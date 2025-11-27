Horoszkóp
Megújult az Allee INTERSPAR: még kényelmesebb lett a mindennapi bevásárlásod

2025. november 27.

Forrás: SPAR

Megújult az Allee INTERSPAR: még kényelmesebb lett a mindennapi bevásárlásod
Megújult az Allee INTERSPAR: még kényelmesebb lett a mindennapi bevásárlásod

Az Allee-ban megújult INTERSPAR mostantól a legmodernebb SPAR-élményt hozza el neked – minden nap, minden bevásárláshoz....

A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk

A Pizza Me idén új mérföldkőhöz érkezett: a jól ismert pizzák mellett mostantól különleges, olasz ihletésű tésztákkal is...

Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának

Ez a készülék körözi az összes többi szőrtelenítő eszközt.

Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni

Az inzulinrezisztencia első hallásra ijesztő tud lenni. Sokakban rögtön megszólal a vészcsengő, hogy vége a kenyérnek, t...
11 étel, amit tilos műanyag ételhordóba tenni - Mégis sokan elkövetik a hibát

Az alábbi élelmiszereknek semmi keresnivalójuk a műanyag ételhordókban!

Ettől függ, kiket ajánl neked ismerősnek a Facebook – nem, nem véletlen

Gondolkodtál már azon, miért ajánl a Facebook ismerősnek bizonyos embereket? Nos, természetesen nem a véletlen műve!

Felajánlottam a kasszánál, hogy kifizetem a bácsi helyett a termékeket - Ami ezután történt, rém megalázó volt

Álmomban sem gondoltam volna, hogy egy jó cselekedet, egy jó szándék így végződhet.

Napi horoszkóp november 27.: az Ikrek megoldást találnak egy bizonyos ügyre, a Vízöntőknek új terveik vannak

A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!

Ez a téli manikűr illik hozzád a leginkább a csillagjegyed szerint

Csodás manikűrökkel találkozhattok a téli időszakban is!

Az Allee-ban megújult INTERSPAR mostantól a legmodernebb SPAR-élményt hozza el neked – minden nap, minden bevásárláshoz. A 3800 négyzetméteres üzlet 2025. november 27-től friss dizájnnal, kibővített és prémium termékválasztékkal, valamint kényelmes szolgáltatásokkal vár.

Friss piacélmény, helyben készült falatok

A pékáru-, hús- és halrészleg teljesen új köntösben tért vissza. A steak- és húsérlelő részlegen akár 60 napos érlelésű különlegességek várnak, a halpultnál napi beszállítású friss fogásokkal - köztük osztrigával is - találkozhatsz. A sushi-pult és az olasz gourmet sarok helyben készült finomságai (pizza, focaccia, friss gyümölcslevek, smoothie-k) ideális választás egy gyors ebédhez vagy útközbeni falatozáshoz - munka, egyetem vagy edzés előtt és után is.

A delikát sziget is teljesen megújult: frissen készített saláták, szendvicsek és hidegtálak sorakoznak a pultban, a SPAR enjoy. convenience termékcsalád pedig azoknak szól, akik rohanás közben is szeretnének finomat és táplálót választani. Csak kapd fel, és már indulhatsz is tovább - kompromisszumok nélkül!

Kép
forrás: SPAR

Minden, ami az otthonodba kellhet

Akár háztartási és konyhai eszközöket keresel, akár praktikus lakberendezési megoldásokat vagy egy kedves ajándékot, inspiráló kínálat vár. A polcokon textíliák, konyhai kiegészítők és ajándékötletek sorakoznak, hogy a mindennapokat kényelmesebbé és otthonosabbá tegyék.

Kép

Italok és finomságok óriási választéka

Ha valami igazán különlegesre vágysz, az ital- és édességrészlegen garantáltan találsz kedvedre valót. A SPAR BOR Világban a hétköznapi asztali boroktól a prémium tételekig minden megtalálható, a több mint háromszázféle sör és hétszázféle üdítő közül pedig sok hűtve is elérhető - hogy azonnal élvezhesd a frissítő élményt. Az édes perceket az exkluzív Lindt csokoládékínálat biztosítja, amely külön polcfelületen kapott helyet. És ha gyors megoldást keresel otthonra vagy vendégváráshoz, a több mint négyszázféle mirelit, valamint a kibővített hűtött és szárazáru választék gondoskodik arról, hogy mindig legyen kéznél valami finom és praktikus megoldás.

Kép
forrás: SPAR

Gyors kasszák és fenntartható megoldások

A megújult kasszazóna a gyors és kényelmes fizetésről szól: tíz önkiszolgáló és tizenkét hagyományos kassza közül választhatsz, így mindenki megtalálja a számára legkényelmesebb megoldást. A SPAR pedig az „on the go” vásárlókra is gondolt - az önkiszolgáló kasszáknál található széles hűtött-ital kínálatból pillanatok alatt magaddal vihetsz valami frissítőt. A hagyományos kasszák egy része gyorsfizetőként működik, így a néhány termékkel érkezők is villámgyorsan végezhetnek.

A digitális árkijelzők segítenek az akciók átláthatóságában, a LED-világítás pedig energiatakarékos, mégis barátságos környezetet teremt. A REpont továbbra is a megszokott helyén működik, és külön gyűjtő várja az üveg-, alumínium- és PET-hulladékot - hogy a bevásárlás a bolygónknak is jó legyen.

Kép
forrás: SPAR

Egy hely, ahol jó megállni

Akár hazafelé tartasz, akár egy gyors ebédet intéznél el, érdemes betérned a megújult Allee INTERSPAR-ba: intézd el a bevásárlást, kapj fel egy frissen sült pizzát, vagy válassz egy palack prémium bort estére.

Fedezd fel, miért lett élmény a bevásárlás az Allee INTERSPAR-ban!

Megújult az Allee INTERSPAR: még kényelmesebb lett a mindennapi bevásárlásod

Az Allee-ban megújult INTERSPAR mostantól a legmodernebb SPAR-élményt hozza el neked – minden nap, minden bevásárláshoz....

A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk

A Pizza Me idén új mérföldkőhöz érkezett: a jól ismert pizzák mellett mostantól különleges, olasz ihletésű tésztákkal is...

Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának

Ez a készülék körözi az összes többi szőrtelenítő eszközt.

Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni

Az inzulinrezisztencia első hallásra ijesztő tud lenni. Sokakban rögtön megszólal a vészcsengő, hogy vége a kenyérnek, t...
Melyik ünnepi karakter vagy? Megmutatjuk, milyen csillogó ajándék való neked

Mi teheti teljessé az ünnepi szezont? Egy ékszer, amely megragadja a pillanatot, és tökéletesen illeszkedik személyiségedhez. A Pandora idei ünnepi kollekciója ezt a bensőséges ajándékozási élményt állítja a középpontba, amelyek az ünnepi hangulat különböző arcait ragadják meg. Akár magadnak keresel valami különlegeset, akár valakinek, aki a legközelebb áll hozzád, ez a szezon a személyes csillogásról és az egyéniséget ünneplő gesztusokról szól. Ezek a darabok az év egyik legszemélyesebb és legtrendibb ajándékai – pont azért, mert többek egyszerű kiegészítőnél.

6 beauty ajándékötlet, ha nem tudod, mit adj karácsonyra a legjobb barátnődnek

Ezek garantáltan jolly joker ajándékok a legjobb barátnődnek!

5 isteni őszi-téli ital, ami a tested-lelked felvidítja – Ha már unod a pumpkin spice lattét!

Ha már eleged van a teákból, és a pumpkin spice latte sem dob fel, de vágysz valamire, ami kellemesen átmelegít és kényeztet a hosszú őszi-téli estéken, csak olvass tovább! Összeállításunkban olyan melengető, fűszeres italokat találsz, amelyek könnyen az idei szezon kedvenceivé válhatnak.

Megjelent a varázslatos JOY Fairytale Issue, a címlapon Felméry Lilivel

A JOY Fairytale Issue egy kis varázslatot hoz a mindennapokba, és emlékeztet rá, hogy a csodák néha egészen közel vannak.

7 sztár, akiről homevideó készült

A kétezres évek eleje a paparazzik, a bulvárhírek és a digitális robbanás kora volt.

Ettől függ, kiket ajánl neked ismerősnek a Facebook – nem, nem véletlen

Gondolkodtál már azon, miért ajánl a Facebook ismerősnek bizonyos embereket? Nos, természetesen nem a véletlen műve!