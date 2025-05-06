Életmód
Kolorky – Stílusos és környezetbarát pelenkák a legkisebbeknek
Miben más a Kolorky, mint a többi pelenka?
A legtöbb pelenka kompromisszumokat kíván: vagy jól szívja fel a nedvességet, de irritálja a baba bőrét, vagy természetesebb, de kevésbé megbízható. A Kolorky viszont minden téren új szintet képvisel.
A Kolorky pelenkák nem tartalmaznak klórt, latexet, mesterséges illatanyagokat vagy más potenciálisan irritáló vegyszereket. Ez ritkaságszámba megy a piacon, ahol a legtöbb pelenkában sajnos még mindig jelen vannak ezek az anyagok.
Kolorky NIGHT – Éjszakai nyugalom, természetesen
Az éjszakai alvás a babák fejlődésének egyik legfontosabb része – és ehhez elengedhetetlen a megbízható, kényelmes pelenka. A Kolorky NIGHT pelenkákat kifejezetten az éjszakai órák kihívásaira terveztük, hogy a babád (és te is) nyugodtan aludhassatok.
Termékeinkről még több információt találsz honlapunkon:
www.kolorky.hu
