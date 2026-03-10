Fedezd fel a nyár illatát a „the ritual of seshen” kollekcióval – a rituals legújabb limitált kollekciójával

A luxus wellbeing márka, a Rituals Cosmetics büszkén mutatja be legújabb nyári limitált kollekcióját, a The Ritual of Seshen-t. Az ókori egyiptomiak a Seshent – a hajnalban virágzó lótuszvirágot – az új kezdetek és a természetes szépség szimbólumának tekintették. A lótuszhoz hasonlóan a Rituals is arra inspirál, hogy minden nap friss szemlélettel induljon, és elengedjük mindazt, ami már nem szolgál minket.

Ez az új kollekció a megújulást és a tisztaságot jelképezi, miközben egy tudatosabb öngondoskodási rutinra ösztönöz, és gondolatban a Nílus nyugodt, napsütötte partjaira repít. Könnyed, frissítő textúráival és nyárias illataival tökéletes választás a tavaszi–nyári rutin megújításához.

Miért fogod imádni?

Limitált kiadás, különleges termékek, 12 termék és egy ajándékszett

90%-ban vagy annál nagyobb arányban természetes eredetű összetevők (kivéve az Eau de parfüm)

Leheletkönnyű, nyári textúrák

Friss, zöld és napfényes illat lótusz-, és narancsvirággal

Bőrbarát, hidratáló formula, a természetes nyári ragyogásért

Exkluzív újdonságok: Body Gel, Glow Mask Set és Floating Candle

Prémium, újrahasznosítható üvegcsomagolás

AZ ÚJ ALAPDARAB | A BODY GEL

A The Ritual of Seshen Body Gel : frissítő, zselés állagú innováció nyugtató aloe verával. Leheletkönnyű, azonnal hidratál. Rugalmas és játékos textúrája – melyet a Nílus életadó vize inspirálta – finoman beleolvad a bőrbe. Tökéletes választás a nyári napokra.

Tipp: vidd fel bőségesen tiszta bőrre reggel és este, hogy bőröd minden nap ragyogjon.

LOT VAN RIJ, AZ INNOVÁCIÓ ÉS TERMÉK ÉLETCIKLUS-MENEDZSMENT ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓJA:

A The Ritual of Seshen Body Gel megalkotásakor újragondoltuk, mit is jelenthet a mindennapi hidratálás élménye. A narancsvirág szimbolikus tisztaságát a lótusz megújító erejével ötvözve olyan terméket hoztunk létre, amely nemcsak érzékszervileg különleges, hanem mély jelentéssel is bír. Ez tökéletesen tükrözi innovációs küldetésünket: a mindennapi ápolást átgondolt tervezéssel emeljük magasabb szintre.

Az illat Az illat élénk narancsvirág-akkorddal és friss, zöld jegyekkel nyit. Szívében a lótusz, a babarózsa, és a zöld mangó találkozik, könnyed, modern ragyogást teremtve - friss, de nem túl lágy vagy édes. Ahogy a bőrön elmélyül, a selymes fehér pézsma és a finom fás jegye nyugodt letisztult lecsengést adnak. Összességében kiegyensúlyozott, kortárs illat: vibráló, légies és könnyen viselhető.

Tudatos nyár napi rutin a The Ritual of Seshen-nel:

Tisztítás – Használd a Foaming Shower Gel-t a selymes, mély tisztításért. Radírozás – Frissítsd fel bőröd az olajokkal és tengeri sóval gazdagított Body Scrubbal. Hidratálás – Vidd fel a Body Gelt, amely azonnal hidratál, puhává és ragyogóvá téve a bőrt. Felfrissülés – Permetezd fel a Hair & Body Spray-t a könnyed, üdítő befejezéshez. Énidő – Gyújtsd meg a lótusz formájú úszó gyertyát egy nyugodt, befelé figyelő pillanatért.

Készülj a nyári ragyogásra a Rituals legújabb nyári limitált kollekciójával.

2026 március 2-tól elérhető az üzletekben és online.