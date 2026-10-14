Ki mondta, hogy Horvátország csak nyáron jó? Ez a mesés riviéra ősszel is elvarázsol!

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Forrás: turizmus.com
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Ha Horvátországra gondolsz, neked is a napsütötte strandok és a türkizkék tenger jut először eszedbe? Pedig az Adria ősszel is rengeteg élményt tartogat! Az elegáns Opatija és a festői Liburnia Riviéra romantikus hétvégére, barátnős kiruccanásra vagy néhány napnyi feltöltődésre is tökéletes választás. Ráadásul mindezt a nyári tömeg nélkül élvezheted.
Tengerparti sétától a hegyi kalandokig
Képzeld el, ahogy a reggeli kávéd után az Adria partján sétálsz, miközben elegáns villák és mediterrán növényzet váltják egymást! A mintegy 10 kilométeres Lungomare sétány ráérős barangoláshoz és aktív reggeli futáshoz egyaránt ideális. Ha pedig a vízpart után egy kis természetre vágysz, Opatijától körülbelül félórányira már az Učka-hegység túraútvonalain járhatsz. A kilátás a Kvarner-öbölre lenyűgöző, a kalandvágyókat pedig hegyikerékpározás, sziklamászás és siklóernyőzés is várja. A Trebišća–Perun mitológiai tanösvényen a táj helyi legendái is életre kelnek. A tenger szerelmeseinek sem kell lemondaniuk az aktív programokról: kajakozás, vitorlázás és különféle szörfös sportok közül választhatnak, Volosko pedig különösen a szeles vízi kalandokról ismert.
Ősszel még finomabb az Adria
A Liburnia Riviérán az ősznek külön íze van. Októberben a közeli Lovran híres édes gesztenyéjét ünneplik a Marunada fesztiválon, novemberben pedig Opatija Csokoládéfesztiválja csábítja az édesszájúakat. A város elegáns kávéházaiban, például a Café Straussban és a Café Imperialban egy sütemény mellett is könnyű elmerülni a mediterrán életérzésben. Ha különleges vacsorára vágysz, a Hotel Ambasador Restaurant Cubo éttermében a helyi alapanyagok modern gasztronómiai köntösben kerülnek az asztalra. Az éttermet két Gault&Millau-szakácssapkával ismerték el. A szezonális ízek és a kávéházi tradíciók miatt itt egy hétvégi kiruccanás is igazi gasztrotúrává válhat.
Három szálloda, háromféle élmény
Egy emlékezetes utazáshoz a tökéletes szállás is hozzátartozik. A Liburnia Hotels & Villas három opatijai szállodája eltérő hangulattal teszi teljessé a kikapcsolódást. A Hotel Imperial a város patinás üdülőhelyi múltját idézi: romantikus páros hétvégéhez, történelmi környezetet kedvelőknek remek választás. A Hotel Bellevue a klasszikus eleganciát és a ráérős énidőt helyezi előtérbe, így ideális kiindulópont lehet tengerparti sétákhoz és kávéházi délutánokhoz. A Hotel Ambasador pedig a kortárs adriai életérzést ötvözi a magas színvonalú vendéglátással; a Restaurant Cubo miatt a gasztronómia szerelmeseinek különösen vonzó lehet.
A tengerpart télen sem alszik
A Liburnia Riviéra télen is tartogat meglepetéseket: Opatija Slatina strandján a bátrabbak még a hidegebb hónapokban is megmártóznak a tengerben. Ha te inkább szárazon maradnál, egy hangulatos vízparti séta, egy forró kávé és egy meghitt vacsora éppen elég lehet a feltöltődéshez. Mert a legjobb utazásokhoz nem feltétlenül kell nyári hőség – néha elég néhány nap, egy gyönyörű tengerparti város és egy szálloda, ahová jó visszatérni.
További ötletekért fedezd fel a Liburnia Riviéra élményajánlatait, és válaszd ki a hozzád illő Liburnia Hotels & Villas szállodát!
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