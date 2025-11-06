Szerelem
Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!
4 dolog Katalin hercegnéék otthonában, amitől mindig leesik a vendégek álla
Katalin hercegné otthonából érdemes ellesni pár stílustrükköt! Nem sokszor engedi be a kamerákat, de amikor igen, akkor mindenkinek feltűnik ez a pár részlet.
A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért
Napi horoszkóp november 6.: a Kosoknak nagy bátorságra van szükségük, az Oroszlánoknak érdemes nyitniuk mások felé
A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!
A születési dátumodból kiderül, mit próbál üzenni neked az előző életed
A születésed napja árulkodik arról, milyen tanulságot hoztál magaddal előző életedből – és mit kell most megértened.
Az ok, amiért David Harbour lehet a következő "eltörölt" sztár
A Stranger Things sztárja év elején jelentette be válását, ám ami most kiderült exfelesége által, eléggé betett karrierjének. Talán végleg?
Napi horoszkóp november 5.: a Rákok változásra vágynak, a Vízöntőknek érdemes észnél lenniük
A hét közepe is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
A kuponkód felhasználásával most 79 900 Ft-ért foglalhat szállást, akár 40%-os megtakarítással. Az ajánlat 2 fő részére, 2 éjszakára szól, bőséges félpanziós ellátással, valamint korlátlan wellness- és szaunavilág-használattal. Élvezze az élménymedencét, jakuzzit, finn- és infraszaunát, valamint gőzkabint, hogy teljesen feltöltődjön.
A csomaghoz tartozik továbbá a Wi-Fi használat, a fürdőköpeny, és a fitneszterem teljes körű elérése – erősítő gépekkel és szabad súlyokkal. A szobában kávé- és tea bekészítés várja. Szállodánk kutyabarát, így kedvenceit is szívesen látjuk, kisággyal, itatóval vagy jutalomfalattal.
Gasztronómiai kínálatunkban helyi alapanyagokból készült szarvasraguleves, lazacpisztráng, marhapofa és fagylalt fügével, törökmogyoróval várja vendégeinket. Gourmet éttermünkben minőségi borokat, koktélokat és kézműves söröket kínálunk, ahol a Balaton és Zalai ízek dominálnak.
Szolgáltatásaink között szerepel számos beauty és spa kezelés, masszázsok és gyógykezelések a testi és lelki feltöltődésért. A felnőttbarát környezetben zavartalan pihenést nyújtunk vendégeinknek, akik értékelik a nyugalmat és a magas színvonalú szolgáltatásokat.
Ne hagyja ki ezt az egyedülálló lehetőséget! Keresse a kuponkódot a Novemberi JOY Magazinban vagy a JOY.hu applikációban.
Az ajánlat kizárólag a November 13-16. között leadott foglalásokra érvényes.
Bővebb információ és kuponbeváltás weboldalunkon keresztül:
https://bonvital.hu/kiemelt-ajanlatok/joy-napok.html
24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony
A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért
Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid
7 mindennapi szokás, ami hosszú távon csökkentheti a rák kockázatát
A mindennapi szokásaid sokkal többet számítanak az egészségedre nézve, mint azt elsőre gondolnád. Olyannyira, hogy még a daganatos betegségek kialakulásának kockázatát is befolyásolhatják. Persze sajnos nincs egy olyan életmódbéli tényező sem, ami fixen garantálná, hogy valaki nem lesz az élete során komolyan beteg, az étrend, a napi rutin és az egészséges szokások jelentősen csökkenthetik a rákos megbetegedések kockázatát.
Fantasztikus hírünk van a magyar Harry Potter-fanoknak: Végre mi is beléphetünk a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskolába
Készülj fel minden idők legkülönlegesebb és legnagyobb szabású utazó kiállítására, ami a Harry Potter varázslatos világát és annak elbűvölő, bővített univerzumát mutatja be, a lenyűgöző élmény világszerte már több mint 4 millió rajongót varázsolt el.
6 sorozat az HBO Maxon, amiről nem is gondoltuk volna, hogy ilyen jó
Ezeket a sorozatokat muszáj lecsekkolnod, ha szereted az izgalmas történeteket és a csavaros befejezéseket!
Orvosok vallottak: 8 rejtett betegség, amit túl sokáig vesznek félvállról az emberek, ezért általában tragédia a vége
Vannak tünetek, amelyeknél még ma is sokan azt mondják, hogy majd elmúlik.