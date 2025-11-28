Promóciók
Mautner Zsófival hangoldóik a karácsonyra Kajdi Csaba
Forrás: Sláger FM
December első hetében veszi birtokba a Sláger FM stúdióját Mautner Zsófi és Kajdi Csaba, akik összeszokott párosként kalauzolják majd el a hallgatókat a gasztronómia és az utazás világába. Ezúttal azonban minden az ünnepi készülődés körül forog majd, így az adventi időszak programajánlói, dekorációs tippjei, szépségtrükkjei, top téli úticéljai is helyet kapnak a Cylát a fa alá! tematikus héten.
A humor mellett ezúttal is a gasztronómiáé lesz a főszerep, a duó pedig mindent belead, hogy már az ünnepi készülődés is finom falatokkal teljen. Különleges halas receptek, ünnepi tálak és italajánlók és persze az elmaradhatatlan karácsonyi sütemények is terítékre kerülnek. Ahogy a közös főzések sem maradnak el, amelyeket a Sláger FM Facebook oldalán követhetnek nyomon a kulináris élvezetek kedvelői.
Mautner Zsófi és Kajdi Csaba összeszokottan mozognak együtt a konyhában, valamint a rádió stúdiójában, amelyet most ünnepi köntösbe bújtatnak december 1. és december 5. között.
„Jó ez a kollab köztünk Zsófival. Mások receptjeit is meg szoktam nézni, meg is szoktam mondani neki, de az a helyzet, hogy mindig az övénél kötök ki. Könnyen követhető, amit csinál, ezért is szoktam neki mondani, hogy olyanok a mozdulatai a konyhában, mint egy balerinának! Ő pedig mindig nevet ezen és azt mondja, sok minden eszébe jutott már másoknak róla a konyhában, de a balerina nem volt köztük. Pedig pont olyan, ahogy főz! Minden könnyed, mintha csak a szomszéd barátnőd lenne melletted” – árulta el Kajdi Csaba, akihez hasonlóan Mautner Zsófi is élvezi a RádiósCylával töltött perceket. „Mindig azt a visszajelzést kapom, amikor együtt főzünk, hogy olyan jó, olyan életszerű minden. Ez most sem lesz másképp” – tette hozzá Mautner Zsófi.
A Cylát a fa alá! tematikus hétre már gőzerővel készül a páros, december 1-től pedig a műsorvezetésükkel kezdetét veszi az egyhetes ünnepi kavalkád, amelyet minden hétköznap reggel 6-tól élőben követhetnek a hallgatók a Sláger FM-en!
