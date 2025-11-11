Szerelem
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Pasik szerint ez a 3 fehérnemű a legdögösebb egy nőn - És ezt a 3-at kicsit sem szeretik
Lehet, hogy nem veszik észre, ha új a frizuránk, de azt ő is látják, ha egy fehérnemű nagyon dögös. Vagy épp ellenkezőleg!
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben
Ha te sem szeretnéd, hogy az egerek vagy nyestek a garázsodban teleljenek, ideje lépned!
Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!
Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!
Az utolsó szám az irányítószámodban elárulja, melyik történelmi korszakban éltél előző életedben
Mi van, ha nem véletlenül kötődsz bizonyos korokhoz? Lehet, hogy az előző életedben ott voltál, az irányítószámod utolsó számjegye most ezt fedi fel.
Születésed ideje elárulja, mi lesz életed legszerencsésebb pillanata – és mikor teljesül be
Születésed napja elárulja, mikor mosolyog rád igazán a szerencse – és milyen életesemény hozza el ezt a pillanatot.
Napi horoszkóp november 11.: a Nyilasoknak fontos döntést kell meghozniuk, a Vízöntők mindennél jobban vágynak a sikerre
A mai nap is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
A csillagjegyed szerint ezt kell tenned a november 11-ei tízmilliószoros napon, hogy valóra váljon a legnagyobb álmod
November 11-én tízmilliószoros nap lesz: tudd meg, a csillagjegyed szerint milyen lépést kell tenned ahhoz, hogy végre valóra váljon az álmod!
Kordos Szabolcs – Mautner Zsófia: Budapest gasztro (21. Század Kiadó)
Két különböző világ találkozása, mégis tökéletes harmónia: Kordos Szabolcs izgalmas városi történetei és Mautner Zsófi ínycsiklandó receptjei közösen elevenítik meg Budapest gasztronómiai múltját és jelenét. Tizenkilenc ikonikus budapesti helyszínen tárul fel a város ízeinek és legendáinak világa – a Múzeumkert kávézójától a Rosenstein vendéglőig, ahol sztárok és titkos receptek is előkerülnek. Egy könyv, amely egyszerre kalauzol, mesél és meghozza az étvágyat.
Bősze Ádám: Mozart bikiniben – Zeneszerzők viselt dolgairól (Libri Könyvkiadó Kft.)
A zenetörténész ezúttal is humorral és szakmai tudással fűszerezve mutatja be a klasszikus zene világát – most a zeneszerzők öltözködési szokásain keresztül. Kiderül, ki rajongott a spicc-cipőért, miért viselt turbánt Josquin Desprez, és miért maradt gyászruhában Clara Schumann. A QR-kódokkal kísért, zenével átszőtt kötet szórakoztató időutazás dallamról dallamra, korszakról korszakra.
Stephen Grosz: Jól szeretni - Hogyan építjük, romboljuk kapcsolatainkat (Park Könyvkiadó Kft.)
A neves pszichoanalitikus új könyvében a szerelem és a párkapcsolatok mélységeit tárja fel több mint negyven évnyi terápiás tapasztalat alapján. Finom empátiával és irodalmi eleganciával vizsgálja, hogyan tanulhatjuk meg valóban szeretni a másikat – elfogadva hibáit, ellentmondásait és esendőségét. A kötet érzékeny, elgondolkodtató utazás az emberi kapcsolatok igazságai felé.
Agatha Christie: Bűntények Londonban – Tizenkét rejtély Anglia szívéből (Helikon Kiadó)
A krimi koronázatlan királynője ezúttal London utcáira vezeti az olvasót: tizenkét lebilincselő történetben kel életre a brit főváros sötétebb arca. A Hampsteadtől Westminsterig játszódó bűnügyekben Poirot, Miss Marple, Tommy és Tuppence nyomoz a rejtélyek után. Finom humor, éles megfigyelések és klasszikus Christie-fordulatok – Anglia szívében, ahol minden sarok mögött ott lapul a titok.
24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben
