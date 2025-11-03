Életmód
A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben
Az Optic World Exclusive a szemüvegdivat egyik legmeghatározóbb szereplője Magyarországon. A Luxus Corner kialakításával a márka új szintre emelte a vásárlási élményt: itt nem csupán szemüveget találunk, hanem a stílus, a kényelem és a luxus harmóniáját.
Ikonikus, prémium márkák egy helyen. Limitált napszemüvegkínálat.
Cartier, Dior, Bvlgari, Celine, Fendi, TAG Heuer, Balmain, Tom Ford és Tom Ford Icon, Dita, Maybach, Miumiu, Loewe exkluzív kollekciói is megtalálhatóak. Minden darab a nemzetközi divatvilág esszenciáját hordozza, egyedülálló stílust és minőséget kínálva. Klasszikus elegancia vagy a legfrissebb trendek? A Luxus Cornerben mindenki megtalálja a személyiségéhez illő darabot. A limitált kiadású darabok különlegessége, hogy valódi ritkaságnak számítanak, így a vásárlók biztosak lehetnek abban, hogy egy igazán egyedi kiegészítővel gazdagodnak.
Exkluzív bemutatóterem és kiszolgálás
A tér elegáns kialakítása és a modern enteriőr a nemzetközi divatházak világát idézi. Minden részlet a kifinomultságot tükrözi, így a vásárlás élménye önmagában is különleges. Diszkrét, személyre szabott kiszolgálás várja a vendégeket: szakértőink segítenek megtalálni a tökéletes szemüveget, miközben minden figyelmet az egyedi igényekre fordítanak. A Luxus Cornerben töltött idő ezért nem egyszerű vásárlás, hanem egy olyan inspiráló élmény, amely a luxus és a divat legjobb oldalát mutatja meg.
Több mint üzlet
Foglalj időpontot akár egy perc alatt online, és fedezd fel személyesen a Luxus Corner kínálatát.
Az országban jelenleg négy helyen várjuk az érdeklődőket:
Budapesten két helyszínen (Aréna Mall és Árkád), valamint Győrben és Szegeden is.
A dedikált időpontfoglalás lehetővé teszi, hogy nyugodt környezetben, teljes figyelmet élvezve válogass a világ legismertebb luxusmárkáinak szemüvegei közül.
