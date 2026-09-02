Megérkezett a Rituals limitált kollekciója, az Uukumwe

Az Uukumwe, amelynek jelentése egység és összetartozás, Namíbia gazdag kulturális öröksége, valamint a közösség erejének ünnepe. Az Ovawambo közösség tagjaival együttműködésben megalkotott limitált kollekció az egymáshoz való kapcsolódás inspiráló erejéből merít, és arra hív, hogy a mindennapokban tudatosabban éljünk, több melegséget vigyünk a pillanatainkra, és értékeljük az együtt töltött idő szépségét.

Lassíts. Töltődj fel. Törődj magaddal – és azzal, ami összeköt bennünket.

Néhány szuper termék a kollekcióból:

Creamy Foaming Shower Gel 200ml

Gazdag textúrájú tusfürdőzselé, amely vízzel érintkezve selymes, krémes habbá alakul. Kíméletesen tisztítja a bőrt, miközben puhává, simává és komfortossá varázsolja azt.

Így használd:

Nyomj egy kis mennyiséget a nedves tenyeredbe, majd figyeld, ahogy a gél gazdag, krémes habbá alakul. Gyengéden masszírozd a bőrbe, végül alaposan öblítsd le.

Legfontosabb tulajdonságok:

Az innovatív gélből habbá alakuló formula gazdag, krémes habot képez a kellemes tisztításért. Marula- és baobabolajjal gazdagított összetétele táplálja a bőrt és hosszan tartó komfortérzetet biztosít. A Pentavitin segít megőrizni a bőr természetes hidratáltságának egyensúlyát. Karakteres, meleg és magával ragadó illatkompozíció marulával, narancsvirággal, namíbiai mirhával, szegfűszeggel és fahéjjal. Az ISO 16128 szabvány szerint 90%-ban természetes eredetű összetevőkből készült.

forrás: Rituals

Warming Body Scrub 220g

Luxus testradír, amely gyengéden eltávolítja az elhalt hámsejteket, miközben táplálja és selymesen puhává varázsolja a bőrt. Melegítő hatású formulája kellemes wellness-élményt nyújt, és előkészíti a bőrt a további testápoló termékek befogadására.

Így használd:

Masszírozd a nedves bőrbe körkörös mozdulatokkal, különös figyelmet fordítva a szárazabb területekre, például a könyökre és a térdre. Ezután öblítsd le langyos vízzel. Hetente 1–2 alkalommal ajánlott használni a sima, ragyogó bőrért.

Legfontosabb tulajdonságok:

Cukor kristályokkal gazdagított formula, amely gyengéden, mégis hatékonyan radírozza a bőrt Marulaolajjal és baobabkivonattal táplálja és puhítja a bőrt Melegítő hatása kellemes, ellazító érzést biztosít használat közben Segít simábbá, puhábbá és ragyogóbbá tenni a bőrt Az ISO 16128 szabvány szerint magas arányban természetes eredetű összetevőkből készült.

forrás: Rituals

Rich Body Butter 220ML

Gazdag testvaj, amely intenzíven táplálja és hidratálja a száraz bőrt. Krémes textúrája könnyedén beleolvad a bőrbe, hosszan tartó komfortérzetet biztosít, miközben puhává, simává és selymessé varázsolja azt.

Így használd:

Vidd fel naponta a tiszta, száraz bőrre, majd finoman masszírozd be, amíg teljesen felszívódik. Különösen ajánlott a szárazabb bőr felületeken.

Legfontosabb tulajdonságok:

Gazdag, tápláló formula a hosszan tartó hidratálásért Marulaolajjal és baobabkivonattal gazdagítva Segít helyreállítani a bőr puhaságát és rugalmasságát Könnyen felszívódó, bársonyos textúra A bőrt selymes tapintásúvá és egészségesen ragyogóvá teszi

forrás: Rituals

Eau De Parfum 50ML

Sugárzó, mégis meghitt hangulatot idéző eau de parfum, amely virágos–gourmand–fás illatkompozíciójával finoman simul a bőrre, mintha egy második bőr lenne.

Így használd

Permetezd a pulzuspontokra – a csuklóra, a nyakra, a fülek mögé és a könyökhajlatba –, majd hagyd természetesen megszáradni, dörzsölés nélkül, hogy az illat teljes karaktere kibontakozhasson.

Legfontosabb tulajdonságok:

Virágos, gourmand és fás illatjegyek harmonikus találkozása Nyitányában ragyogó marula és citrusok, szívében púderes nőszirom A tonkabab és a cédrusfa krémes, meleg lecsengést biztosít A namíbiai Marula Fesztivál inspirálta Az ISO 16128 szabvány szerint 90%-ban természetes eredetű összetevőkből készült.

Fragrance Sticks 400ML

Limitált kiadású illatpálca, amely meleg, fűszeres-virágos illatával hosszan tölti meg otthonodat, és meghitt, harmonikus hangulatot teremt. Elegáns megjelenésének köszönhetően nemcsak illatosítóként, hanem dekorációs elemként is tökéletes választás.

Így használd:

Csavard le a fa díszítőgyűrűt, távolítsd el a műanyag zárókupakot, majd helyezd vissza a gyűrűt, és tedd a pálcikákat az üvegbe. Az illat folyamatosan párolog, ezért a pálcikák megfordítása nem szükséges, de időnként megteheted az intenzívebb illatélményért.

Fő előnyök:

Akár 5 hónapon át tartó folyamatos illatélmény A fekete illatpálcák egyenletesen oszlatják el az illatot a helyiségben Gazdag, fűszeres-virágos illat marulával, narancsvirággal, namíbiai mirhával, szegfűszeggel és fahéjjal Elegáns, színátmenetes üvegflakon természetes fa részletekkel, amely önmagában is dekoratív kiegészítő Meleg, ragyogó és megnyugtató illatkompozíció a harmonikus otthoni légkörért.

A különleges kollekció augusztus 31-től érhető el a Rituals üzleteiben, webshopon és az applikációban. A márka 2026.szeptember 11-13 között különleges promócióval készül az üzletekben, My Rituals tagként 20 000 HUF feletti vásárlás esetén egy csodálatos Uukumwe sálat és egy Uukumwe foaming shower gel-t adnak ajándékba. Ha még nem vagy tag akkor könnyedén regisztrálhatsz a webshopon https://www.rituals.com/hu-hu/home vagy az applikációban.