A képzelet határtalan birodalma: a Magyar Színház bemutatja a Wonderland musicalt

Életmód
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Forrás: Magyar Színház
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Sodró lendületű, vizuálisan gazdag élmény
Friss, dinamikus és fülbemászó Wildhorn-dalok, lenyűgöző látványvilág és ikonikus karakterek találkoznak ebben a különleges előadásban. A Wonderland, azaz Csodaország nemcsak nosztalgikus utazás, hanem egy sodró lendületű, vizuálisan gazdag élmény, amely minden korosztályt magával ragad. A Magyar Színház elkötelezett családi színházként kiemelt figyelmet fordít arra, hogy olyan komplex kulturális élményt nyújtson, amely a legfiatalabbaktól a legidősebbekig minden generáció számára értékes mondanivalót hordoz. A Wonderland tökéletesen illeszkedik ebbe a misszióba: miközben a gyermekeket elvarázsolja a vibráló, modern mesei világ, a felnőtteket a XXI. századi lét kihívásai elé állítja, finom párhuzamot vonva a karrier és az emberi kapcsolatok prioritásai között.
Ahol a fantázia szabadon szárnyal és minden lehetséges
Lewis Carroll klasszikus, Aliz Csodaországban című remekművének ezen modern adaptációjában a főhős, Alice, egy sikeres, ám túlterhelt New York-i játékfejlesztő. Egy kimerítő éjszakán, laptopja felett elszunnyadva egy különös, high-tech Csodaországban találja magát. Ebben a szürreális univerzumban – ahol a fantázia szabadon szárnyal és minden lehetséges – életre kelt kártyalapok, egy rejtélyes macska és a felejthetetlen Őrült Kalapos kísérik útján. A kalandok során Alice fokozatosan ébred rá, hogy a legértékesebb csodák nem a virtuális térben, hanem a saját valóságos életében rejlenek.
A produkció a magyar zenés színjátszás legkiválóbb, generációkon átívelő művészeit vonultatja fel, többek között Jenes Kitti, Gadó Anita, Pacskó Dorka, Sándor Péter, Fülöp Kristóf, Janza Kata, Foki Veronika, Molnár Janka, Vágó Zsuzsi, Sári Évi, Kisfaludy Zsófia, Szemenyei János, Mészáros Árpád Zsolt és Szaszák Zsolt lép színpadra szeptember 18-án, 19-én, 20-án és 22-én.
Bővebb információk és jegyvásárlás: https://magyarszinhaz.hu/programok/wonderland/
itt tudsz belenézni A MUSICALBE:
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