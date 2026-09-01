Életmód
Ki vagy valójában? A Pandora Talisman a csillagokban és benned keresi a választ
Forrás: Pandora
8 filmes szerelem, ami a való életben is folytatódott – De nem mindegyik sztori tündérmese
Van, amikor annyira működik két színész között a kémia a vásznon, hogy a kamerák leállása után sem tudják csak úgy kikapcsolni.
Promóciók
Ki vagy valójában? A Pandora Talisman a csillagokban és benned keresi a választ
Promóciók
Szabó Erika azon gondolkodik, mit tenne, ha megcsalná a párja? A színésznő gyorsan lebukik, ha hazudik
Promóciók
Megszületett a magyar Eminem - T. Danny álma valóra vált, bemutatkozik Telegdy Dániel színész
Promóciók
Szerelmeslevél Budapesthez – 35 előadó egy filmben, amit a város ihletett
Promóciók
Dyson CameraJet: Az egyetlen fogkefe, amely kamerával és vízsugárral rendelkezik, hogy célzottan eltávolítsa a lepedéket a fogak közötti résekből
Havi horoszkóp szeptember: a Kosokat szokatlan dolog foglalkoztatja, az Ikrek sikert sikerre halmoznak
Szeptemberben is számos változás, izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a havi horoszkópot!
Napi horoszkóp augusztus 2.: a Rákokra kényes beszélgetés vár, a Skorpiók számára új lehetőség kínálkozik
A hét közepén is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a szerdai horoszkópodra szánni!
Ez az ártatlannak tűnő szokás lassan tönkreteheti az összes barátságodat: szinte mindenki elköveti ezt a hibát
Hónapokig nem találkoztok a legjobb barátnőddel, aztán két óra alatt megpróbáljátok behozni a lemaradást egymás életéből… Ismerős? A jelenségnek már neve is van, és könnyedén véget is vethet a kapcsolatotoknak!
Szerelmi horoszkóp szeptember: a Kosokra különleges találkozás vár, a Rákok szorosabbra fűzhetik a szálakat valakivel
Ármány? Új szerelem? Csalódás? Tanulságok? A csillagok szeptemberre is tartogatnak izgalmas és váratlan fordulatokat a szerelemben, érdemes tehát elolvasnod a havi szerelmi horoszkópot!
Változik a stílusunk, a munkánk, a környezetünk, és mi magunk is folyamatosan alakulunk. Mégis vannak tulajdonságok, értékek és belső kapaszkodók, amelyekhez újra és újra visszatérünk. Ezeket néha egy mondat, egy emlék vagy éppen egy apró, jelentéssel bíró tárgy őrzi. A Pandora Talisman új kollekciója ezt a személyes kapcsolatot helyezi a középpontba, az asztrológia szimbólumain keresztül keresve a választ arra, mi tesz minket igazán önmagunkká.
A csillagjegyek különleges helyet foglalnak el a személyes szimbólumok között. Sokan játékosan tekintenek rájuk, mások mélyebb jelentést társítanak hozzájuk, de közös bennük, hogy történeteket indítanak el önmagunkról. Vajon tényleg olyanok vagyunk, mint amit a jegyünk alapján mondanak rólunk? Vagy inkább azokat a tulajdonságokat fedezzük fel bennük, amelyekkel azonosulni szeretnénk?
A Pandora Talisman ezt az önfelfedezést fordítja le a viselhető szimbólumok nyelvére. Egy ékszer így nemcsak azt mutathatja meg, kik vagyunk, hanem azt is, milyen tulajdonságainkat szeretnénk még inkább megélni.
Mindannyiunk életében vannak olyan értékek és személyiségjegyek, amelyekhez visszanyúlunk, amikor döntéseket hozunk vagy új helyzetekkel találkozunk. A magabiztosság például nem feltétlenül azt jelenti, hogy mindig pontosan tudjuk, merre tartunk. Sokkal inkább azt, hogy akkor is képesek vagyunk bízni magunkban, amikor éppen változunk.
A kollekcióban mind a tizenkét csillagjegy új értelmezésben kap helyet, két különböző méretben, hogy mindenki megtalálhassa azt a talizmánt, amely a legközelebb áll hozzá. A 14 karátos aranybevonattal és sterling ezüstből készült darabok önmagukban is finom, karakteres szimbólumként viselhetők, miközben egymással rétegezve és kombinálva modern, személyes ékszerkompozíciókká állnak össze.
A Pandora Talisman csillagjegyeket megidéző motívumai mellett a Nap és a Hold, a négy őselem és az univerzum világát idéző részletek jelennek meg, amelyekhez minden viselő saját jelentést társíthat. Egy medál lehet egy személyiségjegy szimbóluma, egy gyűrű egy fontos élethelyzet emlékeztetője, vagy egyszerűen egy apró jel, amely nap mint nap visszavezet ahhoz, ami fontos.
A kollekció darabjainak jelentése ezért nem lezárt. Attól válik igazán személyessé, hogy ki viseli őket, milyen történetet kapcsol hozzájuk, és milyen életszakaszban találkozik velük. A Pandora Talisman világában a csillagok nem meghatároznak, hanem inspirálnak.
Talán éppen ez az önazonosság lényege is: nem egy végleges válasz arra a kérdésre, hogy kik vagyunk, hanem egy folyamatosan alakuló történet. Új tapasztalatokkal, új szerepekkel és új döntésekkel írjuk tovább – miközben egyre közelebb kerülünk ahhoz, akik valójában lenni szeretnénk.
A csillagok adhatnak egy jelet. De a történetet mi írjuk hozzá. A Pandora Talisman kollekció augusztus 27-től világszerte elérhető a Pandora üzleteiben és a Pandora hivatalos weboldalán.
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
5 program, amit semmiképp se hagyj ki a kelet-balatoni régióban – Balaton Challenge 3. rész
Promóciók
Ki vagy valójában? A Pandora Talisman a csillagokban és benned keresi a választ
Promóciók
Sokk a szépségiparnak: Hogyan lehet 80%-kal fiatalabbnak látszani egyetlen krémmel?
Promóciók
Szabó Erika azon gondolkodik, mit tenne, ha megcsalná a párja? A színésznő gyorsan lebukik, ha hazudik
Promóciók
Megszületett a magyar Eminem - T. Danny álma valóra vált, bemutatkozik Telegdy Dániel színész
Promóciók
Szerelmeslevél Budapesthez – 35 előadó egy filmben, amit a város ihletett
Promóciók
Dyson CameraJet: Az egyetlen fogkefe, amely kamerával és vízsugárral rendelkezik, hogy célzottan eltávolítsa a lepedéket a fogak közötti résekből
6 dolog, amit jobb, ha sosem használsz egy hotelszobában – Borzasztóan koszosak lehetnek
Hiába csillog-villog a fürdőszoba és illatozik a frissen húzott ágynemű, a hotelszobában akad néhány tárgy, amelyet jobb fenntartásokkal kezelni.
8 dolog, amit soha ne tisztíts ecettel - többet árthatsz vele, mint hinnéd
Az ecet igazi takarítási jolly jokernek tűnhet, de van néhány felület és háztartási eszköz, amelynek nagyon nem tesz jót - sőt, akár maradandó kárt is okozhatsz vele.
2026 őszén visszatérnek a leggingsek - így viseld, ha igazán sikkes akarsz lenni
Néhány jól megválasztott darabbal meglepően elegáns, sőt kifejezetten sikkes szettek alapja lehet
Zendaya is odavan érte: ez a természetes sminktrend tarol ősszel
Ha eddig azt hitted, a szempillaspirál az a sminktermék, amit semmilyen körülmények között nem hagynál ki, 2026 egyik legnagyobb beauty trendje most könnyen meggyőzhet az ellenkezőjéről
Ezekkel az apró hibákkal teszed tönkre az ékszereidet anélkül, hogy tudnál róla
Lehet, hogy minden reggel gondosan kiválasztod, milyen ékszer illik a szettedhez, közben viszont néhány teljesen ártatlannak tűnő szokással jelentősen lerövidíted kedvenc darabjaid életét.
A 2026-os celeb esküvők rangsora kizárólag vibe alapján
Egyre több híresség választja a meglepően visszafogott polgári ceremóniát - mi pedig megnéztük, kinek sikerült a legjobban.