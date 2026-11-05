Jó választás, jó élet: megújultak a Good Calories protein szeletek

A márka 1993-ban indult családi vállakozásként. Marek Kubara kezdetben egy személyben vitte a vállalkozást, majd felesége, Elżbieta (aki vegetariánus) ötletei nyomán születtek meg az első finomságok. Minden terméket maguknak készítettek és személyesen tesztelték. Mára a gyermekeik, a második generáció viszi tovább a márkát, az unokák pedig lelkesen tesztelik az újdonságokat.

A filozófia változatlan: a minőség az első és ebben nincs kompromisszum

A Good Calories csapata saját maga kíséri végig a termékeket az ötlettől a csomagolásig: a datolyát személyesen tesztelik az ültetvényeken, a mézet családi méhészetekből szerzik be, minden hozzávalót gondosan válogatnak.

forrás: Good Calories

A megújult protein szeletek 100%-ban növényi alapúak, 22% fehérjét tartalmaznak, datolyával, földimogyoróval és borsófehérjével készülnek, hozzáadott cukor és mesterséges adalékanyagok nélkül. A borsófehérje leucint is tartalmaz, ami az izomépítéshez fontos aminosav, az új receptúrába pedig MCT-olaj is került, ami egy gyorsan hasznosuló energiaforrás. Az alacsony glikémiás index hozzájárulhat ahhoz, hogy hirtelen energialöket helyett kiegyensúlyozottabb lendületet kapj: edzés előtt vagy egy fárasztó edzés után is.

A protein szeletek citromos sajttorta és banános sütemény változatban is elérhetők, ha pedig csak simán egy kis nassolni valóra vágysz, válaszd a datolyaszeleteket vagy a datolyagolyókat.

Keresd a Good Calories termékeit a CBA, Spar, Tesco, DM, Rossmann és az Eco Family polcain, vagy rendeld meg a Kifli.hu-ról.

forrás: Good Calories

Videók

Videók