Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Promóciók

Megnyílt a Premiumshop24.hu új bemutatóterme a Budaörsi úton!

#Joy-napok
#Megnyílt
#Premiumshop24.hu
Promóció
Mutasd a cikkeit
Promóciók
2025. április 29.

Forrás: premiumshop24.hu

Megnyílt a Premiumshop24.hu új bemutatóterme a Budaörsi úton!
A nap cikke

Napi horoszkóp november 24.: az Ikrek szerencsenapra ébrednek, a Mérlegek az önállóságukat bizonyíthatják

A hét első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!

Szépség

Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának

Ez a készülék körözi az összes többi szőrtelenítő eszközt.

Életmód

Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni

Az inzulinrezisztencia első hallásra ijesztő tud lenni. Sokakban rögtön megszólal a vészcsengő, hogy vége a kenyérnek, t...

Promóciók

A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk

A Pizza Me idén új mérföldkőhöz érkezett: a jól ismert pizzák mellett mostantól különleges, olasz ihletésű tésztákkal is...

Promóciók

Egy csillag minden hangulathoz

A mikulásvirág már rég kinőtte a klasszikus „karácsonyfa melletti szobadísz” szerepét! Lágy pasztell, élénk piros színei...
Olvasd el!

10 vicces, egyben lesújtó pillanat, amikor az emberek rájöttek, hogy többé már nem fiatalok

Van az a nap, amikor az ember még lazán vállat von a születésnapjai felett, és azt mondja: Ugyan már, ez csak egy szám.

Olvasd el!

"Éjjel folyton WC-re jártam, amikor végre orvoshoz mentem, nem hittem el, mi áll a háttérben"

Adél történetét mindenkinek érdemes elolvasni, mert egyetlen semmiségnek tűnő előjelből derült ki, hogy gyógyszerre van szüksége.

Olvasd el!

9 koncert és album, ami miatt már nagyon várjuk a telet

A fesztiválszezonra még sokat kell várni, tudjuk jól, de szerencsére a kedvenc előadóidat az év leghidegebb hónapjaiban is hallhatod élőben, meg új lemezekkel is készülnek.

Olvasd el!

4 csillagjegy, akivel varázslatos dolog fog történni a közeljövőben

Vannak időszakok, amikor a világ mintha egészen finom, láthatatlan szálakon keresztül szervezné újra az ember életét.

Olvasd el!

Döbbenetes lista: 12 sztárpár, akik szétmentek 2025-ben

Az biztos, hogy 2025-ben nagyon sok híres páros döntött a különválás mellett.

Facebook
Twitter
Pinterest
A Premiumshop24.hu új bemutatóterme a Budaörsi út 62. alatt öt ikonikus prémium márkát hoz testközelbe – egy tágas, stílusos térben, ahol minden a kipróbálásról, a felfedezésről és az inspirációról szól. Dyson, Jura, Cremesso, Liebherr és Weber – külön zónákban, mégis harmonikusan együtt. Itt nemcsak megnézheted, hanem át is élheted, mit tud egy igazán jól kiválasztott készülék.

Design, technológia, élmény – kézzelfogható harmóniában

Van egy hely Budapesten, ahol az otthoni kényelem és a prémium életérzés kézzelfoghatóvá válik. A Premiumshop24.hu új bemutatóterme a Budaörsi út 62. alatt szeretettel vár mindenkit, aki nem csupán vásárolni szeretne, hanem inspirációra vágyik – stílusosan. A több száz négyzetméteres, letisztult tér öt ikonikus világmárkát mutat be saját bemutatózónában – mégis harmonikus egységben. Itt minden a prémium otthonélményről szól: kávézásról, hajápolásról, légtisztításról, hűtésről vagy éppen grillezésről.

Kép
forrás: premiumshop24.hu

A Jura automata kávéfőzők és a Cremesso kapszulás rendszerek barista-minőségű kávéélményt kínálnak – kipróbálható formában. A Dyson zónában professzionális hajformázók, vezeték nélküli porszívók, légtisztítók és audiótechnológiai különlegességek várnak, melyeket nemcsak megnézhetsz, hanem ki is próbálhatsz. A stílus, az innováció és a funkcionalitás itt egyensúlyban van.

A Liebherr prémium hűtői, borhűtői és fagyasztói a modern konyha stílusos és intelligens alapelemei. A Weber Store-ban pedig elmerülhetsz a kültéri sütés világában: ikonikus grillek, workshopok és a Weber Grill Akadémia izgalmas programjai várnak.

Kép
forrás: premiumshop24.hu

Ha a JOY-napok alatt valami igazán különlegesre vágysz, ez az a hely, amit érdemes felfedezned – testközelből, személyesen.

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Szépség

Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának

Ez a készülék körözi az összes többi szőrtelenítő eszközt.

Életmód

Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni

Az inzulinrezisztencia első hallásra ijesztő tud lenni. Sokakban rögtön megszólal a vészcsengő, hogy vége a kenyérnek, t...

Promóciók

A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk

A Pizza Me idén új mérföldkőhöz érkezett: a jól ismert pizzák mellett mostantól különleges, olasz ihletésű tésztákkal is...

Promóciók

Egy csillag minden hangulathoz

A mikulásvirág már rég kinőtte a klasszikus „karácsonyfa melletti szobadísz” szerepét! Lágy pasztell, élénk piros színei...
Kép
Sztárok

Vilmos hatalmasat csalt, amit egy kamera is rögzített: Katalin is ott volt

A walesi hercegi pár ritkán enged meg magának olyan pillanatot a nyilvánosság előtt, amely a királyi protokoll szerint túlságosan bensőségesnek számítana.

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp november 25.: az Oroszlánok felelősségteljes megbízást kapnak, a Vízöntőknek nagyszabású terveik vannak

A mai nap is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a keddi horoszkópra!

Kép
Életmód

10 vicces, egyben lesújtó pillanat, amikor az emberek rájöttek, hogy többé már nem fiatalok

Van az a nap, amikor az ember még lazán vállat von a születésnapjai felett, és azt mondja: Ugyan már, ez csak egy szám.

Kép
Lakberendezés

Disney öröksége: mi az a „Go Away Green” és a„Blending Blue”?

Minden, amit a Disney által kifejlesztett álcázószínekről tudni érdemes.

Kép
Egészség

"Éjjel folyton WC-re jártam, amikor végre orvoshoz mentem, nem hittem el, mi áll a háttérben"

Adél történetét mindenkinek érdemes elolvasni, mert egyetlen semmiségnek tűnő előjelből derült ki, hogy gyógyszerre van szüksége.

Kép
Sztárok

8 hollywoodi színész, aki sokkolóan kínos dolgot csinált egy filmforgatáson

A filmforgatások világa kívülről csillogó, izgalmas és tökéletesnek tűnik, belülről viszont sokszor inkább egy végtelen kínos pillanatgyűjtemény.