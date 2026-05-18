Minden napra egy mese – ezért imádják most a szülők a Libri Mini 30 napos mesekihívását

A Libri Mini május közepén induló mesekihívás kampánya arra bátorítja a családokat, hogy minden nap jusson idő egy közös történetre. A kihívás ideje alatt ajánlók, beleolvasók és inspiráló tartalmak segítenek eligazodni a gyerekkönyvek világában, miközben a közös meseolvasás újra a mindennapok természetes részévé válhat.

A meseolvasás ugyanis jóval több egyszerű esti rutinnál: fejleszti a fantáziát, gazdagítja a szókincset, segíti az érzelmek feldolgozását, és még a lefekvés előtti megnyugvásban is fontos szerepe lehet. Nem véletlen, hogy sok családban a közös olvasás a nap egyik legjobban várt pillanata.

4 könyv, amellyel öröm lesz a közös olvasás

Mikó Csaba: Az utolsó kalóz (Pagony Kiadó)

Kaland, humor és egy csipetnyi tengeri rejtély – ez vár azokra a gyerekekre, akik beszállnak Az utolsó kalóz történetébe. A lendületes, filmszerű mese könnyen beszippantja a kisiskolásokat, miközben a barátságról, bátorságról és önbizalomról is mesél.

Kattints a képre és szerezd be!

Andreas H. Schmachtl: Snöfrid Virágvölgyből – Egy igazán hősies küldetés a három pecsét nyomában (Scolar Kiadó)

Snöfrid világa egyszerre meghitt és izgalmas: különc szereplők, varázslatos tájak és humoros fordulatok követik egymást ebben a nagyívű történetben. Ideális választás azoknak az óvodás gyerekeknek, akik szeretnek hosszabban elmerülni egy mesebeli világban.

Bajzáth Mária: Kertünk népmeséi (Naphegy Kiadó)

A természet és a népmesék szeretete találkozik az ismert mesepedagógus különleges kötetében. A történetek közelebb hozzák a gyerekekhez a kertek, növények és állatok világát, miközben meghitt, ismerős hangulatot teremtenek a közös olvasásokhoz.

Peter Wohlleben: Hogyan cseperednek az állatgyerekek az erdőben? (Park Könyvkiadó)

A világhírű erdész, aki közérthető nyelven ír ökológiai témákról, most az erdei állatok életét mutatja be a kezdő olvasók számára. Ez a könyv egyszerre szórakoztató és ismeretterjesztő, ráadásul rengeteg közös beszélgetést indíthat el a természet iránt érdeklődő gyerekekkel.

A Libri Mini célja, hogy segítsen megszerettetni az olvasást a gyerekekkel, miközben kapaszkodót ad a szülőknek a minőségi gyerekkönyvek kiválasztásában. A 30 napos mesekihívás pedig remek alkalom arra, hogy a napi rohanásban újra jusson idő egy kis közös lelassulásra – egy mesére minden nap.