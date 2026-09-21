Az ősz legstílusosabb tech újdonságai megérkeztek az iCentre-be

Az iPhone 18 Pro és iPhone 18 Pro Max, az Apple Watch Series 12 és Ultra 4, valamint az AirPods 5 egyszerre hozzák el a legújabb technológiát és azt a letisztult, prémium megjelenést, amely miatt az Apple eszközei régóta a mindennapi stílus részévé váltak.

forrás: iCentre

Az új iPhone 18 Pro egyik legnagyobb vonzereje a friss színpaletta. A burgundy árnyalat karakteres, mégis elegáns választás, amely női és férfi kézben egyaránt jól mutat, míg a fekete változat időtlen, minimalista megjelenést képvisel. Az ezüst modell is megújult, kifinomult hátlapjával még prémiumabb hatást kelt.

Azok számára pedig, akiknek a telefon egyben a fényképezőgépük is, az iPhone 18 Pro és Pro Max különösen izgalmas újdonságokat tartogat. A 48 megapixeles Fusion főkamerához állítható fényrekesz társul, így még több lehetőség nyílik arra, hogy egy portrénál gyönyörűen kiemeljük a témát a háttérből, vagy hangulatos esti, éttermi és utazási pillanatokat örökítsünk meg. A továbbfejlesztett kamerarendszer gyenge fényviszonyok között is részletgazdagabb képeket készít, a többféle látószög és az akár 8×-os optikai minőségű zoom pedig új perspektívákat adhat az utazási, fashion- vagy éppen koncertfotókhoz. Az új Fotografikus stílusokkal a képek hangulata is személyesebbre szabható – akár közvetlenül a megosztás előtt.

Az Apple Watch új generációja azoknak szólhat, akik szeretnék a technológiát aktívabb és tudatosabb életmódjuk részévé tenni. A Series 12 és az Ultra 4 fejlettebb egészség- és wellnessfunkciókkal érkezik, miközben az Ultra 4 Dark Bronze kivitele önmagában is látványos kiegészítő.

forrás: iCentre

Az AirPods 5 pedig munkába menet, edzés közben vagy utazáskor lehet nélkülözhetetlen társ: az aktív zajszűrés és a hosszabb üzemidő még kényelmesebbé teszi a mindennapi zenehallgatást.

Az új Apple termékeket már személyesen is ki lehet próbálni az iCentre üzleteiben – mert idén ősszel a technológia nemcsak arról szól, mit tud egy eszköz, hanem arról is, hogyan illeszkedik a saját stílusunkhoz és mindennapjainkhoz.