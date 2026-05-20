Vulcana: tűzben született, a földben gyökerezik, a szél hordozza, a víz hullámaival játszik

A Kamay Ko idei nyári kollekciója egy óda a nőkben élő erőhöz. A nő olyan, mint a természet: folyamatos átalakulásban van. Néha csendes és lágy, máskor elementáris és megállíthatatlan. A Kamay Ko 2026-os nyári kollekciója, a VULCANA ebből az ösztönös, ősi energiából született.

Az új darabok a természet négy elemének találkozását idézik meg: a föld stabilitását, a víz áramlását, a levegő szabadságát és a tűz mindent elsöprő erejét. A tervező, Sziládi Noémi által rajzolt minta világát az Etna vad szépsége inspirálta. A vulkán egyszerre pusztít és újjászületést hoz, akárcsak az élet. A kollekció ezt a ciklikusságot mutatja be, azt a megállíthatatlan erőt, amely ott él mindannyiunkban.

Könnyed anyagok, természetes textúrák és organikus formák jellemzik, amelyek egyszerre sugároznak erőt és finomságot. Az idei szabásoknál a sziluettek szabad mozgást engednek, a minták pedig a természet nyers szépségét idézik. A nőies szabásvonalak a test mozgását követik, teret adva a szabadságnak, az ösztönösségnek és az önkifejezésnek.

A kollekció egésze egy olyan világot teremt, ahol minden nő önmaga lehet. A VULCANA azoknak a nőknek szól, akik már tudják, hogy az igazi erő nem mindig látványos. Egy láng, amely akkor is ég, amikor kívülről minden csendesnek tűnik. A Kamay Ko SS26-os kollekciója arra emlékeztet, hogy a nőiesség nem egyetlen forma vagy állapot, hanem folyamatos változás. Ösztön és szabadság. És ahogy a természetet, úgy ezt az erőt sem lehet megállítani.

A kampányfotók Olaszországban, Abruzzoban készültek, Vanessa Lucrezia Francia által. A helyszín tökéletesen bemutatja a természet sokszínűségét, ezzel erősítve a kollekció vizuális világát. A kollekció kizárólag fenntartható és természetes anyagokból készült. Az alapanyagok Európából, ellenőrzött forrásokból érkeznek. Olaszországból, illetve Horvátországból, ezzel is tükrözve a Kamay Ko tudatos gyártás iránti szemléletét és az anyaghasználat átláthatóságára való törekvését.