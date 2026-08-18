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Rutinfrissítés: több idő magadra, kevesebb idő a teendőkre

#robotporszívó
#Hajformázó
#állóporszívó
#vezeték nélküli porszívó
#Mova
#MOVA V50 Ultra Complete robotporszívó
#MOVA S2 Detect vezeték nélküli állóporszívó
#MOVA Master 10
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2026. augusztus 18.

Forrás: MOVA

Rutinfrissítés: több idő magadra, kevesebb idő a teendőkre
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A sűrű hétköznapokban minden perc számít - főleg, ha a munka, a programok és az otthoni feladatok mellett magadra is szeretnél időt hagyni. A MOVA okoseszközei abban segítenek, hogy a takarítás és a hajformázás ne újabb kötelező kör, hanem gyorsabban kipipálható része legyen a napnak.
MOVA V50 Ultra Complete robotporszívó
forrás: MOVA
MOVA V50 Ultra Complete robotporszívó

Van az a reggel, amikor egyszerre kellene rendet tenni, elkészülni és időben elindulni. Ilyenkor különösen jól jön, ha a technológia nem bonyolítja, hanem egyszerűsíti a rutint. A MOVA V50 Ultra Complete robotporszívó önállóan navigál a lakásban, az alacsony bútorok alá is befér, felismeri és kikerüli az akadályokat, miközben porszívózással és felmosással gondoskodik a padlóról. Önálló karbantartási funkciókkal felszerelt dokkolóállomása a portartály ürítésétől a felmosópárnák kezeléséig több feladatot is átvesz, így kevesebb figyelmet igényel a mindennapokban.

MOVA S2 Detect vezeték nélküli állóporszívó
forrás: MOVA
MOVA S2 Detect vezeték nélküli állóporszívó

A gyors köztes takarításokhoz a MOVA S2 Detect vezeték nélküli állóporszívó ad praktikus megoldást. A megvilágított padlókefe láthatóbbá teszi az apró szennyeződéseket, a gubancolódást csökkentő kialakítás pedig hajszálak mellett is kényelmesebbé teszi a használatát. Összecsukható formájának köszönhetően kis lakásban is könnyen elfér, a különböző fejekkel pedig a kanapé, az ágy és a nehezen hozzáférhető sarkok is egyszerűbben megtisztíthatók.

MOVA Master 10
forrás: MOVA
MOVA Master 10

Ha az otthon már rendben van, jöhet a készülődés kreatívabb része. A MOVA Master 10 hajformázó fejjel segít a dúsabb hatás, a lágy hullámok vagy a simább frizura elkészítésében. A Coanda-légáramlás támogatja a haj formázását, az intelligens fejfelismerés pedig az adott tartozékhoz igazítja a működést, miközben megjegyezheti a korábban használt hőmérséklet- és légáram-beállításokat is. Így egy spontán esti program előtt sem kell hosszú perceket töltened a tükör előtt.

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Több idő magadra, kevesebb idő a teendőkre

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A jól megválasztott eszközök nem helyetted élik a napot, csak több teret hagynak arra, ami igazán feltölt. Fedezd fel a MOVA megoldásait a www.movatech.hu webshopon vagy a Media Markt és az Euronics üzletekben.

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