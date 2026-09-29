A mackó sztárja lett a New Balance új arca

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Forrás: New Balance
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Ayo Edebiri, a díjnyertes színésznő, komikus és kreatív szakember hivatalosan is csatlakozik a New Balance családjához, mint annak legújabb nagykövete. Ayo több mint színész, ő egy igazi történetmesélő, akinek a filmeken, íráson, rendezésen, és divaton átívelő munkássága átgondolt, eredeti és összetéveszthetetlen. Ayo arról ismert, hogy a televízió, a film és a kultúra világában a saját útját járva építette fel karrierjét, és egy új generáció kreatív hangját képviseli, amelyek újradefiniálják, mit is jelent ma a befolyás. Az autenticitás és az önkifejezés iránti elkötelezettsége miatt természetes választás a New Balance számára.
„Hihetetlenül izgatottak vagyunk és megtiszteltetés számunkra, hogy Ayót a New Balance nagyköveteinek családjában üdvözölhetjük” – mondta Chris Davis, a New Balance márkaelnöke és marketing igazgatója. „Ayo kivételes tehetség, egyéni látásmóddal és rendíthetetlen önazonossággal. A szórakoztatóipar, a divat és a kultúra területén saját útját járva építette fel karrierjét, és mindenben, amit csinál, hitelességet, kreativitást és intelligenciát képvisel. Nem követi a kultúrát, hanem formálja azt, és ez a független szellemiség mélyen összhangban áll a New Balance értékeivel.”
A bevezető kampány visszavezeti Ayót abba a városba, ahol felnőtt: végigköveti őt szülővárosának, Dorchesternek utcáin, helyi nevezetességein és mindennapi pillanatain, amelyek Boston kreatív szellemiségét tükrözik. A kampányt az elismert fotós, Tyler Mitchell fényképezte, a stylingért pedig Danielle Goldberg felelt. A képek az örökség és a modernitás találkozását ragadják meg, és egy olyan várost, történetmesélőt, valamint márkát ünnepelnek, amelyek mindegyike a saját útját járva alakította ki egyedi identitását. A kampányban Ayo az időtlen ikonikus modellt, a New Balance 574-et viseli.
„Mindig azokon a történeteken gondolkodom, amelyeket elmesélünk” – mondja Ayo Edebiri. „Bostonban felnőve a New Balance egyszerűen a város történetének része volt, ezért teljesen természetesnek érződik, hogy most együtt dolgozunk. Amit különösen szeretek a New Balance-ben, hogy rengeteg különböző történetet tudnak elmesélni, és sokféle stílust fedeznek fel úgy, hogy közben mindig hűek maradnak önmagukhoz. Izgatottan várom, milyen történeteket mesélünk majd el együtt.”
A New Balance nagyköveteként Ayo a jövőben a márka kampányaiban és történetmesélésre épülő kezdeményezéseiben is szerepel majd, miközben kreatív projekteken és kulturális eseményeken dolgozik együtt a márkával. Ahogy az együttműködés tovább fejlődik, Ayo sajátos nézőpontjával és kreatív hangjával segít majd életre kelteni a New Balance történeteit.
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