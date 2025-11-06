Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!

forrás: Bonvital

A kuponkód felhasználásával most 79 900 Ft-ért foglalhat szállást, akár 40%-os megtakarítással. Az ajánlat 2 fő részére, 2 éjszakára szól, bőséges félpanziós ellátással, valamint korlátlan wellness- és szaunavilág-használattal. Élvezze az élménymedencét, jakuzzit, finn- és infraszaunát, valamint gőzkabint, hogy teljesen feltöltődjön.

A csomaghoz tartozik továbbá a Wi-Fi használat, a fürdőköpeny, és a fitneszterem teljes körű elérése – erősítő gépekkel és szabad súlyokkal. A szobában kávé- és tea bekészítés várja. Szállodánk kutyabarát, így kedvenceit is szívesen látjuk, kisággyal, itatóval vagy jutalomfalattal.



Gasztronómiai kínálatunkban helyi alapanyagokból készült szarvasraguleves, lazacpisztráng, marhapofa és fagylalt fügével, törökmogyoróval várja vendégeinket. Gourmet éttermünkben minőségi borokat, koktélokat és kézműves söröket kínálunk, ahol a Balaton és Zalai ízek dominálnak.

Szolgáltatásaink között szerepel számos beauty és spa kezelés, masszázsok és gyógykezelések a testi és lelki feltöltődésért. A felnőttbarát környezetben zavartalan pihenést nyújtunk vendégeinknek, akik értékelik a nyugalmat és a magas színvonalú szolgáltatásokat.

Ne hagyja ki ezt az egyedülálló lehetőséget! Keresse a kuponkódot a Novemberi JOY Magazinban vagy a JOY.hu applikációban.

Az ajánlat kizárólag a November 13-16. között leadott foglalásokra érvényes.



Bővebb információ és kuponbeváltás weboldalunkon keresztül:

https://bonvital.hu/kiemelt-ajanlatok/joy-napok.html