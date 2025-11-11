Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!

Kordos Szabolcs – Mautner Zsófia: Budapest gasztro (21. Század Kiadó)

Két különböző világ találkozása, mégis tökéletes harmónia: Kordos Szabolcs izgalmas városi történetei és Mautner Zsófi ínycsiklandó receptjei közösen elevenítik meg Budapest gasztronómiai múltját és jelenét. Tizenkilenc ikonikus budapesti helyszínen tárul fel a város ízeinek és legendáinak világa – a Múzeumkert kávézójától a Rosenstein vendéglőig, ahol sztárok és titkos receptek is előkerülnek. Egy könyv, amely egyszerre kalauzol, mesél és meghozza az étvágyat.

Bősze Ádám: Mozart bikiniben – Zeneszerzők viselt dolgairól (Libri Könyvkiadó Kft.)

A zenetörténész ezúttal is humorral és szakmai tudással fűszerezve mutatja be a klasszikus zene világát – most a zeneszerzők öltözködési szokásain keresztül. Kiderül, ki rajongott a spicc-cipőért, miért viselt turbánt Josquin Desprez, és miért maradt gyászruhában Clara Schumann. A QR-kódokkal kísért, zenével átszőtt kötet szórakoztató időutazás dallamról dallamra, korszakról korszakra.

Stephen Grosz: Jól szeretni - Hogyan építjük, romboljuk kapcsolatainkat (Park Könyvkiadó Kft.)

A neves pszichoanalitikus új könyvében a szerelem és a párkapcsolatok mélységeit tárja fel több mint negyven évnyi terápiás tapasztalat alapján. Finom empátiával és irodalmi eleganciával vizsgálja, hogyan tanulhatjuk meg valóban szeretni a másikat – elfogadva hibáit, ellentmondásait és esendőségét. A kötet érzékeny, elgondolkodtató utazás az emberi kapcsolatok igazságai felé.

Agatha Christie: Bűntények Londonban – Tizenkét rejtély Anglia szívéből (Helikon Kiadó)

A krimi koronázatlan királynője ezúttal London utcáira vezeti az olvasót: tizenkét lebilincselő történetben kel életre a brit főváros sötétebb arca. A Hampsteadtől Westminsterig játszódó bűnügyekben Poirot, Miss Marple, Tommy és Tuppence nyomoz a rejtélyek után. Finom humor, éles megfigyelések és klasszikus Christie-fordulatok – Anglia szívében, ahol minden sarok mögött ott lapul a titok.

A kupon egyszeri 25% kedvezményt biztosít az Eredeti árral megjelölt nyomtatott könyvek vásárlására a libri.hu webáruházban. Más akcióval nem összevonható, készpénzre nem váltható. Az ajánlat nem érvényes antikvár, idegen nyelvű, non-book, e-könyvekre és e-hangoskönyvekre.

Az akció részleteit keresd a libri.hu/joy_napok oldalon.