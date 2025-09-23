Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria

A Huawei mostantól közvetlenül is elérhetővé teszi a teljes hazai termékportfólióját a vásárlók számára: elindult ugyanis a gyártó hazai online áruháza. Az új platformon minden Huawei-termék – az okosóráktól és fülhallgatóktól a tableteken és okostelefonokon át a kiegészítőkig –hivatalos ügyféltámogatással és gyors szállítással vásárolható meg. A rendeléseket 1-3 munkanapon belül kiszállítják, minden vásárló élhet a 14 napos ingyenes visszaküldéssel, és bizonyos termékekhez extra biztonság is jár, például kiterjesztett garancia vagy elvesztésvédelem.

Nyitási promóciók: kuponok, nyeremények, extra szolgáltatások

A nyitási időszakra (2025. szeptember 8.-október 31.) a Huawei kifejezetten kedvező ajánlatokat tartogat. A hírlevél-feliratkozók 20%-os kupont kapnak, továbbá automatikusan részt vesznek egy nyereményjátékban, amelyben a legújabb Huawei-eszközöket lehet megszerezni szimbolikus, 1 forintos áron. A nyeremények között szerepel a WATCH 5 (multiszenzoros ujjbegyes egészségméréssel*), a WATCH D2 (vérnyomásmérő funkcióval**), valamint a különleges kialakítású FreeClip fülhallgató. Emellett a nyeremények között 25%-os kedvezménykupon is található.

forrás: Huawei Kattints a képre és tudj meg többet!

Minden rendeléshez ingyenes DHL Expressz kiszállítás jár, a viselhető okoseszközökhöz, tabletekhez és okostelefonokhoz 12 hónapos kiterjesztett garancia, az audioeszközökhöz pedig 12 hónapos elvesztésvédelem.

WATCH GT 6 széria: kuponnal a HUAWEI webáruházában

Az egyik legnagyobb újdonság, hogy a hivatalos webshopban már elérhető a Huawei WATCH GT 6 széria, a gyártó frissen bemutatott okosórája, amely akár 21 napos üzemidőt kínál. A Huawei online áruháza erre promóciót is kínál 2025. szeptember 19.- október 31. között, ez idő alatt a GT 6 okosóra sorozat tagjai 15 ezer forintos kedvezménykuponnal, 1 év extra gyártói garanciával, valamint melléjük mindössze 399 Ft-ért további szíj is kapható.

Emellett az online áruház olyan exkluzív csomagokat is kínál, amelyek más kereskedőknél nem érhetők el. Például a Huawei MatePad 11.5 tablet billentyűzettel kizárólag itt vásárolható meg, az M-Pencil toll pedig extra kedvezménnyel érhető el.

*A termék nem orvostechnikai eszköz, az általa mért adatok tájékozató jellegűek és nem szolgálhatnak orvosi diagnózis vagy kezelési terv felállítására, valamint nem helyettesítik az orvosi konzultációt.

**A termék nem orvostechnikai eszköz, az általa mért adatok tájékozató jellegűek és nem szolgálhatnak orvosi diagnózis vagy kezelési terv felállítására, valamint nem helyettesítik az orvosi konzultációt.