Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Promóciók

Minden napra egy mese – ezért imádják most a szülők a Libri Mini 30 napos mesekihívását

#Könyv
#mesekönyv
#Libri
#meseolvasás
#Libri Mini
#mesekihívás
Promóció
Promóciók
2026. május 18.

Forrás: Libri

Minden napra egy mese – ezért imádják most a szülők a Libri Mini 30 napos mesekihívását
A nap cikke

Napi horoszkóp május 17.: a Bikáknak érdemes szelektálniuk a segítségnyújtást illetően, az Oroszlánok felesleges kapkodásba kezdenek

A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!

Divat

Így válaszd ki a legtökéletesebb ruhát, ha vendégként mész egy esküvőre

És nem csak, alkalomhoz illő leszel, de garantáltan a legszebben felöltözött vendég is!

Promóciók

A tudatos jóllét új korszaka: Így hozhatsz jobb életmód döntéseket a mesterséges intelligencia segítségével

A jóllét ma már nem a megérzésekről, hanem a tudatos döntésekről szól. Sokan igyekeznek többet tenni jóllétük érdekében ...

Promóciók

Az IPL szőrtelenítés már nem luxus, ezért vált alapdarabbá néhány év alatt

A borotválás, a gyantázás vagy a rendszeres kozmetikai időpontok sokáig természetes részei voltak a mindennapoknak. Ma v...

Promóciók

Minden ötödik szingli az AI karjaiba menekül a magány elől

Egy nő elvált a férjétől, hogy a mesterséges intelligenciával kezdjen szerelmi viszonyba. Egy japán nő házasságot kötött...

Promóciók

Egy fesztivál, ami minden évben a Gin világnapja köré szerveződik – és idén már 5. alkalommal tér vissza

Kóstolók, koncertek, barátok és nyári hangulat Budapest szívében – ha egy igazán különleges programot keresel, ezt érdem...

Promóciók

The Ritual Of Ayurveda – Találd meg az egyensúlyt

A Rituals Cosmetics újra bemutatja legrégebb óta elérhető termékcsaládját, a The Ritual of Ayurveda-t, megújult formában...

Promóciók

Különleges paradicsom a Földközi-tenger szívében

Ha napsütötte tengerpartokkal és kristálytiszta mediterrán vízzel rendelkező, eldugott úti célról álmodsz, Málta tökélet...

Promóciók

Minden napra egy mese – ezért imádják most a szülők a Libri Mini 30 napos mesekihívását

Esti mese, közös kuckózás, nevetés egy vicces szereplőn vagy egy új kedvenc történet felfedezése – ezek azok az apró pil...

Promóciók

4 letehetetlen könyv a tavaszi lazításhoz

Ha éppen nincs kivel bruncholnod egy menő helyen vagy piknikezned a Margit-szigeten, akkor se csüggedj! Ez a négy különl...

Promóciók

A tavasz íze: spárga és szamóca minden mennyiségben

Végre beköszöntött a jó idő és ezzel együtt megjelentek a piacokon, boltokban az első hazai szabadföldi zöldségek és gyü...
Olvasd el!

Heti horoszkóp május 18-24.: a Rákoknak több magabiztosságra van szükségük, a Mérlegek kiélhetik a bennük lévő kalandvágyat

Meghoztuk a csillagok e heti üzenetét!

Olvasd el!

A nyitott sarkú loaferek lesznek a tavasz legmenőbb cipői

Ha szereted a papucs kényelmét, de nem akarsz lemondani a loaferről, akkor ez a cipő lesz a tavaszi gardróbod legjobb befektetése.

Olvasd el!

Durva teóriája van a fanoknak az Eufória egyik szereplőjéről: elég sötét irányt vehet a története

Figyelem, csak akkor olvass tovább, ha már láttad a sorozat harmadik évadjának ötödik részét - vagy akkor, ha nem zavar, hogy elspoilerezünk neked valamit!

Olvasd el!

7 színes króm manikűrötlet az eddigi legélénkebb körömlookodhoz

Hoztunk pár nagyon jó inspirációt!

Olvasd el!

Sírva röhögős: minden idők 24 legviccesebb romkomja

Jó kis filmajánlót hoztunk, ha valami fergetegeset néznél ma este!

Facebook
Twitter
Pinterest
Esti mese, közös kuckózás, nevetés egy vicces szereplőn vagy egy új kedvenc történet felfedezése – ezek azok az apró pillanatok, amelyekre még évek múlva is emlékeznek a gyerekek. A Libri Mini most egy különleges, 30 napos mesekihívással szeretné megmutatni, hogy napi néhány perc közös olvasás mennyi örömöt, kapcsolódást és élményt adhat az egész családnak.

A Libri Mini május közepén induló mesekihívás kampánya arra bátorítja a családokat, hogy minden nap jusson idő egy közös történetre. A kihívás ideje alatt ajánlók, beleolvasók és inspiráló tartalmak segítenek eligazodni a gyerekkönyvek világában, miközben a közös meseolvasás újra a mindennapok természetes részévé válhat.

A meseolvasás ugyanis jóval több egyszerű esti rutinnál: fejleszti a fantáziát, gazdagítja a szókincset, segíti az érzelmek feldolgozását, és még a lefekvés előtti megnyugvásban is fontos szerepe lehet. Nem véletlen, hogy sok családban a közös olvasás a nap egyik legjobban várt pillanata.

4 könyv, amellyel öröm lesz a közös olvasás

Mikó Csaba: Az utolsó kalóz (Pagony Kiadó)

Kaland, humor és egy csipetnyi tengeri rejtély – ez vár azokra a gyerekekre, akik beszállnak Az utolsó kalóz történetébe. A lendületes, filmszerű mese könnyen beszippantja a kisiskolásokat, miközben a barátságról, bátorságról és önbizalomról is mesél.

Kattints a képre és szerezd be!
Kattints a képre és szerezd be!

Andreas H. Schmachtl: Snöfrid Virágvölgyből – Egy igazán hősies küldetés a három pecsét nyomában (Scolar Kiadó)

Snöfrid világa egyszerre meghitt és izgalmas: különc szereplők, varázslatos tájak és humoros fordulatok követik egymást ebben a nagyívű történetben. Ideális választás azoknak az óvodás gyerekeknek, akik szeretnek hosszabban elmerülni egy mesebeli világban.

Kép

Bajzáth Mária: Kertünk népmeséi (Naphegy Kiadó)

A természet és a népmesék szeretete találkozik az ismert mesepedagógus különleges kötetében. A történetek közelebb hozzák a gyerekekhez a kertek, növények és állatok világát, miközben meghitt, ismerős hangulatot teremtenek a közös olvasásokhoz.

Kép

Peter Wohlleben: Hogyan cseperednek az állatgyerekek az erdőben? (Park Könyvkiadó)

A világhírű erdész, aki közérthető nyelven ír ökológiai témákról, most az erdei állatok életét mutatja be a kezdő olvasók számára. Ez a könyv egyszerre szórakoztató és ismeretterjesztő, ráadásul rengeteg közös beszélgetést indíthat el a természet iránt érdeklődő gyerekekkel.

Kép

A Libri Mini célja, hogy segítsen megszerettetni az olvasást a gyerekekkel, miközben kapaszkodót ad a szülőknek a minőségi gyerekkönyvek kiválasztásában. A 30 napos mesekihívás pedig remek alkalom arra, hogy a napi rohanásban újra jusson idő egy kis közös lelassulásra – egy mesére minden nap.

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Divat

Így válaszd ki a legtökéletesebb ruhát, ha vendégként mész egy esküvőre

És nem csak, alkalomhoz illő leszel, de garantáltan a legszebben felöltözött vendég is!

Promóciók

A tudatos jóllét új korszaka: Így hozhatsz jobb életmód döntéseket a mesterséges intelligencia segítségével

A jóllét ma már nem a megérzésekről, hanem a tudatos döntésekről szól. Sokan igyekeznek többet tenni jóllétük érdekében ...

Promóciók

Az IPL szőrtelenítés már nem luxus, ezért vált alapdarabbá néhány év alatt

A borotválás, a gyantázás vagy a rendszeres kozmetikai időpontok sokáig természetes részei voltak a mindennapoknak. Ma v...

Promóciók

Minden ötödik szingli az AI karjaiba menekül a magány elől

Egy nő elvált a férjétől, hogy a mesterséges intelligenciával kezdjen szerelmi viszonyba. Egy japán nő házasságot kötött...

Promóciók

Egy fesztivál, ami minden évben a Gin világnapja köré szerveződik – és idén már 5. alkalommal tér vissza

Kóstolók, koncertek, barátok és nyári hangulat Budapest szívében – ha egy igazán különleges programot keresel, ezt érdem...

Promóciók

The Ritual Of Ayurveda – Találd meg az egyensúlyt

A Rituals Cosmetics újra bemutatja legrégebb óta elérhető termékcsaládját, a The Ritual of Ayurveda-t, megújult formában...

Promóciók

Különleges paradicsom a Földközi-tenger szívében

Ha napsütötte tengerpartokkal és kristálytiszta mediterrán vízzel rendelkező, eldugott úti célról álmodsz, Málta tökélet...

Promóciók

Minden napra egy mese – ezért imádják most a szülők a Libri Mini 30 napos mesekihívását

Esti mese, közös kuckózás, nevetés egy vicces szereplőn vagy egy új kedvenc történet felfedezése – ezek azok az apró pil...

Promóciók

4 letehetetlen könyv a tavaszi lazításhoz

Ha éppen nincs kivel bruncholnod egy menő helyen vagy piknikezned a Margit-szigeten, akkor se csüggedj! Ez a négy különl...

Promóciók

A tavasz íze: spárga és szamóca minden mennyiségben

Végre beköszöntött a jó idő és ezzel együtt megjelentek a piacokon, boltokban az első hazai szabadföldi zöldségek és gyü...
Kép
Divat

A nyitott sarkú loaferek lesznek a tavasz legmenőbb cipői

Ha szereted a papucs kényelmét, de nem akarsz lemondani a loaferről, akkor ez a cipő lesz a tavaszi gardróbod legjobb befektetése.

Kép
Szépség

7 színes króm manikűrötlet az eddigi legélénkebb körömlookodhoz

Hoztunk pár nagyon jó inspirációt!

Kép
Életmód

Heti horoszkóp május 18-24.: a Rákoknak több magabiztosságra van szükségük, a Mérlegek kiélhetik a bennük lévő kalandvágyat

Meghoztuk a csillagok e heti üzenetét!

Kép
Életmód

Napi horoszkóp május 17.: a Bikáknak érdemes szelektálniuk a segítségnyújtást illetően, az Oroszlánok felesleges kapkodásba kezdenek

A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!

Kép
Kult

Durva teóriája van a fanoknak az Eufória egyik szereplőjéről: elég sötét irányt vehet a története

Figyelem, csak akkor olvass tovább, ha már láttad a sorozat harmadik évadjának ötödik részét - vagy akkor, ha nem zavar, hogy elspoilerezünk neked valamit!

Kép
Sztárok

10 híresség, akinek egy pillanat alatt omlott össze a pályafutása

Egy rossz mondat, egy rossz mozdulat, vagy felszínre kerülő titkok, és borul minden...