Életmód
JOY-napok az Allee-ban: vásárlás mellé élmények is járnak
Napi horoszkóp november 3.: a Kosok végre pozitív irányba indulnak, a Rákoknak érdemes szembenézniük a problémáikkal
A mai nap is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a keddi horoszkópra!
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JOY-napok az Allee-ban: vásárlás mellé élmények is járnak
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Meghan Markle és Katalin hercegné stílusa sok mindenben különbözik, de egy dologban most biztosan egyetértenek: idén ősszel a loafer az egyik legjobb választás.
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Lehet, hogy évek óta ott áll a nappalidban egy szobanövény, amelynek egy hasonló méretű, egészséges példányáért mások több tízezer, akár százezer forintot is fizetnének.
Heti horoszkóp november 2-8.: a Rákok hetét váratlan helyzetek sorozata határozza meg, a Halaknak érdekes tapasztalásban lehet részük
Az előtted álló hét is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
Nem hiszed el, melyik 2000-es évekbeli trend tér vissza: ráadásul nem akárhogy!
Ha te is imádtad Hannah Montana szettjeit, van egy jó hírünk: a 2000-es évek egyik legikonikusabb kiegészítője visszatért, ráadásul most sokkal többféleképpen viselheted!
2026. november 13-15. között, 10:00–18:00 óráig olyan élményekkel készülünk, ahol a vásárlás találkozik a szórakozással.
Látogass el az Allee-ba november 13. és 15. között és keresd a JOY Trendszigetet, ahol biztosan hozzájuthatsz még a kuponos JOY lapszámhoz, ráadásul megforgathatod a JOY szerencsekerekét is! Hozd magaddal a magazint és a felmutatásával részt vehetsz a játékban, vagy mutasd meg a JOY Hungary appban a digitális szerencsekerék kupont a helyszínen hostesseinknek, és máris versenybe szállhatsz a nyereményekért!
A kitelepülésén testközelből fedezheted fel az új Renault Clio modellt, sőt nyereményjátékban is részt vehetsz, melyben egy hétvégére hazaviheted a Renault által biztosított tesztautót!
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Találkozzunk a JOY-napokon az Allee-ban!
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