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JOY-napok az Allee-ban: vásárlás mellé élmények is járnak

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2026. november 3.
JOY-napok az Allee-ban: vásárlás mellé élmények is járnak
A nap cikke

Napi horoszkóp november 3.: a Kosok végre pozitív irányba indulnak, a Rákoknak érdemes szembenézniük a problémáikkal

A mai nap is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a keddi horoszkópra!

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Az előtted álló hét is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!

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A JOY-napok idején az Allee Bevásárlóközpont nemcsak kihagyhatatlan kedvezményekkel, hanem izgalmas programokkal is vár. Ha szeretnél a vásárlás mellett élményekkel is gazdagodni, itt a helyed!

2026. november 13-15. között, 10:00–18:00 óráig olyan élményekkel készülünk, ahol a vásárlás találkozik a szórakozással.

Látogass el az Allee-ba november 13. és 15. között és keresd a JOY Trendszigetet, ahol biztosan hozzájuthatsz még a kuponos JOY lapszámhoz, ráadásul megforgathatod a JOY szerencsekerekét is! Hozd magaddal a magazint és a felmutatásával részt vehetsz a játékban, vagy mutasd meg a JOY Hungary appban a digitális szerencsekerék kupont a helyszínen hostesseinknek, és máris versenybe szállhatsz a nyereményekért!

A kitelepülésén testközelből fedezheted fel az új Renault Clio modellt, sőt nyereményjátékban is részt vehetsz, melyben egy hétvégére hazaviheted a Renault által biztosított tesztautót!

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  • akár 50% kedvezmény
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  • élményekkel teli programok

További részletek: joynapok.hu/programok

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Találkozzunk a JOY-napokon az Allee-ban!

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