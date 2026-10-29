Még egy kívánság: Nézd meg T.Dannyt a moziban!

Hermányi Mariann, Kádár L. Gellért és egy elhagyatott vidéken kutatnak a Kívánságfüzet után. De vajon mi történik, ha egyikük kezébe kerül? A Még egy kívánság világában a kívánságoknak ugyanis különleges erejük van, a vágyak teljesülése pedig váratlan fordulatokat hoz. Nem csoda hát, ha a szereplők nem szeretnék, hogy a füzet végleg eltűnjön. Hiszen ki tudja, lehet, hogy még valakinek szüksége lenne rá… vezetőrendező mindenesetre remekül mozgatja a szálakat Mit írt a Kívánságfüzetbe? Lehet, hogy nincs vége a kívánságoknak? Egy biztos: T.Danny nélkül a második rész elképzelhetetlen.

forrás: Miskolczi Milán

A Még egy kívánság már a mozikban! Az alkotás a Nemzeti Filmintézet támogatásával, a Megafilm Service gyártásában jött létre.

forrás: Miskolczi Milán

Szereplők: Hermányi Mariann, Kádár L. Gellért, Trill Beatrix, Szalay Bence, T. Danny, Mucsi Zoltán, Friedenthal Zoltán, Wettstein Márk, Nyári Szilvia, Pataki Ferenc, Domokos Éva Lili

Alkotók: Vezetőproducer: Helmeczy Dorottya, Társproducer: Kálomista Gábor, Vezetőrendező: , Társrendező: Szilágyi Fanni, Forgatókönyvíró: Kovács M. András, Látványtervező: Valcz Gábor, Operatőr: Becsey Kristóf, Zeneszerző: Moldvai Márk, Dalszövegíró: Szűcs Krisztián, Jelmeztervező: Kazal Viktória

A videó készítői: Rendező: Rádli Bence, Gyártásvezető: Veégh Szabi, Operatőr: Rádli Bence, A videó a Hello* Production gyártásában készült.

forrás: Miskolczi Milán

Még egy kívánság online és a közösségi médiában

Hivatalos oldal: https://megafilm.hu/meg-egy-kivansag/

Trailer: https://youtu.be/ThGsC3DZL1Y

Facebook: https://www.facebook.com/megegykivansagfilm?locale=hu_HU

Instagram: https://www.instagram.com/megegykivansagfilm/

Videók

Videók