Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Promóciók

Bonjour, Budapest! – Megnyílt Magyarország első IZIPIZI márkaboltja a MOM Parkban

#szemüveg
#MOM Park
#Napszemüveg
#Izipizi
#Fiók Shop
#olvasószemüveg
#nyerges csilla
PR
Promóciók
2025. október 14.
Bonjour, Budapest! – Megnyílt Magyarország első IZIPIZI márkaboltja a MOM Parkban
A nap cikke

7 gyógyszer, amit a szavatossági idő után életveszélyes lehet felhasználni

Ezeket inkább sose szedd be, ha már lejárt a szavatossági idő! Az alábbi folyamatok zajlódnak le ugyanis bennük.

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Életmód

Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok

Nem kell elnyomnod az édesség utánai vágyat, csak jól kell választanod!

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Divat

Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján

A csillagjegyed, már a fehérnemű választásban is könnyen segít!

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Sztárok

Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla

Pink október. Egy hónap, amikor a világ rózsaszínbe borul, és a szalagok, kampányok, figyelemfelhívó üzenetek egyetlen k...

Életmód

Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot

Indulás előtt reflexből csekkolod a makeupod, a hajad és a szetted, na de az vajon ösztönösen eszedbe jut minden hónapba...
Olvasd el!

Napi horoszkóp október 15.: a Bikáknak véletlen botlás okozhat fejfájást, a Szüzeknek érdemes kompromisszumot kötniük

A hét közepén sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a szerdai horoszkópot is!

Olvasd el!

6 frizura, ami minden arcformához tökéletesen passzol: ezek a fodrászok tippjei 2025-re

Ha egyetlen dolog van, ami azonnal képes megváltoztatni a kisugárzásodat, akkor az a hajad.

Olvasd el!

Michael J. Fox hosszú idő után először szólalt meg gyógyíthatatlan betegségéről, és arról, hogyan szeretne meghalni

Michael J. Fox ismét őszintén beszélt élete legnagyobb harcáról, a Parkinson-kórral való több mint harmincéves küzdelméről, valamint arról, hogyan viszonyul saját halandóságához.

Olvasd el!

A 8 legjobb film Halloween ünnepére, ha jól jönne egy kis borzongás

Ahogy közeledik október vége, egyre többen érzik azt a különös, bizsergető vágyat, hogy elmerüljenek a sötétségben, persze csak biztonságos távolságból, egy pokróc és egy forró tea mögül.

Olvasd el!

7 sztár, akinek karrierjét egy másik híresség tette tönkre - Sokszor szándékosan

Az alábbi hírességek közül sokan már sosem tudták visszaépíteni karrierjüket.

Facebook
Twitter
Pinterest
Figyelem, a budapesti MOM Park ad otthont Magyarország első, önálló IZIPIZI márkaboltjának! A világ egyik legismertebb szemüveg márkája most először érkezett hazánkba saját üzlettel, a Fiók Shop jóvoltából.

A francia IZIPIZI története

Az IZIPIZI 2010-ben három párizsi gimnáziumi barát ötleteként indult, akik célul tűzték ki, hogy a szemüveg viselést mindenki számára elérhetővé, kényelmessé és stílusossá tegyék. A márka rövid idő alatt meghódította a nemzetközi piacot, ma pedig több mint 80 országban van jelen.

Kép

Kínálata rendkívül széles: a klasszikus napszemüvegek és olvasószemüvegek mellett kékfényszűrős modellek, gyerekeknek tervezett kollekciók, valamint sportoláshoz készült darabok is megtalálhatók. Innovatív hozzáállása nemcsak a designban, hanem a fenntarthatóságban is megmutatkozik. 2023-ban a márka elnyerte a rangos B-Corp minősítést, amelyet kizárólag olyan vállalatok szerezhetnek meg, amelyek működésük során kiemelt figyelmet fordítanak a társadalmi és környezeti felelősségvállalásra. Az IZIPIZI mottója – “Put a smile on your face” – tökéletesen összefoglalja filozófiájukat: könnyed, színes és trendi keretek, amelyek örömöt visznek a mindennapokba.

Kép

A Fiók Shop szerepe

A magyar közönség az IZIPIZI világát a Fiók Shop csapatának köszönhetően ismerhette meg. A Fiók Shop küldetése, hogy inspiráló, minőségi és nemzetközileg elismert design- és lifestyle márkákat hozzon közelebb a hazai vásárlókhoz. Eddig pop-up események és kollaborációk keretében volt lehetőség találkozni az IZIPIZI-vel, most azonban végre állandó otthonra talált a márka Budapesten. Nyerges Csilla, a Fiók Shop alapító-tulajdonosa így fogalmazott:

Számunkra óriási mérföldkő, hogy Magyarországon először nyithatjuk meg az IZIPIZI önálló márkaboltját. Hisszük, hogy az IZIPIZI szemüvegek nem csupán praktikus kiegészítők, hanem olyan designtermékek, amelyek mosolyt csalnak az emberek arcára, és színt visznek a hétköznapokba. Célunk, hogy minél többen megtapasztalják ezt az életérzést itthon is.

Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! Nyerges Csilla: "Nem szabad veszni hagyni azokat a dolgokat, amik jók. Érdemes értük küzdeni!"
Kép

Bemutatkozik a Chapters kollekció

Az új Chapters kollekció az IZIPIZI filozófiájának következő fejezete. A kollekciót az irodalom és a személyes történetek inspirálták: minden új modell egy újabb „fejezet” az életünkben, amely a szemüvegen keresztül válik részünkké.

Kép

A Chapters darabjai a márkától megszokott módon egyszerre könnyedek, ergonomikusak és színesek, miközben kifejezetten az őszi szezon hangulatát idézik meg. A kollekció üzenete: ahogy az olvasásban, úgy a mindennapokban is minden fejezet új élményeket tartogat.

Kép

Az új bolt a MOM Parkban

A MOM Parkban megnyílt üzletben az IZIPIZI állandó kollekciója mellett limitált kiadású és szezonális modellek is helyet kaptak. A design és funkcionalitás találkozása minden korosztály számára kínál választást – legyen szó olvasásról, sportolásról, digitális képernyő előtt töltött időről vagy egyszerűen egy stílusos kiegészítőről.

Az üzlet a hét minden napján várja a látogatókat, akik első kézből szeretnék megtapasztalni az IZIPIZI életérzést: stílusos, kényelmes és elérhető árú szemüvegeket, amelyek új fejezetet nyitnak a szemüvegviselésben.

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Életmód

Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok

Nem kell elnyomnod az édesség utánai vágyat, csak jól kell választanod!

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Divat

Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján

A csillagjegyed, már a fehérnemű választásban is könnyen segít!

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Sztárok

Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla

Pink október. Egy hónap, amikor a világ rózsaszínbe borul, és a szalagok, kampányok, figyelemfelhívó üzenetek egyetlen k...

Életmód

Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot

Indulás előtt reflexből csekkolod a makeupod, a hajad és a szetted, na de az vajon ösztönösen eszedbe jut minden hónapba...
Kép
Megjelent a JOY

Megjelent a JOY őszi lapszáma, tele kuponokkal - Címlapon az olimpikon vívó, Szűcs Luca

Az őszi lapszámban rengeteg érdekes anyagot találsz, ráadásul, ha kedvezményesen vásárolnál, vár rád egy csomó JOY-napok kupon is!

Kép
Életmód

6 zseniális őszi program, amit mindenképp írj fel a bakancslistádra

Az ősz a lelassulás, a befelé fordulás és az új élmények időszaka, mi pedig adunk is neked pár szuper tippet ehhez!

Kép
Szépség

Így lesz egészséges a körmöd a sok gél lakk után: profi tippek manikűrösöktől

A gyakori gél lakkozás után a körmeid könnyen elvékonyodnak, töredeznek és fénytelenek is tudnak lenni. De ne aggódj: profi manikűrösök osztják meg a leghatékonyabb regeneráló tippeket, amelyekkel visszanyerheted a körmeid egészségét és természetes ragyogását.

Kép
Sztárok

Nagy múltú divatmárkában vásárolt tulajdonrészt Görög Zita

Új fejezet kezdődik Magyarország egyik legrégebbi és legnagyobb farmer divatmárkájának az életében: Görög Zita, modell és színésznő üzletrészt vásárolt a divatcégben, és ezzel hivatalosan is csatlakozik a Devergo családhoz.

Kép
Sztárok

„Reese Witherspoon gonosz!" - Dolgozók elárulták, melyik sztárral volt a legszörnyűbb élményük

Egy Reddit-felhasználó, lissie34 nemrég tette fel a kérdést, hogy„Ki volt a legrosszabb híresség, akivel valaha találkoztál, és miért?”

Kép
Sztárok

Michael J. Fox hosszú idő után először szólalt meg gyógyíthatatlan betegségéről, és arról, hogyan szeretne meghalni

Michael J. Fox ismét őszintén beszélt élete legnagyobb harcáról, a Parkinson-kórral való több mint harmincéves küzdelméről, valamint arról, hogyan viszonyul saját halandóságához.