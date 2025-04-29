Megnyílt a Premiumshop24.hu új bemutatóterme a Budaörsi úton!

Design, technológia, élmény – kézzelfogható harmóniában

Van egy hely Budapesten, ahol az otthoni kényelem és a prémium életérzés kézzelfoghatóvá válik. A Premiumshop24.hu új bemutatóterme a Budaörsi út 62. alatt szeretettel vár mindenkit, aki nem csupán vásárolni szeretne, hanem inspirációra vágyik – stílusosan. A több száz négyzetméteres, letisztult tér öt ikonikus világmárkát mutat be saját bemutatózónában – mégis harmonikus egységben. Itt minden a prémium otthonélményről szól: kávézásról, hajápolásról, légtisztításról, hűtésről vagy éppen grillezésről.

A Jura automata kávéfőzők és a Cremesso kapszulás rendszerek barista-minőségű kávéélményt kínálnak – kipróbálható formában. A Dyson zónában professzionális hajformázók, vezeték nélküli porszívók, légtisztítók és audiótechnológiai különlegességek várnak, melyeket nemcsak megnézhetsz, hanem ki is próbálhatsz. A stílus, az innováció és a funkcionalitás itt egyensúlyban van.

A Liebherr prémium hűtői, borhűtői és fagyasztói a modern konyha stílusos és intelligens alapelemei. A Weber Store-ban pedig elmerülhetsz a kültéri sütés világában: ikonikus grillek, workshopok és a Weber Grill Akadémia izgalmas programjai várnak.

Ha a JOY-napok alatt valami igazán különlegesre vágysz, ez az a hely, amit érdemes felfedezned – testközelből, személyesen.