Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Promóciók

“Hol lehet személyes Kívánságfüzetet venni?” - így reagált az első közönség Dobó Kata új filmjére

#Osvárt Andrea
#Dobó Kata
#Szalay Bence
#romatikus vígjáték
#Kádár L. Gellért
#trill beatrix
#Még egy kívánság
#Helmeczy Dorottya
#Hermányi Marian
#Wettstein Márk
#Domokos Éva Lili
Promóció
Promóciók
2026. szeptember 7.

Forrás: Megafilm Service

“Hol lehet személyes Kívánságfüzetet venni?” - így reagált az első közönség Dobó Kata új filmjére
A feliratkozásod hibába ütközött. Kérjük próbáld meg újra!
Köszönjük, sikeresen feliratkoztál!

Vár a JOY Beauty Club!

 Szeretnél mindenről elsők között értesülni? Iratkozz fel hírlevelünkre!

A nap cikke

Ha unod, hogy mindenkin ugyanazt a parfümöt érzed: 8 különleges illat egy szakértő szerint

Összegyűjtöttünk néhány karakteres, mégis könnyen viselhető illatot, amelyekkel garantáltan egyedibb leszel.

Életmód

KVÍZ – Te milyen típusú partner vagy? A Félrelépni szabad című film megmutatja, mennyire másképp működhetünk egy kapcsolatban

A Félrelépni szabad hamarosan a mozikban, a történet pedig mindenkiben felvet majd pár érdekes kérdést!

Promóciók

Ki vagy valójában? A Pandora Talisman a csillagokban és benned keresi a választ

Mit jelent ma önmagunknak lenni egy olyan világban, ahol szinte minden pillanatban lehetőségünk van újradefiniálni magun...

Promóciók

“Hol lehet személyes Kívánságfüzetet venni?” - így reagált az első közönség Dobó Kata új filmjére

Vajon hol tör ki nevetés a moziteremben, és mikor ül ki izgatott várakozás a nézők arcára? Egy film alkotói számára ninc...

Promóciók

Szabó Erika azon gondolkodik, mit tenne, ha megcsalná a párja? A színésznő gyorsan lebukik, ha hazudik

Pikáns helyzetekben láthattuk mostanában Szabó Erikát: egy televíziós műsorban arról mesélt, hogy mit tenne, ha rájönne,...

Promóciók

Sokk a szépségiparnak: Hogyan lehet 80%-kal fiatalabbnak látszani egyetlen krémmel?

El tudod képzelni, hogy egyetlen krém mindössze két hét alatt fiatalos külsőt kölcsönözhet bőrödnek? Nos, most már lehet...

Promóciók

Szerelmeslevél Budapesthez – 35 előadó egy filmben, amit a város ihletett

Mi történik, amikor Budapest egy estére egyetlen hellyé sűrűsödik? Erre keresi a választ a Budapest Park új filmje. A Pa...

Promóciók

Dyson CameraJet: Az egyetlen fogkefe, amely kamerával és vízsugárral rendelkezik, hogy célzottan eltávolítsa a lepedéket a fogak közötti résekből

Ez egy kamerával figyelő, réseket felismerő, vízsugárral tisztító, folyékony fogselymet használó, szájvizet adagoló, tec...

Promóciók

Megérkezett a Rituals limitált kollekciója, az Uukumwe

Az egység és összetartozás ünnepe.

Életmód

5 program, amit semmiképp se hagyj ki a kelet-balatoni régióban – Balaton Challenge 3. rész

Bebizonyítjuk, hogy a Balaton keleti partja nem csak a naplemente után indul be!
Olvasd el!

Heti horoszkóp 7-13.: az Oroszlánoknak több türelemre van szükségük, a Mérlegek túlzott magabiztosságukra fizethetnek rá

Az előtted álló héten is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a heti horoszkópodra szánni!

Olvasd el!

Napi horoszkóp szeptember 6.: a Kosok hasznos leckét kaphatnak, a Bikák kedvező helyzetbe kerülnek

A csillagok a hét utolsó napjára is bőséggel tartogatnak izgalmas kalandokat, váratlan fordulatokat, azt azonban, hogy rád mi vár, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!

Olvasd el!

Napi horoszkóp szeptember 7.: a Rákoknak érdemes a lelki békéjükre koncentrálniuk, a Halak ismeretlen helyzetben találják magukat

A hét első napja is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a hétfői horoszkópra!

Olvasd el!

Fiúk, jó, ha tudjátok! 5 dolog, amit a nők sokkal vonzóbbnak találnak az izmoknál

Ezek azok az apró dolgok, amik miatt egy férfi sokkal vonzóbb lesz – és semmi közük a külsejéhez...

Olvasd el!

4 csillagjegy, akinek szeptemberben végre összeáll minden: váratlan fordulat hozza el a sikert

Van, amikor hiába teszel meg mindent, az eredmények csak váratnak magukra – szeptemberben azonban négy csillagjegy életében végre a helyére kerülhetnek a kirakós darabjai.

Facebook
Twitter
Pinterest
Vajon hol tör ki nevetés a moziteremben, és mikor ül ki izgatott várakozás a nézők arcára? Egy film alkotói számára nincs is izgalmasabb pillanat annál, mint amikor végre találkoznak a közönség reakcióival. A Még egy kívánság stábja a veszprémi Filmpikniken együtt nézte meg Dobó Kata legújabb filmjének premier előtti vetítését az első publikummal. A reakciók pedig nem maradtak el.

A premier előtti vetítésen Helmeczy Dorottya vezető producerrel, Dobó Kata vezető rendezővel és Hermányi Marian főszereplővel beszélgetett Osvárt Andrea Osvárt Andrea Színésznő, Modell, Producer 12cikk 2galéria 0videó Még több róla .

Kép
forrás: Megafilm Service

Dobó Kata Dobó Kata színésznő 38cikk 4galéria 0videó Még több róla elárulta, hogy ebben a történetben a romkomokra jellemző könnyed, romantikus hangvétel mögött bizony komolyabb érzelmi rétegek, kapcsolati konfliktusokat is meghúzódnak.

Helmeczy Dorottya arról mesélt, hogy a film ötlete egy klasszikus “mi lenne, ha…?” típusú alapszituációból született, hiszen ki ne játszott volna el már a gondolattal, hogy mit tenne, ha lehetőséget kapna, hogy egycsapásra változtasson az életén? Ennek az eszköze a Még egy kívánságban egy Kívánságfüzet. A nézők fantáziáját már a beszélgetés alatt megragadta, és egy úr viccesen meg is kérdezte az alkotókat, hogy hol lehet megvásárolni a személyes Kívánságfüzeteket?

Kép
forrás: Megafilm Service

A vetítést a színészek - többek között Hermányi Mariann, Trill Beatrix, Kádár L. Gellért, Szalay Bence, Wettstein Márk és Domokos Éva Lili - együtt nézték a közönséggel.

Kép
forrás: Megafilm Service

„Nagyon jó volt érezni, hogy milyen sokan élvezték, és mennyien nevettek rajta. Voltak olyan részek, amelyeket én nem éreztem viccesnek, mégis egy emberként csattant fel a nézőtér.” – mesélte a vetítés után a film főszereplője, Hermányi Mariann.

Kép
forrás: Megafilm Service

A színésznő Juli karakterét alakítja, aki nemcsak egy szakmai problémával, valamint egy régi kapcsolat és egy új szerelem konfliktusával találja szemben magát, hanem egy komoly érzelmi utazáson is végigmegy. A felnövéstörténetben ugyanis fontos szerepet kap az anya-lánya kapcsolat.

„Eleinte csak azt látjuk, hogy valamiféle nem működő kommunikáció van anya és lánya között, aztán a történet hirtelen húzza be a féket. Nagyon szeretem ezt a szálat, mert mindig meglep, és nagyon hamar, nagyon mélyre megy bennem, amikor nézem” – mondta Mariann.

Juli legjobb barátnőjét, Dórit Trill Beatrix játssza, aki szintén látta már a filmet, mégis ugyanolyan kíváncsisággal ült be rá, mintha most találkozna vele először.

„Annyira különleges a történet a füzet és a varázslatos világ miatt, hogy tényleg mosolyogva jöttem ki a teremből” – mondta Bea.

Kádár L. Gellért számára is egészen más élményt jelentett a közös mozizás. A stábvetítésen még elsősorban saját magát és a részleteket figyelte, most viszont már a nézőkkel együtt élte át a történetet.

„Öröm volt, hogy hallhattam a reakciókat. Amikor működik az a munka, amit beletettünk, működnek a poénok, a forgatókönyv, az nagyon jó érzés.”

Kádár L. Gellért
forrás: Megafilm Service
Kádár L. Gellért

Gellért Kareszt, az útját kereső Dead Flamingos zenekar frontemberét alakítja. A bandát Juli, a zenei ügynökség munkatársa menedzseli. A színész egy kedvenc jelenetük kulisszatitkát is elárulta.

„Juliék nyaralójának a forgatási helyszíne Zebegényben, egy gyönyörű helyen volt. Bár a filmből ez nem látszik, de már jócskán benne jártunk az őszbe és rettenetesen hideg volt, de a hideg ellenére színészként azokat a jeleneteket volt a legjobb megélni.”

Kukkants bele a filmbe!

_

A Még egy kívánság október 15-től látható a hazai mozikban. A romantikus vígjáték a Megafilm Service gyártásában készült, vezető producere Helmeczy Dorottya, vezető rendezője Dobó Kata Dobó Kata színésznő 38cikk 4galéria 0videó Még több róla , társrendezője pedig Szilágyi Fanni.

Lapozd végig galériánkat, és hangolódj rá a Premier vetítésre!

Galéria / 9 kép

Még egy kíváncság

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Életmód

KVÍZ – Te milyen típusú partner vagy? A Félrelépni szabad című film megmutatja, mennyire másképp működhetünk egy kapcsolatban

A Félrelépni szabad hamarosan a mozikban, a történet pedig mindenkiben felvet majd pár érdekes kérdést!

Promóciók

Ki vagy valójában? A Pandora Talisman a csillagokban és benned keresi a választ

Mit jelent ma önmagunknak lenni egy olyan világban, ahol szinte minden pillanatban lehetőségünk van újradefiniálni magun...

Promóciók

“Hol lehet személyes Kívánságfüzetet venni?” - így reagált az első közönség Dobó Kata új filmjére

Vajon hol tör ki nevetés a moziteremben, és mikor ül ki izgatott várakozás a nézők arcára? Egy film alkotói számára ninc...

Promóciók

Szabó Erika azon gondolkodik, mit tenne, ha megcsalná a párja? A színésznő gyorsan lebukik, ha hazudik

Pikáns helyzetekben láthattuk mostanában Szabó Erikát: egy televíziós műsorban arról mesélt, hogy mit tenne, ha rájönne,...

Promóciók

Sokk a szépségiparnak: Hogyan lehet 80%-kal fiatalabbnak látszani egyetlen krémmel?

El tudod képzelni, hogy egyetlen krém mindössze két hét alatt fiatalos külsőt kölcsönözhet bőrödnek? Nos, most már lehet...

Promóciók

Szerelmeslevél Budapesthez – 35 előadó egy filmben, amit a város ihletett

Mi történik, amikor Budapest egy estére egyetlen hellyé sűrűsödik? Erre keresi a választ a Budapest Park új filmje. A Pa...

Promóciók

Dyson CameraJet: Az egyetlen fogkefe, amely kamerával és vízsugárral rendelkezik, hogy célzottan eltávolítsa a lepedéket a fogak közötti résekből

Ez egy kamerával figyelő, réseket felismerő, vízsugárral tisztító, folyékony fogselymet használó, szájvizet adagoló, tec...

Promóciók

Megérkezett a Rituals limitált kollekciója, az Uukumwe

Az egység és összetartozás ünnepe.

Életmód

5 program, amit semmiképp se hagyj ki a kelet-balatoni régióban – Balaton Challenge 3. rész

Bebizonyítjuk, hogy a Balaton keleti partja nem csak a naplemente után indul be!
Kép
Sztárok

10 sztár, akiről nem is gondoltad volna, hogy nepo baby

Ha Hollywoodban szóba kerülnek a nepo babyk, általában ugyanazok a nevek jutnak eszünkbe: híres szülők gyerekei, akik már születésüktől kezdve közel voltak a filmiparhoz.

Kép
Életmód

10 meglepő dolog, amit a rendszeres szex tehet a testeddel

A szexről elsősorban az intimitás, a vágy és az élvezet jut eszünkbe, pedig a hatása ennél jóval összetettebb lehet.

Kép
Életmód

8 dolog, amit soha ne húzz le a vécén

A vécé sok háztartásban észrevétlenül egyfajta második szemetesnek számít.

Kép
Sztárok

4 színész, aki majdnem megkapta az Alkonyat főszerepét - És 4, akit az írónő szeretett volna, de nemet mondtak

Mutatunk 4 színészt, aki tényleg castingolt és nemleges választ kapott, és 4 olyat is, akit az írónő képzelt el a főszerepekre. Az Alkonyat TELJESEN más lett volna.

Kép
Életmód

Napi horoszkóp szeptember 7.: a Rákoknak érdemes a lelki békéjükre koncentrálniuk, a Halak ismeretlen helyzetben találják magukat

A hét első napja is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a hétfői horoszkópra!

Kép
Életmód

Fiúk, jó, ha tudjátok! 5 dolog, amit a nők sokkal vonzóbbnak találnak az izmoknál

Ezek azok az apró dolgok, amik miatt egy férfi sokkal vonzóbb lesz – és semmi közük a külsejéhez...