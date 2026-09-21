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Az ősz legstílusosabb tech újdonságai megérkeztek az iCentre-be

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#iPhone 18 Pro Max
#Apple Watch Series 12
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#AirPods 5
#Apple Airpods
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2026. szeptember 21.

Forrás: iCentre

Az ősz legstílusosabb tech újdonságai megérkeztek az iCentre-be
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Az ősz nemcsak a gardróbfrissítésről szól: szeptember 18-tól az iCentre üzleteiben és webáruházában is elérhetők az Apple legújabb készülékei.

Az iPhone 18 Pro és iPhone 18 Pro Max, az Apple Watch Series 12 és Ultra 4, valamint az AirPods 5 egyszerre hozzák el a legújabb technológiát és azt a letisztult, prémium megjelenést, amely miatt az Apple eszközei régóta a mindennapi stílus részévé váltak.

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forrás: iCentre

Az új iPhone 18 Pro egyik legnagyobb vonzereje a friss színpaletta. A burgundy árnyalat karakteres, mégis elegáns választás, amely női és férfi kézben egyaránt jól mutat, míg a fekete változat időtlen, minimalista megjelenést képvisel. Az ezüst modell is megújult, kifinomult hátlapjával még prémiumabb hatást kelt.

Azok számára pedig, akiknek a telefon egyben a fényképezőgépük is, az iPhone 18 Pro és Pro Max különösen izgalmas újdonságokat tartogat. A 48 megapixeles Fusion főkamerához állítható fényrekesz társul, így még több lehetőség nyílik arra, hogy egy portrénál gyönyörűen kiemeljük a témát a háttérből, vagy hangulatos esti, éttermi és utazási pillanatokat örökítsünk meg. A továbbfejlesztett kamerarendszer gyenge fényviszonyok között is részletgazdagabb képeket készít, a többféle látószög és az akár 8×-os optikai minőségű zoom pedig új perspektívákat adhat az utazási, fashion- vagy éppen koncertfotókhoz. Az új Fotografikus stílusokkal a képek hangulata is személyesebbre szabható – akár közvetlenül a megosztás előtt.

Az Apple Watch új generációja azoknak szólhat, akik szeretnék a technológiát aktívabb és tudatosabb életmódjuk részévé tenni. A Series 12 és az Ultra 4 fejlettebb egészség- és wellnessfunkciókkal érkezik, miközben az Ultra 4 Dark Bronze kivitele önmagában is látványos kiegészítő.

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forrás: iCentre

Az AirPods 5 pedig munkába menet, edzés közben vagy utazáskor lehet nélkülözhetetlen társ: az aktív zajszűrés és a hosszabb üzemidő még kényelmesebbé teszi a mindennapi zenehallgatást.

Az új Apple termékeket már személyesen is ki lehet próbálni az iCentre üzleteiben – mert idén ősszel a technológia nemcsak arról szól, mit tud egy eszköz, hanem arról is, hogyan illeszkedik a saját stílusunkhoz és mindennapjainkhoz.

www.icentre.hu

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