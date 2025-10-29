Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!

A szezon legdivatosabb színei

Az új NINE WEST kollekció nemcsak az időtlen eleganciával, hanem harmonikus színvilágával is magára vonzza a tekinteteket, tökéletesen illeszkedve az őszi trendekhez. A fekete a kollekcióban a stílus esszenciája – a mély tónusok és a finom részletek minden szettnek különleges karaktert kölcsönöznek. A piros és a bordó az energiát és az érzékiséget hangsúlyozza, míg az intenzív, telített árnyalatok kiemelkednek mind a mindennapi, mind az esti szettekben. Bézs és a nude árnyalatok viszont tökéletesek a finom, mégis karakteres klasszikusok kedvelőinek – szinte minden ruhához illenek, és új megvilágításba helyezik a divatinspirációkat. A kollekció ragyogását az arany részletek emelik, amelyek a luxus stílust hangsúlyozzák és… változatlanul magukra vonzzák a tekinteteket.

forrás: CCC Kattints a képre és fedezd fel a NINE WEST kollekció trendi darabjait!

Stílusos lépés az őszi trendek felé

Ebben a szezonban a NINE WEST a sokszínűségre épít, miközben a klasszikus stílus is fókuszban marad. A kollekcióban külön figyelmet érdemelnek a divatos magassarkúk, a kényelmes bokacsizmák, valamint a csizmák. Magas sarkak, arany részletek, finom platformok - mindez a márka szellemiségét tükrözi, amely ötvözi az eleganciát a kényelemmel. Minden modell úgy lett tervezve, hogy illeszkedjen a városi életstílushoz, ugyanakkor elegáns figyelemfelkeltő darab legyen. A trendi cipőfazonok tökéletes párost alkotnak ceruzaszoknyával, culotte nadrággal vagy stílusos overállal.

forrás: CCC Klikk a képre még több NINE WEST cipőért!

forrás: CCC

NINE WEST táskák – elegancia minden részletben

A kollekciót a táskák teszik teljessé – a klasszikus shopperektől a borítéktáskákon át egészen a karakteres textúrájú tote bag-ekig. Külön figyelmet érdemelnek a minimalista, mégis praktikus hátitáskák, amiket arany láncok díszítenek. Minden modell kiemeli a szett karakterét, és a gondosan kidolgozott részletek, a fémes kiegészítők vagy a finom varrások tökéletes összhangot teremtenek a kiválasztott cipőmodellekkel. Mindez a kollekcióban elérhető kézitáskákat meglepően sokoldalúvá és tökéletessé teszi akár üzleti viselethez vagy baráti estékhez, de különleges alkalmakhoz is.

forrás: CCC Szerezd be a legújabb NINE WEST táskát a képre kattintva!

forrás: CCC

A CCC új NINE WEST kollekciója ötvözi a klasszikus stílust, a finom csillogást és a modern dizájnt. Tökéletes azoknak a nőknek, akik minden helyzetben elegánsak, magabiztosak és stílusosak akarnak lenni. Fedezd fel a színek, stílusok és részletek világát, amelyekkel kifejezheted egyedi stílusodat!

A NINE WEST újdonságai elérhetők a CCC üzleteiben, az alkalmazásban és a ccc.eu oldalon.

