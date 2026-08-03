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Öt dolog, amit sokan rosszul tudnak az ártalomcsökkentésről és a nikotinpárnáról

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#BAT Pécsi Dohánygyár Kft
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2026. augusztus 3.

Forrás: Next9

Öt dolog, amit sokan rosszul tudnak az ártalomcsökkentésről és a nikotinpárnáról
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Tények és tévhitek: ezt érdemes tudni az ártalomcsökkentésről. A leggyakoribb tévhitek a dohányzásról.

A dohányzás Magyarországon máig tömegeket érint: a felnőtt lakosság közel harmada rendszeresen cigarettázik, annak ellenére, hogy az egészségügyi kockázatok jól ismertek. Az ideális megoldás természetesen a leszokás, amely nemcsak a dohányos, hanem a környezete egészségét is védi. Akik viszont nem tudnak, vagy akarnak leszokni, azoknak érdemes megismerniük az ártalomcsökkentés lehetőségeit, köztük az olyan füst nélküli alternatívákat, mint a hevítéses termékek, az e-cigaretta vagy a nikotinpárna. Cikkünkben az ártalomcsökkentéssel és a nikotinpárnával kapcsolatos leggyakoribb tévhiteket vesszük sorra.

1. tévhit: A nikotin rákkeltő anyag

Ez az egyik legelterjedtebb félreértés a témában. A valóság ezzel szemben az, hogy a nikotin bár függőséget okoz, de nem tartozik a rákkeltő anyagok közé. Ezt a WHO, a Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség (IARC) és a Brit Rákkutató Központ egyaránt megerősítette. A dohányzással összefüggő rákos megbetegedések elsődleges oka a dohány égése során keletkező füst, kátrány és szén-monoxid, nem pedig maga a nikotin.

2. tévhit: A füst nélküli termékek ugyanolyan károsak, mint a cigaretta

Fontos tisztázni: a dohányzással összefüggő betegségek fő oka az égés során keletkező füst, amelyben közel 4000 különböző kémiai vegyület szabadul fel, ezek jelentős része rákkeltő. A füst nélküli termékek, mint a hevítéses eszközök vagy a nikotinpárna esetében nem történik égés, így ezek a káros anyagok nem kerülnek a szervezetbe. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy egyik termék sem kockázatmentes, és nikotintartalmuk miatt függőséget okoznak.

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forrás: Getty Images

Az e-cigaretta szintén ebbe a kategóriába tartozik. Ez egy akkumulátorral működő elektronikus eszköz, amely egy e-folyadékot – nikotint, ízesítőket és növényi glicerint tartalmazó oldatot – melegít fel belélegezhető gőzzé. Mivel az e-cigaretta használata során nem történik égés, nem keletkezik füst, kátrány vagy szén-monoxid, és a hagyományos cigarettára jellemző égéstermékek sem jutnak a szervezetbe. Az égés hiányában a károsanyag-kitettség lényegesen alacsonyabb lehet, mint a hagyományos cigaretta esetében. Nem véletlenül sorolják az e-cigarettát is a füst nélküli, ártalomcsökkentett alternatívák közé, valamint dohányt sem tartalmaz.

Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy az e-cigaretta sem kockázatmentes, és nikotintartalma miatt függőséget okoz.

3. tévhit: Sok évi dohányzás után már úgyis mindegy

Ezzel szemben az igazság az, hogy a WHO adatai szerint, ha valaki ma teszi le a cigarettát, tíz év alatt a felére csökkentheti a tüdőrák kialakulásának kockázatát. Koszorúér-megbetegedéseknél ehhez már egyetlen év is elegendő lehet. Sosem késő tehát változtatni, és ha valaki egyelőre nem tud teljesen leszokni, a füst nélküli alternatívákra való váltás is tudatos lépés lehet az ártalomcsökkentés irányába.

4. tévhit: A nikotinpárna ugyanaz, mint a snüssz

Bár a két termék használata hasonló: mindkettőt a felső íny és az ajak közé helyezve alkalmazzák, de lényeges különbség van köztük. A snüssz dohányt tartalmaz, az Európai Unióban tilos a forgalmazása, egyedül Svédország kapott kivételt évszázados hagyományai miatt. A nikotinpárna ezzel szemben teljesen dohánymentes: gyógyszeripari tisztaságú nikotint, növényi rostot, ízesítőket és nedvességmegkötő anyagokat tartalmaz. Használata nem jár égéssel vagy füstképződéssel, és az EU-ban – köztük Magyarországon is – legálisan elérhető a trafikokban.

5. tévhit: Bármelyik nikotinpárna bárkinek megfelelő

A nikotinpárna kizárólag felnőtt nikotinfogyasztóknak szól, akik nem tudnak, vagy nem akarnak teljesen leszokni. Nem leszokást segítő eszköz, és nem kockázatmentes, használatát alacsonyabb nikotintartalmú termékkel ajánlott kezdeni, így elkerülhető a túlzott nikotinbevitel.

A cikk társadalmi felvilágosítás céljából létrejött, reklámcélokat nem szolgáló tájékoztatás, amely a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. megrendelésére készült. Kérjük, további információkért látogassa meg az égéshelyett.hu oldalt.

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