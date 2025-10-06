Divat
Nem divat, hanem valós probléma: mit gondolnak a magyarok a laktózérzékenységről?
Forrás: Magic Milk
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta
És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
6 frizura, ami karcsúbb arcot varázsol
Egy kiváló frizurával kilókat is lecsalhatunk magunkról, így pedig egy sokkal frissebb és fiatalosabb megjelenést kaphatunk.
Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
Különleges szépségű kutyák, amelyekhez hasonlót még sosem láttál
Vannak kutyák, akik nemcsak aranyosak, hanem igazi természeti csodák. Ezek a ritka, különleges külsejű fajták a kutyavilág rejtett gyöngyszemei, és garantáltan elolvad a szíved, amint meglátod őket.
8 zöldség és gyümölcs, amit sose tarts hűtőben
Nem minden zöldség és gyümölcs érzi jól magát a hűtőben. Mutatjuk, melyek veszítenek ízükből és állagukból hidegben, és hogyan tárold őket helyesen.
12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént
A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.
A kutatásban gasztroenterológusok, dietetikusok, közétkeztetési szakértők, civil szervezetek képviselői és laktózmentes életmódot folytató emberek vettek részt. Egybehangzóan jelezték, hogy a közgondolkodásban máig él az a tévhit, miszerint a laktózmentes étrend csupán egy „divathóbort”. A válaszadók harmada szerint az érzékenyítést már óvodás korban el kellene kezdeni, több mint fele pedig úgy véli, az iskolás évek alatt kellene tudatosítani a problémát.
A felmérés a Magic Milk 30. jubileumi évfordulója alkalmából, a Naszálytej Zrt. megbízásából készült el. A márka a kezdetektől a laktózmentes életmód úttörőjeként van jelen Magyarországon, hiszen 1995-ben ők készítettek először laktózmentes tejterméket hazánkban. Ma is elkötelezetten dolgozik azon, hogy hiteles információkkal, edukációval és széles választékával segítse a fogyasztókat.
Cégünk immár harminc éve változatlan küldetéstudattal és elkötelezettséggel dolgozik azon, hogy jobbá tegye a laktózérzékeny emberek életét. Éppen ezért döntöttünk úgy, hogy a jubileum számunkra nemcsak az ünneplésről szól, hanem a tanulásról és tanításról is: szerettünk volna friss képet kapni arról, mit élnek meg az érintettek, és mit gondolnak a szakemberek a mindennapi nehézségekről.
– hangsúlyozta Péter Katalin, a Naszálytej Zrt. kereskedelmi és marketing vezetője. Hozzátette:
Sokan gondolják úgy, hogy a laktózintolerancia amolyan divatdiéta, ezzel szemben a kutatásban megszólalók egyértelműen jelezték, hogy rengeteget kell még tanulnia erről a problémáról a társadalom azon tagjainak, akik nem érintettek benne: sem maguk, sem közeli vagy távolabbi hozzátartozójuk nem laktózérzékeny. Mi pedig szeretnénk ehhez aktívan hozzájárulni.
A fókuszcsoportos kutatást készítő Naszálytej Zrt. segítő szándéka csak még jobban felértékelődik, ha figyelembe vesszük, hogy egy másik – a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségével közös - vizsgálatukból az is egyértelműen kiderül: a laktózintolerancia nem
egy önmagában, minden mástól izoláltan jelentkező emésztési gond, hanem sok esetben más betegségekkel – pl. anyagcsere-zavarral, egyéb emésztőrendszeri problémákkal – együtt jelentkezik. Ennek megfelelően a dietetikusok jellemzően olyan esetekben is laktózmentes életmódot javasolnak, mint az irritábilis bél szindróma (IBS) vagy a gyulladásos bélbetegségek.
A Magic Milk 30. jubileumi kampányának üzenete éppen ezért egyértelmű és komoly: a laktózérzékenységet mindenkinek komolyan kell vennie, és az intoleranciára utaló panaszok esetén érdemes a lehető legalaposabban körbejárni a problémát. Ugyanakkor nem szabad elkeserednie annak sem, akinél a vizsgálatok laktózintoleranciát állapítanak meg, hiszen ma már elérhető áron, változatos és ízletes ételek közül választhatnak a laktózérzékenyek és hozzátartozóik. Ugyan nagyobb odafigyelést kíván meg a hétköznapokban, de ilyen értelemben e problémára új lehetőségként, egy sajátos kulináris kalandként is tekinthetünk, amely inspirál, új ízeket és új nézőpontot hoz a mindennapokba.
A Naszálytej Zrt. a Magic Milk termékcsalád 30 éves születésnapját megünneplendő egy, a maga nemében páratlan eseménnyel is készült. A budapesti Fagor Bemutatókonyhában, 2025. szeptember 24-én megrendezett vidám hangulatú élményfőzésen laktózérzékeny és nem laktózérzékeny gyermekek közösen olyan egészséges és finom ételeket készíthettek el, mint a túrógombóc, illetve a tejszínes-csirkés bulgur, pirított zöldségekkel. Mindezt természetesen laktózmentes formában.
Ebben Blendea Károly séf volt a segítségükre. Az esemény azért volt különösen értékes, mert a kampány érzékenyítő célja itt kézzelfogható valósággá vált: a gyerekek együtt főztek, kóstoltak és élvezték az élményt, senki sem érezte magát másnak, hanem természetes módon, közösen osztoztak az örömben.
Hogy tetszett a cikk?
Divat
Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Lakberendezés
Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
Elhivatottság mindenek felett - 10 színész, aki mindent megtett a hiteles alakításért
Egyáltalán nem meglepő, hogy az Akadémia Oscar-díjjal jutalmazta többségüket.
12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént
A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.
6 beauty hack, amit a TikTokon tanultunk és tényleg működik
Ezekről a trükkökről valószínű, hogy még te sem hallottál!
8 természetes cellulózforrás: így segít a rostban gazdag táplálkozás az egészségeden
A cellulóz a növények vázanyagának egyik fő alkotóeleme, amit az emberi szervezet önállóan nem tud megemészteni – mégis hatalmas szerepe van. Rostként működik, és nélkülözhetetlen a bélrendszer egészséges működéséhez. Támogatja a bélflórát, ami az erős immunrendszer alapja, így közvetve az ellenálló képességünket is erősíti. Nem véletlen, hogy a szakértők szerint érdemes minél több cellulózban gazdag zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani. Mutatjuk, melyek a legjobb természetes források az egészség megőrzéséhez!
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta
És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.
Az október a legtökéletesebb hónap arra, hogy megváltoztasd az életed: az asztrológus elárulja, mit kell tenned ehhez!
Tarol a TikTokon az October Theory-elmélet, mely szerint ősszel kapunk egy második esélyt arra, hogy új fejezetet nyithassunk, és lezárjuk minden, ami már nem tesz minket boldoggá.