker-innovátorok,
- applikációfejlesztők és digitális megoldások megalkotói,
- sneaker protectorok,
- shieldek fejlesztői,
- a vintage divat és a körforgásos gazdaság úttörői.
A jelentkezéshez mindössze egy kétperces videó, egy rövid leírás és néhány vizuális anyag feltöltése szükséges.
Fontos dátumok
- Jelentkezési határidő: 2025. október 31.
- Shortlist kihirdetése: 2025. november 3.
- Döntő: 2025. november 8., Sneakerness Budapest – Culture Street színpad
A döntősök kétperces pitchben mutathatják be ötleteiket a nagyközönség előtt.
A Size-Up nem pusztán megmérettetés, hanem valódi lehetőség arra, hogy a sneaker- vagy streetwear-koncepcióból igazi márka szülessen. A győztes nemcsak tőkét, hanem szakmai támogatást is kap ahhoz, hogy ötlete eljusson a közönséghez, és akár a nemzetközi színtérre is kiléphessen.
Ha van egy elképzelésed, ami átírhatja a streetwear világát, most itt az alkalom, hogy megmutasd!
Nevezés és részletek: www.size-up.eu
