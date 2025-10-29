Horoszkóp
Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!

2025. október 29.

Forrás: CCC

Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!
Olvasd el!

A farmer, ami minden testalkaton jól áll, és most újra menő

Ha neked is szükséged van egy tuti találat nadrágra, akkor szerezd be te is ezt a darabot! A cikkünk végén pedig egy kis meglepetést is találsz.

Olvasd el!

Hajhullás 30 felett? Így állíthatod meg természetes módon

Ha szeretnéd újra visszanyerni a hajad fényét és dús hatását, akkor érdemes beépíteni néhány természetes hajerősítő szokást a mindennapjaidba.

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 29.: a Rákoknak érdemes diplomatikusabban kezelniük bizonyos helyzeteket, a Nyilasoknak végre jól alakulnak a folyamatban lévő ügyeik

A hét közepe is izgalmasnak ígérkezik, az egyes jegyek szülötteinek ugyanis nagy meglepetésben lehet részük, mindenképp érdemes tehát néhány percet a horoszkópodra szánnod!

Olvasd el!

5 őszi-téli cipő, ami egyetlen nő gardróbjából sem hiányozhat

Az őszi-téli gardrób egyik legjobb befektetése egy megbízható cipővel kezdődik. Ha csak öt pár cipőt engedhetsz meg magadnak ebben az szezonban, akkor ezekre érdemes fókuszálni.

Olvasd el!

6+1 tökéletes szépségű Victoria's Secret modell, akit mégis megcsaltak

Hiába gyönyörű az arcuk, szuper a testük és eszméletlen karriert építettek fel, még őket is megcsalták. Nem is egyszer.

Az őszi trendek sokszínűsége igazán meglepő, és a CCC-ben elérhető NINE WEST kollekció, ennek remek példája. A márka évek óta ötvözi az eleganciát a modern stílussal, kínálatában pedig változatos cipőket és kiegészítőket találunk, amelyek minden alkalomra ideálisak. Akár a mindennapokra keresel divatos darabokat, akár egy kifinomult kiegészítőt az esti programhoz, az új kollekció biztosan felkelti a figyelmed.

A szezon legdivatosabb színei

Az új NINE WEST kollekció nemcsak az időtlen eleganciával, hanem harmonikus színvilágával is magára vonzza a tekinteteket, tökéletesen illeszkedve az őszi trendekhez. A fekete a kollekcióban a stílus esszenciája – a mély tónusok és a finom részletek minden szettnek különleges karaktert kölcsönöznek. A piros és a bordó az energiát és az érzékiséget hangsúlyozza, míg az intenzív, telített árnyalatok kiemelkednek mind a mindennapi, mind az esti szettekben. Bézs és a nude árnyalatok viszont tökéletesek a finom, mégis karakteres klasszikusok kedvelőinek – szinte minden ruhához illenek, és új megvilágításba helyezik a divatinspirációkat. A kollekció ragyogását az arany részletek emelik, amelyek a luxus stílust hangsúlyozzák és… változatlanul magukra vonzzák a tekinteteket.

Kattints a képre és fedezd fel a NINE WEST kollekció trendi darabjait!
forrás: CCC
Kattints a képre és fedezd fel a NINE WEST kollekció trendi darabjait!

Stílusos lépés az őszi trendek felé

Ebben a szezonban a NINE WEST a sokszínűségre épít, miközben a klasszikus stílus is fókuszban marad. A kollekcióban külön figyelmet érdemelnek a divatos magassarkúk, a kényelmes bokacsizmák, valamint a csizmák. Magas sarkak, arany részletek, finom platformok - mindez a márka szellemiségét tükrözi, amely ötvözi az eleganciát a kényelemmel. Minden modell úgy lett tervezve, hogy illeszkedjen a városi életstílushoz, ugyanakkor elegáns figyelemfelkeltő darab legyen. A trendi cipőfazonok tökéletes párost alkotnak ceruzaszoknyával, culotte nadrággal vagy stílusos overállal.

Klikk a képre még több NINE WEST cipőért!
forrás: CCC
Klikk a képre még több NINE WEST cipőért!
Kép
forrás: CCC

NINE WEST táskák – elegancia minden részletben

A kollekciót a táskák teszik teljessé – a klasszikus shopperektől a borítéktáskákon át egészen a karakteres textúrájú tote bag-ekig. Külön figyelmet érdemelnek a minimalista, mégis praktikus hátitáskák, amiket arany láncok díszítenek. Minden modell kiemeli a szett karakterét, és a gondosan kidolgozott részletek, a fémes kiegészítők vagy a finom varrások tökéletes összhangot teremtenek a kiválasztott cipőmodellekkel. Mindez a kollekcióban elérhető kézitáskákat meglepően sokoldalúvá és tökéletessé teszi akár üzleti viselethez vagy baráti estékhez, de különleges alkalmakhoz is.

Szerezd be a legújabb NINE WEST táskát a képre kattintva!
forrás: CCC
Szerezd be a legújabb NINE WEST táskát a képre kattintva!
Kép
forrás: CCC

A CCC új NINE WEST kollekciója ötvözi a klasszikus stílust, a finom csillogást és a modern dizájnt. Tökéletes azoknak a nőknek, akik minden helyzetben elegánsak, magabiztosak és stílusosak akarnak lenni. Fedezd fel a színek, stílusok és részletek világát, amelyekkel kifejezheted egyedi stílusodat!

_

A NINE WEST újdonságai elérhetők a CCC üzleteiben, az alkalmazásban és a ccc.eu oldalon.

Kövesd a CCC-t Instagram, Facebook és TikTok felületeit és légy naprakész a legrendibb újdonságokból!

Kép
Divat

2025 divatszíne egyszerűen tökéletes - Így hordd a mindennapokban!

Az elmúlt években a divatban egyre nagyobb szerepet kaptak a természetközeli, földes árnyalatok, így nem is csoda, hogy ez a szín lett 2025 divatszíne.

Kép
Sztárok

6+1 tökéletes szépségű Victoria's Secret modell, akit mégis megcsaltak

Hiába gyönyörű az arcuk, szuper a testük és eszméletlen karriert építettek fel, még őket is megcsalták. Nem is egyszer.

Kép
Szépség

Hajhullás 30 felett? Így állíthatod meg természetes módon

Ha szeretnéd újra visszanyerni a hajad fényét és dús hatását, akkor érdemes beépíteni néhány természetes hajerősítő szokást a mindennapjaidba.

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp október 29.: a Rákoknak érdemes diplomatikusabban kezelniük bizonyos helyzeteket, a Nyilasoknak végre jól alakulnak a folyamatban lévő ügyeik

A hét közepe is izgalmasnak ígérkezik, az egyes jegyek szülötteinek ugyanis nagy meglepetésben lehet részük, mindenképp érdemes tehát néhány percet a horoszkópodra szánnod!

Kép
Divat

A farmer, ami minden testalkaton jól áll, és most újra menő

Ha neked is szükséged van egy tuti találat nadrágra, akkor szerezd be te is ezt a darabot! A cikkünk végén pedig egy kis meglepetést is találsz.

Kép
Szerelem

10 dolog, amiből azonnal tudni fogod, ha párod már igazából nem kíván

Amikor egy kapcsolatban eltávolodás történik, az sokszor nem egyik napról a másikra történik.