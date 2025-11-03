Életmód
Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!
„Évtizedekkel a születése előtt találkoztam a lányommal?" - 7 hátborzongató igaz sztori,
Elérkezett a Halloween, az évnek az az időszaka, amikor imádjuk magunkat halálra rémiszteni, miközben sütőtökös lattét kortyolgatunk a kanapén.
Életmód
A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért
Promóciók
Hallgasd az irodalmat – új korszak az e-hangoskönyvekkel!
Promóciók
A luxus új dimenziója az Optic World Exclusive Luxus Cornerben
Promóciók
Kifejező és ragyogó – az új NINE WEST kollekció már a CCC-nél!
Életmód
Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is
A születési dátumod elárulja, ki az a személy a környezetedben, akit már előző életedben is ismertél
Egyetlen szám is elég ahhoz, hogy felfedd: ki az, akivel nem most találkoztál először, hanem már egy előző életben is összekötött titeket a sors.
7 meglepő tény a 20 éves Leonóra hercegnőről, aki olyan, mintha egy Disney meséből lépett volna ki
Spanyolország jövőbeli királynője, Leonóra asztúriai hercegnő október 31-én ünnepli 20. születésnapját, és már most történelmet ír.
10 modern lakberendezési trend, amit titokban mindenki szívből utál
Az elmúlt években a közösségi oldalakon és a lakberendezős műsorokban úgy tűnt, mintha lenne egy kötelező modern otthonrecept.
A tengerparton töltött időnek tényleg varázsereje van? Teszteltük az elméletet Horvátországban!
A Liburnia Hotels & Villas egyik szállodájában, a Hotel Ičićiben kipróbálhattuk, valóban igaz-e a „Blue Mind Theory”, azaz a kék elme teória.
Látogass el az Allee-ba2025. november 14-16. között és keresd a JOY Trendszigetet, ahol biztosan hozzájutsz még a kuponos JOY lapszámához, ráadásul megforgathatod a JOY szerencsekerekét is!
Egyszerűen vágd ki a JOY magazinban található szerencsekupont, vagy mutasd meg a JOY Hungary appban a helyszínen a hostesseknek, és máris versenybe szállhatsz a szuper nyereményeink egyikéért!
Ismerj meg egy igazán lenyűgöző autót!
Várunk a Renault kitelepülésén a JOY-napokon, ahol testközelből fedezheted fel az új Renault 4-et! Ismerd meg testközelből ennek a különleges autónak az összes belső- és külső tulajdonságát! Találkozzunk a JOY-napokon, az Allee főbejáratánál!
További információ a joynapok.hu/programok oldalon!
Szerezd be a kuponokkal teli, novemberi JOY magazint és irány a JOY-napok!
- Akár 50% kedvezmény!
- Több, mint ezer üzletben és online!
Vásárold meg a kuponokat a JOY HUNGARY mobil app-ban Google Play áruházban, vagy az APP Store-ban!
vagy
Szerezd be a novemberi JOY magazint bármelyik újságárusnál!
Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid
A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért
A TikTok már odáig van érte: így lesz teljesen egyedi az ékszered
Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is
Íme, Tom Hardy 10 legjobb filmje a közönség szerint
Hullámhegyek, hullámvölgyek, de végül csak révbe ért a színész.
Kínai horoszkópod szerint az életednek ezen a területén vagy a legszerencsésebb
A kínai horoszkóp több mint egyszerű asztrológia; egy mélyen gyökerező, évezredes bölcsességrendszer, amely a kínai kultúra és filozófia szerves részét képezi. Ellentétben a nyugati asztrológiával, amely 12 hónapon alapul, a keleti rendszer egy 12 éves ciklusra épül. A dátum helyett mindenki születési évét egy meghatározott állatjegy uralja – a Patkánytól a Disznóig. Ez a rendszer nemcsak a személyiségjegyeket és a sorsot befolyásolja, hanem a szerencsés időszakokat, a párkapcsolati kompatibilitást és a legkedvezőbb karrierutakat is kijelöli. Megismerni a kínai horoszkópot annyi, mint egy ősi térképet kapni az élethez.
Egyetlen szám is elég ahhoz, hogy felfedd: ki az, akivel nem most találkoztál először, hanem már egy előző életben is összekötött titeket a sors.
Van egy pillanat minden reggelben, ami csak a tiéd.
Amikor reggel a kedvenc arckrémedért nyúlsz, valószínűleg nem gondolsz arra, hány évnyi kutatás, hány kísérlet és mennyi tudós munkája rejlik a kis tégelyben.
Az elmúlt években a közösségi oldalakon és a lakberendezős műsorokban úgy tűnt, mintha lenne egy kötelező modern otthonrecept.