Önzetlenségből közösség: egy nap, ahol újra értelmet nyer az összetartozás

Megosztott világban élünk – ezt halljuk nap mint nap. Országok, városok, közösségek és sokszor már a közvetlen környezetünk is törések mentén szerveződik. Azt is gyakran elhisszük, hogy az emberek alapvetően önzők, és ebben a rideg közegben leginkább magunkra számíthatunk. De mi van, ha ez csak a történet egyik fele?

A tapasztalat sokszor egészen mást mutat, melyet Rutger Bregmann: Emberiség c. könyve igazán meggyőzően mutat be: Mégis jobbak lennénk, mint hittük?

Az emberek többségében ott van a vágy a kapcsolódásra, arra, hogy egy jó közösséghez tartozzanak, hogy számítson, amit tesznek. Ám kell egy tér, egy alkalom, ami segít észrevenni, megtalálni a másikat. Hiszen több közünk van egymáshoz, mint gondolnánk.

Mi lenne, ha a világ lelassulna és végre egymásra figyelnénk?

Mi lenne, ha egy napig nem a teendőlistánk diktálná a tempót, hanem például egy lassú, halk háttérzene. Mi lenne, ha aznap nem a telefonunk kijelzőjének görgetésével kezdenénk a napot, hogy megtudjuk miről “maradtunk le”? Mi lenne, ha aznap kicsit jobban figyelnénk egymásra?

Sokszor érezzük úgy, hogy a világ egyre hangosabb, gyorsabb és távolságtartóbb. Mintha mindenki a saját életének túlélésére rendezkedne be, és egyre kevesebb tér maradna arra, ami igazán összeköt: a figyelemre, az együttérzésre, és az egymás felé fordulásra.

Pedig, ezek az érzések nem tűntek el – csak ritkábban kapnak teret.

Az Önzetlenség Napja pontosan ezt a teret teremti meg!

Első alkalommal jó volt egymást megismerni, és a tavaly megjelent szervezetek örültek, hogy ebben a befogadó hangulatban nem konkurenciaként tekintettek egymásra. Felismerték, hogy ha összefognak, a teljes civil szféra válik láthatóbbá. Az esemény egyszerre közösségi élmény és inspiráló találkozási pont: civilek, vállalatok, művészek és érdeklődők kerülnek egy térbe, közös céllal.

Az esemény lényege talán leginkább abban ragadható meg, hogy hidat képez. Olyan világok között, amelyek valójában nincsenek is távol egymástól – csak ritkán találkoznak tudatosan. Civil kezdeményezések és vállalatok, segíteni vágyók és segítségre szorulók, egyéni motivációk és közös ügyek között.

A kezdeményezés megálmodója Gazsi Zoli, aki évek óta sikeresen kapcsol össze embereket és szervezeteket. Nevéhez fűződik az a Kék Zóna közösség is, amelynek egyik alappillére a közösségépítés. Munkájának középpontjában az a meggyőződés húzódik, hogy mindannyiunkban ott van a vágy: tartozni valahová.

„A családi közösséghez való tartozás természetes alapállapot, de én hiszek a nagyobb közösségek vélemény és kultúraformáló erejében is. Kapcsolatrendszeremnek köszönhetően nagyobb a lehetőségem, emiatt nagyobb a felelősségem is. Biztos vagyok benne, hogy aki eljön, az új emberként távozik”

– mondta Zoli, aki ezúttal is a rendezvény egyik szervezője.

Idén besegít a szervezésbe a Rewind Creative Agency is, aki misszióvezérelt kreatív ügynökségként nem kevesebbet állít magáról, minthogy csupán két ügyfele van: a társadalom és a bolygó. Továbbra is támogatja a rendezvényt a tavalyi első eseményt sikeresen lebonyolító AddCom csapata, élén Györke Beával.

A bemutatkozni vágyó civil szervezetek közül a zsűri előzetesen kiválasztott 25 alapítványt, akik a délután során bemutatkoznak, és standdal is képviselik ügyüket. Ők azok, akik a hétköznapok csendes, gyakran láthatatlan hőseiként dolgoznak, és általában akkor kerülnek látótérbe, amikor valaki nehéz helyzetbe kerül.

A „Delfinek közt” programban a 25-ből a pályázatok és egy 5 perces „videopitch” alapján 7 szervezetnek biztosítunk lehetőséget arra, hogy a rendezvényen profi szakmai zsűri előtt bemutatkozzanak. A kiválasztottak rendezvény főtámogatója, a Lidl vállalati kapcsolatok igazgatója Dr.Kaibinger Tamás és 3 „cápa”, Tomán Szabina, Dr. Varga Eszter és Sárospataki Albert és az érdeklődő közönség előtt érzékletesen és kreatívan mutathatják meg, hogy miben hisznek, miért dolgoznak nap mint nap, hogyan lehet hozzájuk kapcsolódni és mire lenne szükségük ahhoz, hogy szintet lépjenek, tovább fejlődjenek. Ez a blokk nemcsak bemutatkozás, hanem valódi párbeszéd a jelenlévőkkel – köztük olyan cégekkel, amelyek nyitottak a társadalmi felelősségvállalás új formáira.

A moziteremben zajló fenti esemény moderátora két fiatal tehetség: Maurer Kristóf újságíró, a Forbes 30/30 lista szerkesztője, és Papp Virág közgazdász.

Az Önzetlenség Napja különlegessége, hogy a részvétel nem áll meg a gondolatok szintjén. A helyszínen véradásra is lesz lehetőség – ami egy csendes, mégis erős gesztus arra, hogy a segítség néha egészen konkrét formát ölthet. E segítségnyújtás életmentő szerepét az elmúlt hónapokban saját magam is megtapasztalhattam.

A nap hangulatát zenei és művészeti programok teszik teljessé:

A délutáni chilles élő, különleges háttérzenét Petz Bálint flamenco gitárművész, Mihók Anita virtuóz ének és gitárjátéka és Szántó Dóra Viola handpan és éneke biztosítja. Szíves Márton Gábor kortárs marimbaművész, Samodai Bence János trombitaművész és Nagy Katalin Matild képzőművész közös művészeti alkotása emeli az élményt közösségi ünneppé.

A nagyszínpadon fellép az este során többek között a Superar gyermekkórus Mehringer Marcival és a Zenével a rákos gyermekekért alapítvány ZENG együttese. A látogatók bevonásával egy közös zenei produkcióra is készülünk, melyet az Ethnosound együttes koordinál és garantál. Az eseményt a Don Pedroz formációi zenészei zárják, az ismert világzenei produkciók remélhetőleg sokunkat táncra is inspirálnak.

És mint tavaly, idén is lesz családi meglepetés!

A programokat Krizsó Szilvia és Novák Péter vezetik, akik segítenek megteremteni azt a nyitott légkört, ahol valóban könnyű kapcsolódni.

Ez a nap nem akar megváltoztatni mindent. De ad valamit, ami talán még fontosabb: egy emlékeztetőt arra, hogy nem vagyunk egyedül. Hogy a kapcsolódás lehetőség. És néha elég egyetlen ilyen nap, hogy másképp nézzünk a világra. És egymásra.

Köszönjük támogatóinknak, hogy azonnal az ügy mellé álltak:

Lidl, Millenáris, Visual Group Europe, BP, OTP Bank, Rossmann, Keskeny nyomda, Medipredict, Schiller.

Cateringről az Eisberg, a Nádudvari, a Vak Varjú étteremlánc, a Hester’s Life, a Dél -Kertész csapata, a Viwa, Zing Burger, Dallmayr és Stuhmer gondoskodik.

Média támogatóinkra is büszkék vagyunk, első megkeresésre igent mondtak: Trend Fm és Jazzy Rádió, a Remind Magazin, Forbes, Hvg, a Marquard média és a Nők lapja.

Igazán különleges érzés megtapasztalni azt az összefogást, ami már a szervezés első napjától vibrál a levegőben. Az eseményre diákok-nyugdíjasok akár 3900 ft-ért bejöhetnek, a felnőttek pedig 5900 ft áron. Az 1000 ft kedvezmény mindenkinek jár, aki előző évben 50.000 ft értékben (vagy ezzel egyenértékű munkával) segített bármilyen civil szervezetet.

Ezt mi nem ellenőrizzük, bízunk egymásban.

Minőségi étel-ital térítésmentesen lesz elérhető, plusz 4 koncert a nagyszínpadon: a jegyár mindezt tartalmazza.

A jegybevételt is arra költjük, hogy a megjelent alapítványoknak és a pályázó, de nem kiállító civileknek is segítsünk szintet lépni.

Az Önzetlenség Napja nem ígér megoldást minden problémára. De lehetőséget ad arra, hogy egy napra kilépjünk a megszokott nézőpontból, és megtapasztaljuk: a kapcsolódás nem kivétel, hanem alapállapot. És talán innen már könnyebb tovább építeni.

Időpont: 2026. április 17., 16:00

Helyszín: Millenáris D épület

