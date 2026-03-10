Fedezd fel a nyár illatát a „the ritual of seshen” kollekcióval – a rituals legújabb limitált kollekciójával

Életmód
3 csillagjegy, aki március 9-én végre lezár egy borzasztóan nehéz időszakot
Néhány csillagjegy óriási ajándékot kap az égeiktől tavasz elején, mert új fejezetet nyithatnak az életükben és búcsút inthetnek a nehézségeknek.
A születési dátumodból kiderül, ki voltál előző életedben
Előfordult már, hogy egy hely, egy illat vagy egy pillanat furcsán ismerősnek tűnt, mintha már átélted volna korábban?
Napi horoszkóp március 9.: a Mérlegeknek különleges élményben lehet részük, a Bakoknak érdemes egy kis pihenést beiktatniuk
A hét első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!
Napi horoszkóp március 10.: a Rákok határozottan kiállnak az álláspontjuk mellett, a Mérlegeknek hatalmas elismerésben lehet részük
A mai nap folyamán sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a keddi horoszkópot is!
A keresztneved rezgése megmutatja a sorsodat
A numerológia hívei szerint a neveknek saját energiájuk van, amely hatással lehet a személyiségünkre és az életünk alakulására. Mutatjuk, hogyan számolhatod ki a keresztneved rezgésszámát.
A luxus wellbeing márka, a Rituals Cosmetics büszkén mutatja be legújabb nyári limitált kollekcióját, a The Ritual of Seshen-t. Az ókori egyiptomiak a Seshent – a hajnalban virágzó lótuszvirágot – az új kezdetek és a természetes szépség szimbólumának tekintették. A lótuszhoz hasonlóan a Rituals is arra inspirál, hogy minden nap friss szemlélettel induljon, és elengedjük mindazt, ami már nem szolgál minket.
Ez az új kollekció a megújulást és a tisztaságot jelképezi, miközben egy tudatosabb öngondoskodási rutinra ösztönöz, és gondolatban a Nílus nyugodt, napsütötte partjaira repít. Könnyed, frissítő textúráival és nyárias illataival tökéletes választás a tavaszi–nyári rutin megújításához.
Miért fogod imádni?
- Limitált kiadás, különleges termékek, 12 termék és egy ajándékszett
- 90%-ban vagy annál nagyobb arányban természetes eredetű összetevők (kivéve az Eau de parfüm)
- Leheletkönnyű, nyári textúrák
- Friss, zöld és napfényes illat lótusz-, és narancsvirággal
- Bőrbarát, hidratáló formula, a természetes nyári ragyogásért
- Exkluzív újdonságok: Body Gel, Glow Mask Set és Floating Candle
- Prémium, újrahasznosítható üvegcsomagolás
AZ ÚJ ALAPDARAB | A BODY GEL
A The Ritual of Seshen Body Gel : frissítő, zselés állagú innováció nyugtató aloe verával. Leheletkönnyű, azonnal hidratál. Rugalmas és játékos textúrája – melyet a Nílus életadó vize inspirálta – finoman beleolvad a bőrbe. Tökéletes választás a nyári napokra.
Tipp: vidd fel bőségesen tiszta bőrre reggel és este, hogy bőröd minden nap ragyogjon.
LOT VAN RIJ, AZ INNOVÁCIÓ ÉS TERMÉK ÉLETCIKLUS-MENEDZSMENT ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓJA:
A The Ritual of Seshen Body Gel megalkotásakor újragondoltuk, mit is jelenthet a mindennapi hidratálás élménye. A narancsvirág szimbolikus tisztaságát a lótusz megújító erejével ötvözve olyan terméket hoztunk létre, amely nemcsak érzékszervileg különleges, hanem mély jelentéssel is bír. Ez tökéletesen tükrözi innovációs küldetésünket: a mindennapi ápolást átgondolt tervezéssel emeljük magasabb szintre.
Az illat
Az illat élénk narancsvirág-akkorddal és friss, zöld jegyekkel nyit. Szívében a lótusz, a babarózsa, és a zöld mangó találkozik, könnyed, modern ragyogást teremtve - friss, de nem túl lágy vagy édes. Ahogy a bőrön elmélyül, a selymes fehér pézsma és a finom fás jegye nyugodt letisztult lecsengést adnak. Összességében kiegyensúlyozott, kortárs illat: vibráló, légies és könnyen viselhető.
Tudatos nyár napi rutin a The Ritual of Seshen-nel:
- Tisztítás – Használd a Foaming Shower Gel-t a selymes, mély tisztításért.
- Radírozás – Frissítsd fel bőröd az olajokkal és tengeri sóval gazdagított Body Scrubbal.
- Hidratálás – Vidd fel a Body Gelt, amely azonnal hidratál, puhává és ragyogóvá téve a bőrt.
- Felfrissülés – Permetezd fel a Hair & Body Spray-t a könnyed, üdítő befejezéshez.
- Énidő – Gyújtsd meg a lótusz formájú úszó gyertyát egy nyugodt, befelé figyelő pillanatért.
Készülj a nyári ragyogásra a Rituals legújabb nyári limitált kollekciójával.
2026 március 2-tól elérhető az üzletekben és online.
