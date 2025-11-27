Megújult az Allee INTERSPAR: még kényelmesebb lett a mindennapi bevásárlásod

Promóciók
Friss piacélmény, helyben készült falatok
A pékáru-, hús- és halrészleg teljesen új köntösben tért vissza. A steak- és húsérlelő részlegen akár 60 napos érlelésű különlegességek várnak, a halpultnál napi beszállítású friss fogásokkal - köztük osztrigával is - találkozhatsz. A sushi-pult és az olasz gourmet sarok helyben készült finomságai (pizza, focaccia, friss gyümölcslevek, smoothie-k) ideális választás egy gyors ebédhez vagy útközbeni falatozáshoz - munka, egyetem vagy edzés előtt és után is.
A delikát sziget is teljesen megújult: frissen készített saláták, szendvicsek és hidegtálak sorakoznak a pultban, a SPAR enjoy. convenience termékcsalád pedig azoknak szól, akik rohanás közben is szeretnének finomat és táplálót választani. Csak kapd fel, és már indulhatsz is tovább - kompromisszumok nélkül!
Minden, ami az otthonodba kellhet
Akár háztartási és konyhai eszközöket keresel, akár praktikus lakberendezési megoldásokat vagy egy kedves ajándékot, inspiráló kínálat vár. A polcokon textíliák, konyhai kiegészítők és ajándékötletek sorakoznak, hogy a mindennapokat kényelmesebbé és otthonosabbá tegyék.
Italok és finomságok óriási választéka
Ha valami igazán különlegesre vágysz, az ital- és édességrészlegen garantáltan találsz kedvedre valót. A SPAR BOR Világban a hétköznapi asztali boroktól a prémium tételekig minden megtalálható, a több mint háromszázféle sör és hétszázféle üdítő közül pedig sok hűtve is elérhető - hogy azonnal élvezhesd a frissítő élményt. Az édes perceket az exkluzív Lindt csokoládékínálat biztosítja, amely külön polcfelületen kapott helyet. És ha gyors megoldást keresel otthonra vagy vendégváráshoz, a több mint négyszázféle mirelit, valamint a kibővített hűtött és szárazáru választék gondoskodik arról, hogy mindig legyen kéznél valami finom és praktikus megoldás.
Gyors kasszák és fenntartható megoldások
A megújult kasszazóna a gyors és kényelmes fizetésről szól: tíz önkiszolgáló és tizenkét hagyományos kassza közül választhatsz, így mindenki megtalálja a számára legkényelmesebb megoldást. A SPAR pedig az „on the go” vásárlókra is gondolt - az önkiszolgáló kasszáknál található széles hűtött-ital kínálatból pillanatok alatt magaddal vihetsz valami frissítőt. A hagyományos kasszák egy része gyorsfizetőként működik, így a néhány termékkel érkezők is villámgyorsan végezhetnek.
A digitális árkijelzők segítenek az akciók átláthatóságában, a LED-világítás pedig energiatakarékos, mégis barátságos környezetet teremt. A REpont továbbra is a megszokott helyén működik, és külön gyűjtő várja az üveg-, alumínium- és PET-hulladékot - hogy a bevásárlás a bolygónknak is jó legyen.
Egy hely, ahol jó megállni
Akár hazafelé tartasz, akár egy gyors ebédet intéznél el, érdemes betérned a megújult Allee INTERSPAR-ba: intézd el a bevásárlást, kapj fel egy frissen sült pizzát, vagy válassz egy palack prémium bort estére.
Fedezd fel, miért lett élmény a bevásárlás az Allee INTERSPAR-ban!
