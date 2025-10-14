Bonjour, Budapest! – Megnyílt Magyarország első IZIPIZI márkaboltja a MOM Parkban

A francia IZIPIZI története

Az IZIPIZI 2010-ben három párizsi gimnáziumi barát ötleteként indult, akik célul tűzték ki, hogy a szemüveg viselést mindenki számára elérhetővé, kényelmessé és stílusossá tegyék. A márka rövid idő alatt meghódította a nemzetközi piacot, ma pedig több mint 80 országban van jelen.

Kínálata rendkívül széles: a klasszikus napszemüvegek és olvasószemüvegek mellett kékfényszűrős modellek, gyerekeknek tervezett kollekciók, valamint sportoláshoz készült darabok is megtalálhatók. Innovatív hozzáállása nemcsak a designban, hanem a fenntarthatóságban is megmutatkozik. 2023-ban a márka elnyerte a rangos B-Corp minősítést, amelyet kizárólag olyan vállalatok szerezhetnek meg, amelyek működésük során kiemelt figyelmet fordítanak a társadalmi és környezeti felelősségvállalásra. Az IZIPIZI mottója – “Put a smile on your face” – tökéletesen összefoglalja filozófiájukat: könnyed, színes és trendi keretek, amelyek örömöt visznek a mindennapokba.

A Fiók Shop szerepe

A magyar közönség az IZIPIZI világát a Fiók Shop csapatának köszönhetően ismerhette meg. A Fiók Shop küldetése, hogy inspiráló, minőségi és nemzetközileg elismert design- és lifestyle márkákat hozzon közelebb a hazai vásárlókhoz. Eddig pop-up események és kollaborációk keretében volt lehetőség találkozni az IZIPIZI-vel, most azonban végre állandó otthonra talált a márka Budapesten. Nyerges Csilla, a Fiók Shop alapító-tulajdonosa így fogalmazott:

Számunkra óriási mérföldkő, hogy Magyarországon először nyithatjuk meg az IZIPIZI önálló márkaboltját. Hisszük, hogy az IZIPIZI szemüvegek nem csupán praktikus kiegészítők, hanem olyan designtermékek, amelyek mosolyt csalnak az emberek arcára, és színt visznek a hétköznapokba. Célunk, hogy minél többen megtapasztalják ezt az életérzést itthon is.

Bemutatkozik a Chapters kollekció

Az új Chapters kollekció az IZIPIZI filozófiájának következő fejezete. A kollekciót az irodalom és a személyes történetek inspirálták: minden új modell egy újabb „fejezet” az életünkben, amely a szemüvegen keresztül válik részünkké.

A Chapters darabjai a márkától megszokott módon egyszerre könnyedek, ergonomikusak és színesek, miközben kifejezetten az őszi szezon hangulatát idézik meg. A kollekció üzenete: ahogy az olvasásban, úgy a mindennapokban is minden fejezet új élményeket tartogat.

Az új bolt a MOM Parkban

A MOM Parkban megnyílt üzletben az IZIPIZI állandó kollekciója mellett limitált kiadású és szezonális modellek is helyet kaptak. A design és funkcionalitás találkozása minden korosztály számára kínál választást – legyen szó olvasásról, sportolásról, digitális képernyő előtt töltött időről vagy egyszerűen egy stílusos kiegészítőről.

Az üzlet a hét minden napján várja a látogatókat, akik első kézből szeretnék megtapasztalni az IZIPIZI életérzést: stílusos, kényelmes és elérhető árú szemüvegeket, amelyek új fejezetet nyitnak a szemüvegviselésben.