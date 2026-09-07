“Hol lehet személyes Kívánságfüzetet venni?” - így reagált az első közönség Dobó Kata új filmjére

A premier előtti vetítésen Helmeczy Dorottya vezető producerrel, Dobó Kata vezető rendezővel és Hermányi Marian főszereplővel beszélgetett .

forrás: Megafilm Service

elárulta, hogy ebben a történetben a romkomokra jellemző könnyed, romantikus hangvétel mögött bizony komolyabb érzelmi rétegek, kapcsolati konfliktusokat is meghúzódnak.

Helmeczy Dorottya arról mesélt, hogy a film ötlete egy klasszikus “mi lenne, ha…?” típusú alapszituációból született, hiszen ki ne játszott volna el már a gondolattal, hogy mit tenne, ha lehetőséget kapna, hogy egycsapásra változtasson az életén? Ennek az eszköze a Még egy kívánságban egy Kívánságfüzet. A nézők fantáziáját már a beszélgetés alatt megragadta, és egy úr viccesen meg is kérdezte az alkotókat, hogy hol lehet megvásárolni a személyes Kívánságfüzeteket?

forrás: Megafilm Service

A vetítést a színészek - többek között Hermányi Mariann, Trill Beatrix, Kádár L. Gellért, Szalay Bence, Wettstein Márk és Domokos Éva Lili - együtt nézték a közönséggel.

forrás: Megafilm Service

„Nagyon jó volt érezni, hogy milyen sokan élvezték, és mennyien nevettek rajta. Voltak olyan részek, amelyeket én nem éreztem viccesnek, mégis egy emberként csattant fel a nézőtér.” – mesélte a vetítés után a film főszereplője, Hermányi Mariann.

forrás: Megafilm Service

A színésznő Juli karakterét alakítja, aki nemcsak egy szakmai problémával, valamint egy régi kapcsolat és egy új szerelem konfliktusával találja szemben magát, hanem egy komoly érzelmi utazáson is végigmegy. A felnövéstörténetben ugyanis fontos szerepet kap az anya-lánya kapcsolat.

„Eleinte csak azt látjuk, hogy valamiféle nem működő kommunikáció van anya és lánya között, aztán a történet hirtelen húzza be a féket. Nagyon szeretem ezt a szálat, mert mindig meglep, és nagyon hamar, nagyon mélyre megy bennem, amikor nézem” – mondta Mariann.

Juli legjobb barátnőjét, Dórit Trill Beatrix játssza, aki szintén látta már a filmet, mégis ugyanolyan kíváncsisággal ült be rá, mintha most találkozna vele először.

„Annyira különleges a történet a füzet és a varázslatos világ miatt, hogy tényleg mosolyogva jöttem ki a teremből” – mondta Bea.

Kádár L. Gellért számára is egészen más élményt jelentett a közös mozizás. A stábvetítésen még elsősorban saját magát és a részleteket figyelte, most viszont már a nézőkkel együtt élte át a történetet.

„Öröm volt, hogy hallhattam a reakciókat. Amikor működik az a munka, amit beletettünk, működnek a poénok, a forgatókönyv, az nagyon jó érzés.”

forrás: Megafilm Service Kádár L. Gellért

Gellért Kareszt, az útját kereső Dead Flamingos zenekar frontemberét alakítja. A bandát Juli, a zenei ügynökség munkatársa menedzseli. A színész egy kedvenc jelenetük kulisszatitkát is elárulta.

„Juliék nyaralójának a forgatási helyszíne Zebegényben, egy gyönyörű helyen volt. Bár a filmből ez nem látszik, de már jócskán benne jártunk az őszbe és rettenetesen hideg volt, de a hideg ellenére színészként azokat a jeleneteket volt a legjobb megélni.”

Kukkants bele a filmbe!

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A Még egy kívánság október 15-től látható a hazai mozikban. A romantikus vígjáték a Megafilm Service gyártásában készült, vezető producere Helmeczy Dorottya, vezető rendezője , társrendezője pedig Szilágyi Fanni.

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