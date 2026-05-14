A tudatos jóllét új korszaka: Így hozhatsz jobb életmód döntéseket a mesterséges intelligencia segítségével

A technológia

20 évnyi tudományos kutatás és több millió biofotonikus szkennelés során felhalmozott adat és tudás eredményeként született meg a Prysm iO – egy gyors, non-invazív eszköz, amely egy, könnyen értelmezhető pontszámban mutatja meg bőröd karotinoidszintjét.

forrás: NU SKIN

A Spectral Rai technológiának köszönhetően 15 másodperc alatt, több mint 700 000 hiperspektrális mérés alapján ad betekintést, hogy az étrendedből és étrendkiegészítőidből származó karotinoidok valóban felszívódnak-e. A kapott adatokat mesterséges intelligencia dolgozza át Prysm Pontszámmá, hogy jobban megértsd a mindennapi szokásaid hatását.

A Nu Skin Prysm iO applikáción keresztül pedig könnyedén nyomon is követheted a trendeket, ráadásul személyre szabott termék ajánlataival igazi társ lesz a wellness utadon.

Melyek a Prysm-minősített termékek?

A Nu Skin tudósai ezeket az étrendkiegészítőket kifejezetten úgy alkották meg, hogy növeljék a Prysm-pontszámodat, így rendszeres fogyasztásuk hozzájárulhat annak növekedéséhez.

13 vitamint, 9 ásványi anyagot és különböző növényi kivonatokat tartalmaz. Kilenc testi funkciót támogat, többek között az immunrendszer normál működését (D-vitamin, cink), a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelmét (C-vitamin, szelén, hagymakivonat1), valamint hozzájárul a normál energiatermelő anyagcseréhez (B1-vitamin, jód, réz).

A tudatos szépségápolás része: kollagénhidrolizátummal, luteinnel és búzaolaj-kivonattal támogatja a bőr rugalmasságát, ragyogását, és csökkenti a szemkörnyéki ráncok mélységét. Klinikailag alátámasztott öregedésgátló hatása révén segít megőrizni a bőr fiatalos megjelenését.

Vitaminokkal és ásványi anyagokkal segít támogatni a haj, a bőr és a körmök egészséges állapotát (cink), miközben hozzájárul a normál kollagénképződéshez (C-vitamin).

A JVi ital 12 gondosan válogatott gyümölcs és zöldség kivonatát tartalmazza, természetesesn előforduló karotinoidokkal és C-vitaminnal.

A Prysm iO és a Prysm-minősített termékek egy újfajta, adatvezérelt, személyre szabható wellnessrutin alapjait teremtik meg. Ha látod az eredményeket, könnyebb életmódbeli döntéseket hozni – saját magadért, minden nap. Mindegyik terméket megtalálod a www.nuskin.com oldalon.

1 Függő állítás.