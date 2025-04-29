Szépség
Megnyílt a Premiumshop24.hu új bemutatóterme a Budaörsi úton!
Napi horoszkóp november 24.: az Ikrek szerencsenapra ébrednek, a Mérlegek az önállóságukat bizonyíthatják
A hét első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni
10 vicces, egyben lesújtó pillanat, amikor az emberek rájöttek, hogy többé már nem fiatalok
Van az a nap, amikor az ember még lazán vállat von a születésnapjai felett, és azt mondja: Ugyan már, ez csak egy szám.
"Éjjel folyton WC-re jártam, amikor végre orvoshoz mentem, nem hittem el, mi áll a háttérben"
Adél történetét mindenkinek érdemes elolvasni, mert egyetlen semmiségnek tűnő előjelből derült ki, hogy gyógyszerre van szüksége.
9 koncert és album, ami miatt már nagyon várjuk a telet
A fesztiválszezonra még sokat kell várni, tudjuk jól, de szerencsére a kedvenc előadóidat az év leghidegebb hónapjaiban is hallhatod élőben, meg új lemezekkel is készülnek.
4 csillagjegy, akivel varázslatos dolog fog történni a közeljövőben
Vannak időszakok, amikor a világ mintha egészen finom, láthatatlan szálakon keresztül szervezné újra az ember életét.
Design, technológia, élmény – kézzelfogható harmóniában
Van egy hely Budapesten, ahol az otthoni kényelem és a prémium életérzés kézzelfoghatóvá válik. A Premiumshop24.hu új bemutatóterme a Budaörsi út 62. alatt szeretettel vár mindenkit, aki nem csupán vásárolni szeretne, hanem inspirációra vágyik – stílusosan. A több száz négyzetméteres, letisztult tér öt ikonikus világmárkát mutat be saját bemutatózónában – mégis harmonikus egységben. Itt minden a prémium otthonélményről szól: kávézásról, hajápolásról, légtisztításról, hűtésről vagy éppen grillezésről.
A Jura automata kávéfőzők és a Cremesso kapszulás rendszerek barista-minőségű kávéélményt kínálnak – kipróbálható formában. A Dyson zónában professzionális hajformázók, vezeték nélküli porszívók, légtisztítók és audiótechnológiai különlegességek várnak, melyeket nemcsak megnézhetsz, hanem ki is próbálhatsz. A stílus, az innováció és a funkcionalitás itt egyensúlyban van.
A Liebherr prémium hűtői, borhűtői és fagyasztói a modern konyha stílusos és intelligens alapelemei. A Weber Store-ban pedig elmerülhetsz a kültéri sütés világában: ikonikus grillek, workshopok és a Weber Grill Akadémia izgalmas programjai várnak.
Ha a JOY-napok alatt valami igazán különlegesre vágysz, ez az a hely, amit érdemes felfedezned – testközelből, személyesen.
Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának
Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni
A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk
Vilmos hatalmasat csalt, amit egy kamera is rögzített: Katalin is ott volt
A walesi hercegi pár ritkán enged meg magának olyan pillanatot a nyilvánosság előtt, amely a királyi protokoll szerint túlságosan bensőségesnek számítana.
Disney öröksége: mi az a „Go Away Green” és a„Blending Blue”?
Minden, amit a Disney által kifejlesztett álcázószínekről tudni érdemes.
8 hollywoodi színész, aki sokkolóan kínos dolgot csinált egy filmforgatáson
A filmforgatások világa kívülről csillogó, izgalmas és tökéletesnek tűnik, belülről viszont sokszor inkább egy végtelen kínos pillanatgyűjtemény.