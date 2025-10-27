Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Promóciók

Lépj szintet energikusságban – itt a waterdrop® TURBO BOOST!

#promóció
#egészségmegőrzés
#Waterdrop
#tudatos egészség
Éva Magazin
Promóciók
2025. október 27.

Forrás: Waterdrop

Lépj szintet energikusságban – itt a waterdrop® TURBO BOOST!
A nap cikke

7 netflixes sorozat, ami annyira jó, hogy akár 1 nap alatt ledarálod

Vannak napok, amikor semmihez sincs kedved csak bekuckózni, lekapcsolni a külvilágot, és hagyni, hogy egy sorozat magával ragadjon.

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Életmód

A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért

Van egy pillanat minden reggelben, ami csak a tiéd.

Életmód

Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid

Amikor reggel a kedvenc arckrémedért nyúlsz, valószínűleg nem gondolsz arra, hány évnyi kutatás, hány kísérlet és mennyi...

Promóciók

Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!

Ki mondta, hogy az olvasás csak a kanapén ülve, könyvvel a kézben történhet? Az e-hangoskönyvek bebizonyítják, hogy az i...

Promóciók

A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben

Egy hely, ahol a stílus, a prémium minőség és a személyre szabott élmény találkozik. Ez az Optic World Exclusive Luxus C...

Promóciók

Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!

Az őszi trendek sokszínűsége igazán meglepő, és a CCC-ben elérhető NINE WEST kollekció, ennek remek példája. A márka éve...

Életmód

Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is

Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeid...

Divat

A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered

Emma Watson hisz abban, hogy nincs szükségünk partnerre ahhoz, ha különleges kiegészítőt szeretnénk hordani. Sőt, kifeje...

Promóciók

Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!

Az ország legnagyobb shopping ünnepe a kedvezményeken kívül szuper programokat kínál! Gyere el az őszi JOY-napok budapes...

Promóciók

Lépj szintet energikusságban – itt a waterdrop® TURBO BOOST!

A megszokott energiaital íz tudatosaknak: 160 mg természetes koffeinnel, 6-féle vitaminnal, cukormentesen és mesterséges...
Olvasd el!

Napi horoszkóp november 5.: a Rákok változásra vágynak, a Vízöntőknek érdemes észnél lenniük

A hét közepe is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!

Olvasd el!

A születési dátumodból kiderül, mit próbál üzenni neked az előző életed

A születésed napja árulkodik arról, milyen tanulságot hoztál magaddal előző életedből – és mit kell most megértened.

Olvasd el!

Novemberi angyalkártya-jóslás: fontos üzenetet küld számodra az univerzum

November az elengedés, a megújulás és az angyali útmutatás hónapja, és most minden csillagjegy külön üzenetet kapott fentről. Fedezd fel, mit súgnak neked az angyalok ebben a varázslatos időszakban.

Olvasd el!

6 zseniális trükk, hogy stílusosan tudd hordani a széles szárú farmert

Igenis lehet sikkes bő szárú farmerral is!

Olvasd el!

A bankszámlád utolsó számjegye elárulja, mikor jutsz rengeteg pénzhez az év utolsó hónapjaiban

A bankszámlaszámod utolsó számjegye felfedi, mikor számíthatsz nagyobb pénzbevételre 2025 végén, akár teljesen váratlan forrásból is.

Facebook
Twitter
Pinterest
A megszokott energiaital íz tudatosaknak: 160 mg természetes koffeinnel, 6-féle vitaminnal, cukormentesen és mesterséges adalékanyagok nélkül. A Waterdrop bemutatta a legújabb, TURBO BOOST Microenergy italkockáját.

A Waterdrop filozófiája szerint az ősz nem a fáradtságról, hanem a feltöltődésről, az élet teljességének megéléséről és a tudatos egészségmegőrzésről szól. Az apró napi rituálék, amikor a jólétünkre figyelünk, a friss levegőn töltött idő és a megfelelő hidratálás kombinációja segít abban, hogy a hidegebb napokat energikusan, kiegyensúlyozottan élhessük meg, és várakozással tekintsünk a közelgő ünnepi időszakra.

„Az ősz arra emlékeztet, hogy a változás nem elvesz, hanem feltölt. A testünk és a lelkünk is jelzi, mire van szüksége – csak meg kell tanulnunk figyelni rá” – mondja Kateřina Navrátilová, a Waterdrop CEE ügyvezetője és hidratációs coach.

Kép
forrás: Waterdrop

Tudatos energia – minden pillanatra

A Waterdrop TURBO BOOST Microenergy 160 mg természetes koffeint, C-, B6- és B12-vitaminokat, niacint és a pantoténsavat tartalmaz, amelyek hozzájárulnak a fáradtság és a kimerültség érzetének csökkentéséhez. Alacsony kalóriatartalmú, hozzáadott cukor és mesterséges tartósítószerek nélkül készült. Nem tartalmaz taurint és aszpartámot, emellett gluténmentes és vegán, így mindenki számára ideális választás, aki tudatosan szeretné növelni energiaszintjét.

Kép
forrás: Waterdrop

A Waterdrop tippjei feltöltődéshez és az immunrendszer erősítéséhez a hideg hónapokban:

● Tudatos hidratálás: Kezdd a napot egy pohár tiszta vízzel, és egészítsd ki ízesített Microdrinkeinkkel. A megfelelő folyadékbevitel segít a szervezetnek a vitaminok és ásványi anyagok optimális hasznosításában.

● Energizáló hidratálás: Keress olyan italokat, amelyek a tested és a lelked egyaránt kényeztetik: a gyümölcsös Waterdrop Microdrinkek meleg vízben feloldva igazi lélekmelegítők, ráadásul vitaminokat is tartalmaznak, a Microenergy hidratáló kockák pedig természetes koffeinnel járulnak hozzá a frissességedhez.

● Friss levegő és mozgás: A séták a parkban, rövid túrák vagy akár a hétvégi kirándulások a friss levegőn nemcsak feltöltenek, hanem a D-vitamin szint fenntartásában is segítenek.

● Tudatos rituálék: Egy stílusos kulacs vagy termosz mellett minden korty víz lehetőség a lelassulásra, a jelenben való kapcsolódásra, és a test jelzéseinek meghallgatására. Csempéssz egy kis szertartásosságot a mindennapokban, és vedd észre a jelen értékességét.

● Szezonális vitaminok: Eljött a bogyós gyümölcsök, citrusok és gyökérzöldségek szezonja, amelyek támogatják az immunrendszert és erősítik a szervezet ellenálló képességét. Fogyaszd őket minden étkezésre nyersen, főzve és sütve, változatosan fűszerezve.

Kép
forrás: Waterdrop

Stílus és funkcionalitás egyben

A Waterdrop az új TURBO BOOST Microenergy italkockához az elegáns klasszikus matt Üvegkulacsának adott új, sportosabb megjelenést: fekete szilikontokot és füles kupakot kapott az egyszerű hordozhatóságért és a csúszásmentes fogásért.

Az új waterdrop TURBO BOOST Microenergy már elérhető a Waterdrop webáruházában.

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Életmód

A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért

Van egy pillanat minden reggelben, ami csak a tiéd.

Életmód

Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid

Amikor reggel a kedvenc arckrémedért nyúlsz, valószínűleg nem gondolsz arra, hány évnyi kutatás, hány kísérlet és mennyi...

Promóciók

Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!

Ki mondta, hogy az olvasás csak a kanapén ülve, könyvvel a kézben történhet? Az e-hangoskönyvek bebizonyítják, hogy az i...

Promóciók

A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben

Egy hely, ahol a stílus, a prémium minőség és a személyre szabott élmény találkozik. Ez az Optic World Exclusive Luxus C...

Promóciók

Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!

Az őszi trendek sokszínűsége igazán meglepő, és a CCC-ben elérhető NINE WEST kollekció, ennek remek példája. A márka éve...

Életmód

Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is

Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeid...

Divat

A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered

Emma Watson hisz abban, hogy nincs szükségünk partnerre ahhoz, ha különleges kiegészítőt szeretnénk hordani. Sőt, kifeje...

Promóciók

Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!

Az ország legnagyobb shopping ünnepe a kedvezményeken kívül szuper programokat kínál! Gyere el az őszi JOY-napok budapes...

Promóciók

Lépj szintet energikusságban – itt a waterdrop® TURBO BOOST!

A megszokott energiaital íz tudatosaknak: 160 mg természetes koffeinnel, 6-féle vitaminnal, cukormentesen és mesterséges...
Kép
Egészség

Nem mozdul a mérleg? Talán ez a 8 esti szokás az oka, amitől észrevétlenül ragadhatnak rád a kilók

Fogyókúrázni és életmódot váltani ma már viszonylag egyszerű – hiszen rengeteg zsírégető termék, motiváló videó, diétás tipp és alakformáló recept közül válogathatunk, ha az egészségesebb test vagy néhány makacs kiló leadása a cél. De mégis mi van akkor, ha a mérleg sehogy sem mozdul lefelé, bármennyire is igyekszünk? Lehet, hogy a titok a mindennapi apróságokban, pontosabban az esti szokásainkban rejlik?

Kép
Szépség

Ez a 6 természetes olaj még a legszárazabb hajat is megmenti télen

A száraz, fénytelen haj ősszel és télen már egészen megszokottá vált, de van rá megoldás! A természetes olajok ugyanis erőteljesen képesek táplálni és hidratálni a hajat.

Kép
Életmód

Kedvenc Gossip Girl-párosod óriási titkot árul el a szerelmi életedről

A sok szerelmi szál közül igaz elég kevés kapcsolat maradt a végére, de biztosan neked is volt egy imádott párosod.

Kép
Életmód

7 netflixes sorozat, ami annyira jó, hogy akár 1 nap alatt ledarálod

Vannak napok, amikor semmihez sincs kedved csak bekuckózni, lekapcsolni a külvilágot, és hagyni, hogy egy sorozat magával ragadjon.

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp november 5.: a Rákok változásra vágynak, a Vízöntőknek érdemes észnél lenniük

A hét közepe is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!

Kép
Életmód

A születési dátumodból kiderül, mit próbál üzenni neked az előző életed

A születésed napja árulkodik arról, milyen tanulságot hoztál magaddal előző életedből – és mit kell most megértened.