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Belső rend és intelligens terek: erre épít az Otthonok és Megoldások digitális magazin őszi lapszáma
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A hét első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
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Az előtted álló héten sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a heti horoszkópot is!
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Ennek jegyében az Otthonok és Megoldások legújabb digitális kiadása abban segít, hogy a tereid rugalmasan alkalmazkodjanak a mindennapok fókuszáltabb tempójához, legyen szó munkáról, tanulásról vagy csendes elvonulásról. Friss számunkban a felesleges impulzusok helyett a tartós, jól kombinálható és intelligens megoldásokat állítjuk a középpontba.
A legfrissebb digitális kiadványunkban bemutatjuk a rejtett tárolókban rejlő építészeti lehetőségeket a lépcsők alatti terektől a falba süllyesztett szekrényekig, amelyek nem elvesznek a helyből, hanem vizuális csendet teremtenek a lakásban. Sorra vesszük, hogyan mentheted meg a borús napokat a fényáteresztő textíliákkal, a tevékenységekhez igazított, rétegzett világítással, és hogyan hathatsz a lámpák magasságával közvetlenül a biológiai biztonságérzetedre. Gyakorlati útmutatónk segítségével olyan darabokat választhatsz, amelyek tartósak, modulárisak, és a másodkézből származó karakterük révén valóban fenntarthatóvá teszik a teret az impulzusdekorációk helyett. Emellett tanácsokat adunk a szél és a korai sötétedés elleni védekezéshez, hogy a teraszod a nyár lecsengése után is használható, csendes menedék maradhasson. Végül a kora őszi bazárunkban négy-négy konkrét, hazai és nemzetközi webáruházból beszerezhető kiegészítőt mutatunk – a polcok díszeitől a puha takarókon át a hangulatfényekig –, amelyek mélyebb, füstösebb terrakotta, okkersárga és olajzöld árnyalataikkal átmentik a lemenő nap melegét a falak közé.
Készülj fel az őszre tudatosan, és alakíts ki egy olyan stabil, strukturált otthont, amely a hatékonyság és a valódi feltöltődés helyszíne lesz!
Lapozz bele, és találd meg azokat az ötleteket, amelyekkel az otthonod igazi, strukturált menedékké válik a hűvösebb hónapokban:
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