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Még egy kívánság: Nézd meg T.Dannyt a moziban!
Forrás: Miskolczi Milán
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Hermányi Mariann, Kádár L. Gellért és Dobó Kata Dobó Kata színésznő 39cikk 4galéria 0videó Még több róla egy elhagyatott vidéken kutatnak a Kívánságfüzet után. De vajon mi történik, ha egyikük kezébe kerül? A Még egy kívánság világában a kívánságoknak ugyanis különleges erejük van, a vágyak teljesülése pedig váratlan fordulatokat hoz. Nem csoda hát, ha a szereplők nem szeretnék, hogy a füzet végleg eltűnjön. Hiszen ki tudja, lehet, hogy még valakinek szüksége lenne rá… Dobó Kata Dobó Kata színésznő 39cikk 4galéria 0videó Még több róla vezetőrendező mindenesetre remekül mozgatja a szálakat Mit írt Dobó Kata Dobó Kata színésznő 39cikk 4galéria 0videó Még több róla a Kívánságfüzetbe? Lehet, hogy nincs vége a kívánságoknak? Egy biztos: T.Danny nélkül a második rész elképzelhetetlen.
A Még egy kívánság már a mozikban! Az alkotás a Nemzeti Filmintézet támogatásával, a Megafilm Service gyártásában jött létre.
Szereplők: Hermányi Mariann, Kádár L. Gellért, Trill Beatrix, Szalay Bence, T. Danny, Mucsi Zoltán, Friedenthal Zoltán, Wettstein Márk, Nyári Szilvia, Pataki Ferenc, Domokos Éva Lili
Alkotók: Vezetőproducer: Helmeczy Dorottya, Társproducer: Kálomista Gábor, Vezetőrendező: Dobó Kata Dobó Kata színésznő 39cikk 4galéria 0videó Még több róla , Társrendező: Szilágyi Fanni, Forgatókönyvíró: Kovács M. András, Látványtervező: Valcz Gábor, Operatőr: Becsey Kristóf, Zeneszerző: Moldvai Márk, Dalszövegíró: Szűcs Krisztián, Jelmeztervező: Kazal Viktória
A videó készítői: Rendező: Rádli Bence, Gyártásvezető: Veégh Szabi, Operatőr: Rádli Bence, A videó a Hello* Production gyártásában készült.
Még egy kívánság online és a közösségi médiában
Hivatalos oldal: https://megafilm.hu/meg-egy-kivansag/
Trailer: https://youtu.be/ThGsC3DZL1Y
Facebook: https://www.facebook.com/megegykivansagfilm?locale=hu_HU
Instagram: https://www.instagram.com/megegykivansagfilm/
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