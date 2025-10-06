Nem divat, hanem valós probléma: mit gondolnak a magyarok a laktózérzékenységről?

A kutatásban gasztroenterológusok, dietetikusok, közétkeztetési szakértők, civil szervezetek képviselői és laktózmentes életmódot folytató emberek vettek részt. Egybehangzóan jelezték, hogy a közgondolkodásban máig él az a tévhit, miszerint a laktózmentes étrend csupán egy „divathóbort”. A válaszadók harmada szerint az érzékenyítést már óvodás korban el kellene kezdeni, több mint fele pedig úgy véli, az iskolás évek alatt kellene tudatosítani a problémát.

A felmérés a Magic Milk 30. jubileumi évfordulója alkalmából, a Naszálytej Zrt. megbízásából készült el. A márka a kezdetektől a laktózmentes életmód úttörőjeként van jelen Magyarországon, hiszen 1995-ben ők készítettek először laktózmentes tejterméket hazánkban. Ma is elkötelezetten dolgozik azon, hogy hiteles információkkal, edukációval és széles választékával segítse a fogyasztókat.

Cégünk immár harminc éve változatlan küldetéstudattal és elkötelezettséggel dolgozik azon, hogy jobbá tegye a laktózérzékeny emberek életét. Éppen ezért döntöttünk úgy, hogy a jubileum számunkra nemcsak az ünneplésről szól, hanem a tanulásról és tanításról is: szerettünk volna friss képet kapni arról, mit élnek meg az érintettek, és mit gondolnak a szakemberek a mindennapi nehézségekről.

– hangsúlyozta Péter Katalin, a Naszálytej Zrt. kereskedelmi és marketing vezetője. Hozzátette:

Sokan gondolják úgy, hogy a laktózintolerancia amolyan divatdiéta, ezzel szemben a kutatásban megszólalók egyértelműen jelezték, hogy rengeteget kell még tanulnia erről a problémáról a társadalom azon tagjainak, akik nem érintettek benne: sem maguk, sem közeli vagy távolabbi hozzátartozójuk nem laktózérzékeny. Mi pedig szeretnénk ehhez aktívan hozzájárulni.

A fókuszcsoportos kutatást készítő Naszálytej Zrt. segítő szándéka csak még jobban felértékelődik, ha figyelembe vesszük, hogy egy másik – a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségével közös - vizsgálatukból az is egyértelműen kiderül: a laktózintolerancia nem

egy önmagában, minden mástól izoláltan jelentkező emésztési gond, hanem sok esetben más betegségekkel – pl. anyagcsere-zavarral, egyéb emésztőrendszeri problémákkal – együtt jelentkezik. Ennek megfelelően a dietetikusok jellemzően olyan esetekben is laktózmentes életmódot javasolnak, mint az irritábilis bél szindróma (IBS) vagy a gyulladásos bélbetegségek.

A Magic Milk 30. jubileumi kampányának üzenete éppen ezért egyértelmű és komoly: a laktózérzékenységet mindenkinek komolyan kell vennie, és az intoleranciára utaló panaszok esetén érdemes a lehető legalaposabban körbejárni a problémát. Ugyanakkor nem szabad elkeserednie annak sem, akinél a vizsgálatok laktózintoleranciát állapítanak meg, hiszen ma már elérhető áron, változatos és ízletes ételek közül választhatnak a laktózérzékenyek és hozzátartozóik. Ugyan nagyobb odafigyelést kíván meg a hétköznapokban, de ilyen értelemben e problémára új lehetőségként, egy sajátos kulináris kalandként is tekinthetünk, amely inspirál, új ízeket és új nézőpontot hoz a mindennapokba.

A Naszálytej Zrt. a Magic Milk termékcsalád 30 éves születésnapját megünneplendő egy, a maga nemében páratlan eseménnyel is készült. A budapesti Fagor Bemutatókonyhában, 2025. szeptember 24-én megrendezett vidám hangulatú élményfőzésen laktózérzékeny és nem laktózérzékeny gyermekek közösen olyan egészséges és finom ételeket készíthettek el, mint a túrógombóc, illetve a tejszínes-csirkés bulgur, pirított zöldségekkel. Mindezt természetesen laktózmentes formában. Ebben Blendea Károly séf volt a segítségükre. Az esemény azért volt különösen értékes, mert a kampány érzékenyítő célja itt kézzelfogható valósággá vált: a gyerekek együtt főztek, kóstoltak és élvezték az élményt, senki sem érezte magát másnak, hanem természetes módon, közösen osztoztak az örömben.