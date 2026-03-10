Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Promóciók

Fedezd fel a nyár illatát a „the ritual of seshen” kollekcióval – a rituals legújabb limitált kollekciójával

#új kollekció
#Rituals
#The Rituals of Seshen
Promóció
Mutasd a cikkeit
Promóciók
2026. március 10.
Fedezd fel a nyár illatát a „the ritual of seshen” kollekcióval – a rituals legújabb limitált kollekciójával
A nap cikke

3 csillagjegy, aki március 9-én végre lezár egy borzasztóan nehéz időszakot

Néhány csillagjegy óriási ajándékot kap az égeiktől tavasz elején, mert új fejezetet nyithatnak az életükben és búcsút inthetnek a nehézségeknek.

Életmód

Tudtad? 3 mindennapi probléma, amit a telefonod már képes megoldani helyetted

Az AI funkcióinak köszönhetően a telefonod számos olyan helyzetben is megállja a helyét, amikor jól jön egy kis plusz se...

Promóciók

Az ikonikus kollekció új ékköve: ez a lenyűgöző árnyalat ihlette a Versace új illatát

Megérkezett a Versace új női illata!

Promóciók

Fedezd fel a nyár illatát a „the ritual of seshen” kollekcióval – a rituals legújabb limitált kollekciójával

A Nílus szépségtitkai

Promóciók

Három nagyszabású jótékonysági programmal készül az MVM Budapest Comic Con 2026

Az MVM Budapest Comic Con szervezői örömmel jelentik be, hogy a 2026. március 21–22-én, a Hungexpo Budapest Kongresszusi...
Olvasd el!

A születési dátumodból kiderül, ki voltál előző életedben

Előfordult már, hogy egy hely, egy illat vagy egy pillanat furcsán ismerősnek tűnt, mintha már átélted volna korábban?

Olvasd el!

Napi horoszkóp március 9.: a Mérlegeknek különleges élményben lehet részük, a Bakoknak érdemes egy kis pihenést beiktatniuk

A hét első napja is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!

Olvasd el!

Napi horoszkóp március 10.: a Rákok határozottan kiállnak az álláspontjuk mellett, a Mérlegeknek hatalmas elismerésben lehet részük

A mai nap folyamán sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a keddi horoszkópot is!

Olvasd el!

A keresztneved rezgése megmutatja a sorsodat

A numerológia hívei szerint a neveknek saját energiájuk van, amely hatással lehet a személyiségünkre és az életünk alakulására. Mutatjuk, hogyan számolhatod ki a keresztneved rezgésszámát.

Olvasd el!

10 apokaliptikus sorozat, amitől átértékeled az életed

Mindegyik más megközelítésből mutatja be azt, mi történik, ha nem az emberek irányítják a Földet.

Facebook
Twitter
Pinterest
A Nílus szépségtitkai

A luxus wellbeing márka, a Rituals Cosmetics büszkén mutatja be legújabb nyári limitált kollekcióját, a The Ritual of Seshen-t. Az ókori egyiptomiak a Seshent – a hajnalban virágzó lótuszvirágot – az új kezdetek és a természetes szépség szimbólumának tekintették. A lótuszhoz hasonlóan a Rituals is arra inspirál, hogy minden nap friss szemlélettel induljon, és elengedjük mindazt, ami már nem szolgál minket.

Kép

Ez az új kollekció a megújulást és a tisztaságot jelképezi, miközben egy tudatosabb öngondoskodási rutinra ösztönöz, és gondolatban a Nílus nyugodt, napsütötte partjaira repít. Könnyed, frissítő textúráival és nyárias illataival tökéletes választás a tavaszi–nyári rutin megújításához.

Miért fogod imádni?

  • Limitált kiadás, különleges termékek, 12 termék és egy ajándékszett
  • 90%-ban vagy annál nagyobb arányban természetes eredetű összetevők (kivéve az Eau de parfüm)
  • Leheletkönnyű, nyári textúrák
  • Friss, zöld és napfényes illat lótusz-, és narancsvirággal
  • Bőrbarát, hidratáló formula, a természetes nyári ragyogásért
  • Exkluzív újdonságok: Body Gel, Glow Mask Set és Floating Candle
  • Prémium, újrahasznosítható üvegcsomagolás
Kép

AZ ÚJ ALAPDARAB | A BODY GEL

A The Ritual of Seshen Body Gel : frissítő, zselés állagú innováció nyugtató aloe verával. Leheletkönnyű, azonnal hidratál. Rugalmas és játékos textúrája – melyet a Nílus életadó vize inspirálta – finoman beleolvad a bőrbe. Tökéletes választás a nyári napokra.

Tipp: vidd fel bőségesen tiszta bőrre reggel és este, hogy bőröd minden nap ragyogjon.

Kép

LOT VAN RIJ, AZ INNOVÁCIÓ ÉS TERMÉK ÉLETCIKLUS-MENEDZSMENT ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓJA:

A The Ritual of Seshen Body Gel megalkotásakor újragondoltuk, mit is jelenthet a mindennapi hidratálás élménye. A narancsvirág szimbolikus tisztaságát a lótusz megújító erejével ötvözve olyan terméket hoztunk létre, amely nemcsak érzékszervileg különleges, hanem mély jelentéssel is bír. Ez tökéletesen tükrözi innovációs küldetésünket: a mindennapi ápolást átgondolt tervezéssel emeljük magasabb szintre.

Az illat

Az illat élénk narancsvirág-akkorddal és friss, zöld jegyekkel nyit. Szívében a lótusz, a babarózsa, és a zöld mangó találkozik, könnyed, modern ragyogást teremtve - friss, de nem túl lágy vagy édes. Ahogy a bőrön elmélyül, a selymes fehér pézsma és a finom fás jegye nyugodt letisztult lecsengést adnak. Összességében kiegyensúlyozott, kortárs illat: vibráló, légies és könnyen viselhető.

Tudatos nyár napi rutin a The Ritual of Seshen-nel:

  1. Tisztítás – Használd a Foaming Shower Gel-t a selymes, mély tisztításért.
  2. Radírozás – Frissítsd fel bőröd az olajokkal és tengeri sóval gazdagított Body Scrubbal.
  3. Hidratálás – Vidd fel a Body Gelt, amely azonnal hidratál, puhává és ragyogóvá téve a bőrt.
  4. Felfrissülés – Permetezd fel a Hair & Body Spray-t a könnyed, üdítő befejezéshez.
  5. Énidő – Gyújtsd meg a lótusz formájú úszó gyertyát egy nyugodt, befelé figyelő pillanatért.
Kép

Készülj a nyári ragyogásra a Rituals legújabb nyári limitált kollekciójával.

2026 március 2-tól elérhető az üzletekben és online.

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Életmód

Tudtad? 3 mindennapi probléma, amit a telefonod már képes megoldani helyetted

Az AI funkcióinak köszönhetően a telefonod számos olyan helyzetben is megállja a helyét, amikor jól jön egy kis plusz se...

Promóciók

Az ikonikus kollekció új ékköve: ez a lenyűgöző árnyalat ihlette a Versace új illatát

Megérkezett a Versace új női illata!

Promóciók

Fedezd fel a nyár illatát a „the ritual of seshen” kollekcióval – a rituals legújabb limitált kollekciójával

A Nílus szépségtitkai

Promóciók

Három nagyszabású jótékonysági programmal készül az MVM Budapest Comic Con 2026

Az MVM Budapest Comic Con szervezői örömmel jelentik be, hogy a 2026. március 21–22-én, a Hungexpo Budapest Kongresszusi...
Kép
Sztárok

10 érdekesség Chuck Norrisról, amiről talán nem is hallottál

A róla szóló poénokat mindenki ismeri, na de azt tudod, melyik legendás színész indította be a filmes pályafutását?

Kép
Kult

Egyre több sorozat és film hasonlít Hamupipőke meséjére: Miért rajongunk azokért a sztorikért, ahol a pénz, a származás áll a párok útjába?

Imádjuk A Bridgerton család negyedik évadját, a Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, ahol az egyik félnek a másik által luxusélete lesz. Akkor mégsem vagyunk feministák?

Kép
Életmód

Napi horoszkóp március 10.: a Rákok határozottan kiállnak az álláspontjuk mellett, a Mérlegeknek hatalmas elismerésben lehet részük

A mai nap folyamán sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a keddi horoszkópot is!

Kép
Életmód

8 rémtörténet az Odaátból, aminek tényleg van valóságalapja - A sorozat, ami egy generációt tett horrorfanná

És mi már nem is érjük be akármilyen rémisztgetős sztorival!

Kép
Sztárok

7 alkalom, amikor egy sztár olyan tragikusan hunyt el, hogy a mai napig nem tudtuk feldolgozni

A halál minden esetben fájdalmas veszteség.

Kép
Életmód

A születési dátumodból kiderül, ki voltál előző életedben

Előfordult már, hogy egy hely, egy illat vagy egy pillanat furcsán ismerősnek tűnt, mintha már átélted volna korábban?