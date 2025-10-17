Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Promóciók

Tízmillió forint és teljes brandépítés vár a streetwear-úttörőkre

#verseny
#streetwear
#Lounge Group
#Size-Up
Promóció
Mutasd a cikkeit
Promóciók
2025. október 17.
Tízmillió forint és teljes brandépítés vár a streetwear-úttörőkre
A nap cikke

A születési éved felfedi, mit hoztál magaddal az előző életedből

Mit hoztál magaddal előző életedből? A születési éved most elárulja, milyen lelki ajándékok és tanulságok kísérnek utadon.

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Életmód

Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok

Nem kell elnyomnod az édesség utánai vágyat, csak jól kell választanod!

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Divat

Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján

A csillagjegyed, már a fehérnemű választásban is könnyen segít!

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Sztárok

Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla

Pink október. Egy hónap, amikor a világ rózsaszínbe borul, és a szalagok, kampányok, figyelemfelhívó üzenetek egyetlen k...

Életmód

Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot

Indulás előtt reflexből csekkolod a makeupod, a hajad és a szetted, na de az vajon ösztönösen eszedbe jut minden hónapba...

Önismeret

Ijesztő, milyen hatással lehet a közösségi média az énképedre: így védekezhetsz ellene

A milleniál nők örök kedvenc szinglije, Bridget Jones hosszú éveken át küzdött azzal, hogy elfogadja a súlyát – méghozzá...
Olvasd el!

Palvin Barbi törött lábbal vonult végig a Victoria's Secret divatbemutatóján

A magyar modell nemrég eltörte a lábát, de a videót elnézve ezt meg nem mondtuk volna! Palvin Barbi a 2025-ös Victoria's Secret Fashion Show legcsodásabb résztvevője volt!

Olvasd el!

18 sztárgyerek, aki már nem is gyerek: mikor történt ez?

Mikor repült el így az idő? Mintha csak tegnap lett volna, hogy ezek a sztárgyerekek megszületettek, most pedig a többségük már saját karrierjét építi.

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 16.: a Nyilasoknak érdemes észnél lenniük, a Vízöntőknek nagy volumenű céljaik vannak

A hét második fele is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!

Olvasd el!

Meghan Markle minősíthetetlenül viselkedett videójában: válás van a levegőben?

Úgy tűnik, ismét feszültség alakult ki Harry herceg és Meghan Markle körül...

Olvasd el!

Meleg árnyalatok, csillogás és kávés tónusok: ilyen lesz a 2025-ös őszi manikűrtrend

Ezek a manikűrök lesznek a legdivatosabbak idén ősszel!

Facebook
Twitter
Pinterest
A sneaker ma már nem csupán cipő, hanem kultúra. Egy jelenség, ami egyszerre szól önkifejezésről, közösségről és üzletről. Most a hazai fiatal alkotók, tervezők és vállalkozók is megmutathatják, mire képesek: elindult a Size-Up powered by Lounge Group, amely a sneaker- és streetwear-szcéna legígéretesebb új szereplőit keresi.

A Size-Up három éve indult útjára Trunk Tamás, a hazai sneakerkultúra egyik legismertebb alakjának kezdeményezésére, azzal a céllal, hogy teret adjon a feltörekvő sneaker- és streetwear-márkáknak, és segítse őket a fejlődésben. Azóta a program a hazai közösség egyik legfontosabb szakmai platformjává nőtte ki magát, és idén a Lounge Grouppal közösen hirdetik meg a 2025-ös kiírást.

Trunk Tamás nevéhez fűződik a Sneakerness Budapest is, Közép-Európa egyik legnagyobb sneaker- és streetwear-eseménye, amelyet idén november 8–9-én rendeznek meg az MTK Sportparkban. Itt kerül sor a Size-Up powered by Lounge Group döntőjére is.

A verseny fődíja egy 10 millió forintos befektetési lehetőség a Startup Campus részéről, amely ugródeszkát adhat a vállalkozás következő szintre emeléséhez. Emellett a Lounge Group komplex brandépítő csomaggal támogatja a győztest, hogy márkája karakteres, felismerhető és nemzetközileg is versenyképes legyen.

Kép

A DHL különdíja egy limitált kiadású DHL x Adidas Adventure 2.0 sneaker és egy személyre szabott logisztikai tanácsadás, a Power Up Your Potential program keretében. A kezdeményezés célja, hogy segítse a hazai kis- és középvállalkozásokat mind a magyar, mind a nemzetközi piacra lépésben.

Kik pályázhatnak?

A Size-Up a 18–35 év közötti fiatal vállalkozókat, tervezőket és kreatívokat várja, akik a sneaker és streetwear világában alkotnak valami újat.

Nevezhetnek többek között:

  • sneaker- és streetwear márkák alapítói,
  • 3D sneaker-innovátorok,
  • applikációfejlesztők és digitális megoldások megalkotói,
  • sneaker protectorok,
  • shieldek fejlesztői,
  • a vintage divat és a körforgásos gazdaság úttörői.

A jelentkezéshez mindössze egy kétperces videó, egy rövid leírás és néhány vizuális anyag feltöltése szükséges.

Fontos dátumok

  • Jelentkezési határidő: 2025. október 31.
  • Shortlist kihirdetése: 2025. november 3.
  • Döntő: 2025. november 8., Sneakerness Budapest – Culture Street színpad

A döntősök kétperces pitchben mutathatják be ötleteiket a nagyközönség előtt.

A Size-Up nem pusztán megmérettetés, hanem valódi lehetőség arra, hogy a sneaker- vagy streetwear-koncepcióból igazi márka szülessen. A győztes nemcsak tőkét, hanem szakmai támogatást is kap ahhoz, hogy ötlete eljusson a közönséghez, és akár a nemzetközi színtérre is kiléphessen.

Ha van egy elképzelésed, ami átírhatja a streetwear világát, most itt az alkalom, hogy megmutasd!

Nevezés és részletek: www.size-up.eu

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Életmód

Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok

Nem kell elnyomnod az édesség utánai vágyat, csak jól kell választanod!

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Divat

Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján

A csillagjegyed, már a fehérnemű választásban is könnyen segít!

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Sztárok

Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla

Pink október. Egy hónap, amikor a világ rózsaszínbe borul, és a szalagok, kampányok, figyelemfelhívó üzenetek egyetlen k...

Életmód

Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot

Indulás előtt reflexből csekkolod a makeupod, a hajad és a szetted, na de az vajon ösztönösen eszedbe jut minden hónapba...

Önismeret

Ijesztő, milyen hatással lehet a közösségi média az énképedre: így védekezhetsz ellene

A milleniál nők örök kedvenc szinglije, Bridget Jones hosszú éveken át küzdött azzal, hogy elfogadja a súlyát – méghozzá...
Kép
Egészség

Magyarországon is egyre többen válnak orrsrpay függővé: és ez EZÉRT nagy baj

Komoly következményei is lehetnek, ráadásul elég nehéz letenni az orrspray-t. Főleg, ha valaki hónapokon vagy akár éveken át használja szünet nélkül.

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp október 17.: az Oroszlánok sikeresen jöhetnek ki egy bizonyos helyzetből, a Skorpiók régi tervüket valósíthatják meg

A hét utolsó munkanapja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a pénteki horoszkópot!

Kép
Sztárok

Meghan Markle minősíthetetlenül viselkedett videójában: válás van a levegőben?

Úgy tűnik, ismét feszültség alakult ki Harry herceg és Meghan Markle körül...

Kép
Sztárok

Jennifer Aniston elárulta: ezért nem fogadott örökbe sosem gyermeket

A színésznő őszintén vállalta véleményét, és megválaszolta a kérdést, amit rengetegen feltettek neki az elmúlt 3 évben az anyaság kapcsán.

Kép
Sztárok

18 sztárgyerek, aki már nem is gyerek: mikor történt ez?

Mikor repült el így az idő? Mintha csak tegnap lett volna, hogy ezek a sztárgyerekek megszületettek, most pedig a többségük már saját karrierjét építi.

Kép
Szépség

Tényleg vonzóbbnak tartják a nőket a férfiak, ha vörösre van festve a körmük? Most végre kiderül!

Képzeld, a kutatások szerint ez az árnyalat különleges hatással van azokra is, akik viselik, de azokra a pasikra is, akik kiszúrják egy nőn...